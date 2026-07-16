Perú

A 34 años del atentado en la calle Tarata, el ataque de Sendero Luminoso que marcó una de las etapas más dolorosas del Perú

En memoria de las víctimas del atentado terrorista ocurrido un día como hoy en la calle Tarata, familiares, autoridades y representantes de las fuerzas del orden participaron en una ceremonia conmemorativa

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La calle Tarata fue escenario de una de las tragedias más recordadas de la historia reciente del Perú. A 34 años del atentado de Sendero Luminoso, sobrevivientes y exjefes de la lucha antiterrorista reflexionan sobre las consecuencias de la violencia y la importancia de preservar la memoria. Fuente: Exitosa

Familiares de las víctimas, autoridades del distrito y representantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas participaron este miércoles 16 de julio en una ceremonia de homenaje por los 34 años del atentado de Tarata, ocurrido en 1992 en el distrito de Miraflores. El acto se realizó en la cuadra 2 de la calle Tarata, lugar donde Sendero Luminoso detonó un coche bomba que dejó decenas de muertos y heridos durante uno de los episodios más graves de la época del terrorismo en el Perú.

La ceremonia estuvo marcada por el recuerdo de las víctimas y el llamado a mantener la memoria histórica. En el lugar se colocaron arreglos florales y se rindió homenaje a las personas que perdieron la vida en el ataque terrorista del 16 de julio de 1992, un hecho que impactó a Lima y que se convirtió en uno de los símbolos de la violencia desatada por la organización terrorista.

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Entre los testimonios recordados estuvo el de Vanessa Quiroga, conocida como “la niña símbolo”, quien tenía cinco años cuando ocurrió la explosión. La sobreviviente perdió una de sus piernas producto del atentado y, 34 años después, destacó la importancia de no olvidar lo ocurrido para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Atentado en la calle Tarata fue un acto orquestado desde la directiva de Sendero Luminoso
Atentado en la calle Tarata fue un acto orquestado desde la directiva de Sendero Luminoso

Sobreviviente recuerda cómo el atentado cambió su vida hace 34 años

Durante la conmemoración, Vanessa Quiroga explicó a Exitosa Noticias que el atentado marcó un antes y un después en su historia personal. La sobreviviente señaló que, aunque las consecuencias del ataque permanecen presentes, decidió que su vida no estaría definida únicamente por lo ocurrido aquella noche.

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Efemérides – Perú – historias – 16 julio
Hoy se recuerda el terrible atentado de 1992 en la calle Tarata, que marcó la historia de Miraflores y dejó profundas heridas. (Andina)

“El atentado de Tarata marcó mucho mi vida definitivamente. Yo era una persona completa físicamente y a partir de ese atentado me convertí en una víctima de la época del terrorismo”, declaró.

Quiroga explicó que actualmente utiliza una prótesis ortopédica y remarcó que su condición no representa el límite de sus capacidades. Además, hizo un llamado a preservar el recuerdo de las víctimas del periodo de violencia interna.

Tarata: 30 años del peor atentado del grupo terrorista Sendero Luminoso en Lima
Tarata: 30 años del peor atentado del grupo terrorista Sendero Luminoso en Lima. Foto: Agencia Andina.

“Como víctima del terrorismo tenemos un trabajo constante y es no perder esa memoria, no permitir que esta historia se vuelva a repetir en nuestro país”, afirmó.

La noche que Tarata quedó marcada por el terrorismo

El atentado de Tarata ocurrió la noche del jueves 16 de julio de 1992, en un contexto marcado por una fuerte ofensiva terrorista en Lima. Sendero Luminoso colocó dos vehículos cargados con explosivos en la calle Tarata, en una zona comercial de Miraflores.

La detonación ocurrió aproximadamente a las 9:15 p. m. y provocó la muerte de 25 personas y dejó cientos de heridos. La explosión también ocasionó graves daños materiales: viviendas, comercios y vehículos resultaron afectados por la onda expansiva.

Tarata – Miraflores – Sendero Luminoso – terroristas – Perú – historias – 15 julio
El trágico atentado dejó profundas cicatrices en la comunidad y afectó a cientos de familias que aún recuerdan aquella noche trágica. (El Peruano)

El ataque formó parte de una campaña de atentados que buscaba generar temor en la capital peruana. Ese año, Lima atravesaba una etapa de incremento de acciones terroristas, entre ellas ataques contra instituciones públicas, privadas y objetivos civiles.

Aunque el objetivo inicial del atentado era una agencia bancaria ubicada en la avenida José Larco, los explosivos terminaron siendo abandonados en la calle Tarata. La magnitud de la explosión convirtió este hecho en uno de los ataques más recordados cometidos por Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno.

Autoridades y exjefes policiales piden mantener viva la memoria de las víctimas

Durante la ceremonia también participaron Marco Miyashiro, exdirector del GEIN, y José Baella, exjefe de la Dircote, quienes destacaron la importancia de recordar el atentado para que las nuevas generaciones conozcan las consecuencias del terrorismo.

Baella señaló que el ataque representó una “barbarie” y resaltó que la conmemoración permite reafirmar los valores democráticos del país.

People gather to commemorate the 29th anniversary of the capture of Abimael Guzman, founder of Peruvian rebel group Sendero Luminoso (Shining Path), who died on September 11 at the Callao Naval Base where he was serving a life sentence, in Lima, Peru, September 12, 2021. The banner reads "Tarata never again". REUTERS/Sebastian Castaneda
People gather to commemorate the 29th anniversary of the capture of Abimael Guzman, founder of Peruvian rebel group Sendero Luminoso (Shining Path), who died on September 11 at the Callao Naval Base where he was serving a life sentence, in Lima, Peru, September 12, 2021. The banner reads "Tarata never again". REUTERS/Sebastian Castaneda

“Es la importancia de rendir homenaje en este momento, porque es como un símbolo que todos los peruanos tenemos que tener presente. Para reafirmar nuestros valores de democracia, nuestros valores de principios de libertad en todo el Perú”, manifestó a Exitosa Noticias.

El exjefe de la Dircote agregó que la sociedad debe aprender de su historia. “País que olvida su historia está propenso a repetirla y no queremos eso en el Perú”, sostuvo.

Por su parte, Miyashiro explicó que el atentado buscó afectar un punto importante de la economía nacional y generar un impacto en la población. También insistió en la necesidad de transmitir estos hechos a los jóvenes para evitar que se pierda la memoria sobre el periodo de violencia terrorista.

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