Roberto Mosquera se resigna: “No voy a ser entrenador de la selección peruana; era mi sueño, pero estoy tranquilo porque gane lo que tenía que ganar”

Roberto Mosquera ha cerrado cualquier posibilidad de llegar a la zona técnica de la selección peruana. Lo que llegó a ser su máximo sueño como entrenador, acabó convirtiéndose en una sonada desilusión, aunque considera que su actual determinación es la correcta, sobre todo porque ha entrado en la recta final de su trayectoria.
Las declaraciones de Mosquera fueron ofrecidas en una entrevista con el programa ‘La Palabra en Juego’ a pocos días de arrancar oficialmente su andadura con Sporting Cristal en la Liga 1. Precisamente ese desafío ocupa su total atención, dejando a un lado aquel anhelo que persiguió por más de una década.
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Consultado acerca de si el fútbol peruano le debía la opción de ser el seleccionador nacional, Roberto respondió con mesura y determinación: “El 2019 estuve entre los cinco mejores entrenadores de Sudamérica por un portal FIFA. ¿Viste esa foto? Yo no. ¿Y sabes por qué? Porque nunca la he puesto, no me interesa”.
Al hilo, el técnico más laureado de la era moderna de nuestro medio indicó que “mi tranquilidad es esa, que he sido seis veces el mejor entrenador [de Perú]. Que le gané a River Plate, le ganamos 6-2 a Peñarol, le ganamos a Atlético Mineiro 1-0. Bueno, le ganamos a todos y quedamos en cuartos [con Jorge Wilstermann en Copa Libertadores]”.
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“Entonces, con todo eso que he logrado en el fútbol, miro atrás y estoy tranquilo. Me dolería si me dicen: ‘Tú no vas a ser porque nunca has sido el mejor entrenador del Perú. Tú no vas a ser porque hiciste una Copa Libertadores desastre’”, sumó.
Finalmente, Mosquera zanjó el tema vinculado con su predisposición de ser el responsable técnico de la ‘bicolor’. “No voy a ser entrenador de la selección. Era mi sueño, como todos, porque es la más alta investidura y me preparé para eso. Pero estoy tranquilo porque tengo toda la experiencia, el pequeño talento que me dio Dios, y he ganado lo que he tenido que ganar”, cerró.
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Mosquera, debut y despedida
Consumada la eliminación de Perú en las Eliminatorias 2014, el banquillo de la selección nacional quedó vacante tras la salida de Sergio Markarián, quien se marchó sin mayores reconocimientos.
Ante la cercanía de un amistoso frente a Euskadi (País Vasco), agendado para los últimos días de diciembre de 2013, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) contactó a Roberto Mosquera para ofrecerle la dirección técnica del equipo en ese encuentro.
Mosquera aceptó el ofrecimiento y asumió el reto con honor. Durante su breve estadía en la VIDENA, convocó a un numeroso grupo de futbolistas que militaban en clubes peruanos.
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En el amistoso ante Euskadi, el equipo peruano sufrió una derrota por 6-0. El nivel mostrado fue muy bajo, sin que se registrara ningún remate al arco rival durante el partido.
Al finalizar el encuentro, Roberto Mosquera asumió la responsabilidad por el resultado adverso: “Asumo totalmente el resultado del partido porque soy yo el que ha hecho los llamados, el sistema y cambios”.
Luego de esa experiencia, la FPF no volvió a considerar a Mosquera para el cargo de seleccionador bajo ninguna circunstancia. El técnico continuó su carrera en clubes de Perú y Bolivia, con logros de alcance medio.
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