Alexander Owens, el voleibolista de 2,06 metros formado en Estados Unidos que reforzará a la selección peruana masculina. Crédito: Instagram

La selección peruana masculina de vóley continúa su proceso de renovación bajo la dirección del entrenador argentino Marcos Blanco y ya cuenta con una de sus principales novedades de cara a la Copa Sudamericana Masculina 2026. Se trata de Alexander Owens, joven central de 2,06 metros formado en Estados Unidos, quien ya se encuentra entrenando con el plantel en la Videna.

Según pudo conocer Infobae Perú, el voleibolista estadounidense de raíces peruanas ya trabaja junto al resto de convocados en las sesiones de preparación con miras al certamen continental que se disputará en Bolivia y que marcará el debut oficial de Blanco al frente del combinado ‘blanquirrojo’.

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Días atrás, el propio seleccionador nacional había adelantado la incorporación de Alexander Owens al equipo patrio, destacando las condiciones físicas del central formado en Estados Unidos y la intención del comando técnico de sumarlo al plantel en el menor tiempo posible.

“La verdad que estoy contento con el trabajo que viene haciendo el grupo, la exigencia con la que se están autoentrenando ellos. Y estamos ahí con la posibilidad de incorporar a un jugador, Alexander Owens, que tiene unas condiciones físicas interesantes. Estamos trabajando para poder incorporarlo al equipo a la brevedad”, expresó Blanco.

Finalmente, la incorporación del voleibolista se concretó y ya trabaja junto al resto del plantel en la Videna, donde Perú afina detalles para disputar la Copa Sudamericana Masculina 2026 en el mes de agosto en Bolivia.

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El técnico de la selección peruana reveló que las primeras visorías en el interior del país permitieron identificar jóvenes con condiciones físicas y técnicas para integrar futuros procesos nacionales. (Video: FPV)

¿Quién es Alexander Owens?

Alexander Owens es un voleibolista nacido en Estados Unidos que puede representar a la ‘bicolor’ debido a sus raíces peruanas por parte de su madre. Se desempeña en la posición de central, una de las más importantes dentro del equipo por su función en el bloqueo y los ataques rápidos por el centro de la red. Con 2,06 metros de estatura, llega al combinado nacional con la experiencia de competir en el sistema universitario de la NCAA.

Nacido en Tucson, Arizona, Owens inició su formación en Salpointe Catholic High School antes de dar el salto al vóley universitario. Actualmente estudia Ingeniería y forma parte del equipo masculino de Saint Francis University, donde continúa desarrollando su carrera deportiva.

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Su universidad está ubicada en Loretto, Pensilvania, y su equipo masculino, conocido como Red Flash, compite en la NCAA División I, el máximo nivel del deporte universitario estadounidense. Owens integra el plantel como jugador de primer año (freshman) y atraviesa una etapa de crecimiento en una estructura de alta exigencia competitiva.

La llegada de Owens representa una apuesta importante para la selección peruana dirigida por Marcos Blanco, que busca sumar mayor presencia física y alternativas en la red. Su estatura y formación en el vóley estadounidense lo convierten en un perfil diferente dentro del plantel nacional de cara a los desafíos venideros.

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Alexander Owens forma parte del equipo masculino de Saint Francis University. Crédito: Instagram

Un nuevo proyecto para la selección peruana

La llegada de Alexander Owens forma parte del proceso de renovación que lidera Marcos Blanco desde su arribo al banquillo de la selección peruana masculina. El técnico argentino busca construir un equipo con mayor fortaleza física y competitividad de cara a los próximos torneos internacionales, empezando por la Copa Sudamericana Masculina 2026.

La incorporación de jugadores con formación en el extranjero responde también a la intención de ampliar el universo de voleibolistas elegibles para el combinado nacional y elevar el nivel competitivo del plantel.

Ahora, con Owens ya integrado a los entrenamientos en Videna, el cuerpo técnico podrá evaluar de cerca sus condiciones y definir el papel que tendrá en el equipo para el torneo que se disputará en Bolivia.

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Su estatura, experiencia en el exigente sistema universitario estadounidense y proyección deportiva convierten al central en una de las principales apuestas de la nueva etapa de la selección peruana masculina, que busca recuperar protagonismo en el escenario sudamericano.