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Milena Warthon será telonera de ex One Direction, Zayn, en su concierto de Lima: “Cumpliré un sueño”

La cantante peruana, intérprete de “Warmisitay”, dijo que es fan del cantante inglés desde los 11 años y que cantará “Milagros” en esa noche.

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Milena Warthon será telonera de exOne Direction, Zayn en su concierto de Lima
Milena Warthon será telonera de exOne Direction, Zayn en su concierto de Lima

Milena Warthon cumplirá uno de los sueños más personales de su carrera: será la telonera de ZAYN, exintegrante de One Direction, en su concierto en Lima. La cantante peruana, intérprete de “Warmisitay”, abrirá el show del artista británico el 14 de octubre en Costa 21, en una fecha que promete convocar a miles de fanáticos.

La noticia no solo marca un nuevo hito para Warthon, también tiene un componente emocional que ella misma ha contado: de niña coleccionaba revistas y fotografías de ZAYN con sus compañeras de colegio. Quince años después, estará en el mismo escenario que uno de los artistas que, según sus propias palabras, marcó su adolescencia. Las entradas para el concierto continúan disponibles a través de Teleticket.

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Un sueño de infancia: de coleccionar revistas a compartir escenario

A los 11 años, Milena coleccionaba recortes y fotos del cantante junto a sus amigas del colegio. Hoy, con una carrera consolidada y un estilo propio, vivirá el paso más simbólico: abrir el concierto de ZAYN en la capital peruana.

La artista compartió en redes sociales fotografías de su niñez, donde aparece con material del cantante. El gesto fue leído como una forma de subrayar que esta participación no es solo una oportunidad profesional, sino también un momento íntimo y largamente esperado.

De fan a telonera: Milena Warthon abrirá el concierto de ZAYN en Costa 21. IG
De fan a telonera: Milena Warthon abrirá el concierto de ZAYN en Costa 21. IG

El concierto en Lima: fecha, lugar y entradas

El show está programado para el 14 de octubre en Costa 21, uno de los recintos de conciertos más utilizados en Lima para presentaciones de gran escala. Según la información disponible, las entradas continúan a la venta en Teleticket.

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La noche tendrá dos momentos claros: la apertura de Milena Warthon y el show principal de ZAYN, en una fecha que busca instalarse como una de las más esperadas del calendario musical de este año.

Zayn – Zayn Malik – One Direction – The Konnakol Tour - Perú – entretenimiento – 5 febrero
Lima fue incluida en una gira mundial de 31 fechas que marca la primera vez que Zayn lidera grandes recintos en América y Europa. (Difusión)

Milena Warthon: pop andino y un nuevo hito internacional

Milena Warthon es reconocida por llevar el pop andino a escenarios internacionales y por un crecimiento sostenido en el circuito musical. El texto también resalta un logro importante en su carrera: ganó la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2023 con “Warmisitay”.

Esa trayectoria es la que hoy la coloca en un rol estratégico: ser la artista invitada para abrir el concierto de una figura global, ante un público masivo y con un alto nivel de expectativa.

Milena Warthon brindará concierto gratuito.
Milena Warthon brindará concierto gratuito.

“Soy fan de ZAYN desde los 11 años”: la reacción de Milena

Milena Warthon explicó lo que significa esta oportunidad con un mensaje personal, con el que dejó claro que no lo toma como un simple “opening”, sino como un momento que conecta su historia de fan con su presente artístico.

“Soy fan de ZAYN desde los 11 años. Nunca imaginé que algún día compartiría un mismo escenario con uno de los artistas que más admiré durante mi infancia. Cuando cante ‘Milagros’ esa noche sentiré que todo el camino recorrido habrá valido la pena”, comentó.

Esa frase también anticipa un detalle del show: Milena planea interpretar “Milagros” durante su participación, como una especie de cierre emocional para la artista y su público.

Milena Warthon será telonera de ZAYN en Lima: abrirá el concierto del ex One Direction en Costa 21. IG
Milena Warthon será telonera de ZAYN en Lima: abrirá el concierto del ex One Direction en Costa 21. IG

The KONNAKOL Tour: la primera vez de ZAYN en Perú como solista

La participación de Milena se enmarca en The KONNAKOL Tour, la gira mundial con la que ZAYN llega por primera vez a Perú como solista. La velada, según se describe, reunirá dos propuestas con alcance internacional: el regreso del cantante a los escenarios y el crecimiento de una de las voces peruanas más visibles de la nueva generación.

Para Milena, la fecha se suma como un momento bisagra: un escenario masivo, una audiencia transversal y la oportunidad de presentar su propuesta ante fanáticos que llegan por un artista de alcance global.

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