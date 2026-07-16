El primer gran objetivo que Héctor Cúper ha fijado en Universitario de Deportes: “Hay que mantener el equilibrio para lograrlo”

El técnico argentino planteó que el gran desafío no es solo competir, sino mantener el rendimiento partido a partido en un escenario donde tres títulos consecutivos elevan la presión y reducen el margen de fallos (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes entrará al Torneo Clausura con una meta declarada y una advertencia interna. En la antesala del debut, el entrenador Héctor Cúper sostuvo que el objetivo central es conquistar el segundo certamen de la Liga 1 2026, aunque subrayó que la ambición debe ir acompañada de mesura por la complejidad de sostener una racha ganadora.

Para el técnico argentino, el desafío no pasa solo por competir, sino por administrar el contexto: buscar el cuarto campeonato nacional consecutivo exige rendimiento constante, reducir fallos y no desbordarse con el clima de optimismo.

El objetivo del Clausura y la idea de “mantener el equilibrio”

Héctor Cúper dejó claro que Universitario saldrá por el título del Clausura, aunque pidió moderar el entusiasmo y mantener la calma ante el reto de conquistar un histórico tetracampeonato. (Universitario de Deportes)

Cúper fue directo al trazar la prioridad competitiva del plantel. “El objetivo es ganar el Clausura, eso se logra haciendo lo mejor que se pueda, dándolo todo, equivocándose lo menos posible y manteniendo expectativas equilibradas. Ganar tres campeonatos seguidos no es sencillo en ninguna parte del mundo, no solo en Perú. Tenemos optimismo, pero sabemos que será difícil mantenerse arriba permanentemente”, manifestó.

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En conferencia de prensa insistió con la misma línea de trabajo y con la necesidad de regular el entusiasmo. “El objetivo es ganar el Clausura, no hay ninguna duda. ¿Eso como se logra? Haciendo mejor las cosas, dándolo todo y tener expectativas. Yo siempre digo que las expectativas tienen que ser equilibradas porque no es tan fácil ganar tres campeonatos seguidos en el mundo. En el momento que estamos ahora, que tenemos un margen importante de expectativa y optimismo, también hay que ser limitado con los momentos”, empezó diciendo.

El entrenador remarcó que el crecimiento debe sostenerse en lo cotidiano y en la disminución de errores. “Día a día hay que mejorar, cometer menos errores posibles. Estamos a 48 horas de empezar y todos tenemos un optimismo. Es difícil estar arriba permanentemente pero las expectativas las tenemos”, añadió.

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Además, se mostró satisfecho con lo realizado durante la pretemporada, aunque dejó abierta la puerta a ajustes. “Siempre busco que el equipo mejore. La perfección no existe, pero lo que está bien también se puede seguir perfeccionando. Si algo no funciona, tenemos la tranquilidad de que el grupo conoce otros sistemas que también han dado resultados”, explicó.

La situación de Juan Manuel Requena antes del debut en el Clausura

El entrenador crema destacó las expectativas que genera Juan Manuel Requena, pero aclaró que su posible estreno en el Clausura aún está sujeto a la regularización de su documentación. (Universitario de Deportes)

En el plano del plantel, Cúper abordó el panorama de Juan Manuel Requena, quien se incorporó recientemente a los entrenamientos. El entrenador detalló que el mediocampista competirá por un puesto y que su presencia en la primera convocatoria dependerá de los trámites pendientes.

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“Fue su primer entrenamiento con nosotros. Esperamos que lleguen los papeles y, si todo está en regla, seguramente estará en la convocatoria”, indicó.

Sobre la posibilidad de que tenga minutos en el partido del sábado, Cúper insistió en que el proceso administrativo será determinante y recordó que el grupo ya acumula trabajo conjunto. “Juan Manuel Requena acaba de llegar, es el primer entrenamiento que tiene conmigo. Estamos esperando los papeles para que pueda estar. No olvidemos que nosotros venimos trabajando desde hace dos meses.

Las expectativas con Requena son buenas, va a entrar a trabajar y competir con los jugadores que tenemos y ya veremos el partido del sábado. Todos necesitamos un mínimo de tiempo, con esto no quiero descartarlo para el sábado pero hay que ver si está todo en regla”, expresó.

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El DT evitó anticipar decisiones en esa zona del campo y dejó el tema supeditado a la evolución de la semana, con el foco puesto en la competencia interna del plantel.

Lapadula, la evaluación física y las alternativas de sistema

Aunque destacó el compromiso de Gianluca Lapadula, Héctor Cúper reconoció que el delantero aún no está al ciento por ciento y mantiene abiertas distintas opciones de sistema para el Clausura. (Universitario de Deportes)

Cúper también se detuvo en Gianluca Lapadula, a quien describió aún por debajo de su mejor condición debido a una preparación que llegó con retraso. Según explicó, el delantero está entrenando con el grupo y haciendo esfuerzos para quedar disponible, aunque el cuerpo técnico no lo considera pleno para iniciar.

“Está haciendo el esfuerzo por ponerse a punto. Hoy no está al 100 %, pero trabaja con el grupo y siempre jugará quien esté mejor”, señaló.

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En la misma comparecencia amplió el diagnóstico y vinculó la decisión final al funcionamiento del equipo. “Respecto a Lapadula, ya sabíamos que iba a venir un poco atrasado para la preparación. Estoy probando jugar con dos delanteros. Tengo una pequeña ventaja que si algo no funciona podemos ir para atrás para buscar otros sistemas. Gianluca está trabajando, haciendo todo el esfuerzo posible. Hoy por hoy debo decir que no está al 100%, no hay ninguna duda de eso, pero por lo menos ya está con el grupo y se va a incorporar en cualquier momento. Después como todos, siempre el funcionamiento y rendimiento valoro a quien está mejor porque ese es el que va a jugar”, reveló.

Por último, el entrenador incluyó una referencia a la selección Argentina que jugará este domingo la final del Mundial 2026 y destacó lo realizado por el equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Considero que Argentina ha hecho un Mundial muy bueno, sobre todo con el espíritu, actitud. Los argentinos en ese sentido tienen algo especial porque ha levantado partidos difíciles sacándolo adelante. Ahora queda esperar que nos den el logro máximo, pero si no llega a darse, igual estaré contento con lo que haya dado Scaloni a la selección”, concluyó.

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