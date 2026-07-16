Keiko Fujimori se reunió con la Conferencia Episcopal: “Garantizaremos una visita exitosa del papa León XIV”

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una reunión con representantes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) como parte de las coordinaciones previas a la anunciada visita del papa León XIV al Perú. El encuentro se realizó en la sede de la institución eclesiástica y contó con la participación del presidente de la CEP, monseñor Carlos García, así como de otras autoridades de la Iglesia Católica.
Tras la reunión, la mandataria electa expresó su satisfacción por conocer que el sumo pontífice viene planificando una visita oficial al país y reiteró la disposición del próximo Gobierno para colaborar en todas las acciones necesarias que permitan el desarrollo de este acontecimiento. Además, agradeció la invitación de la Conferencia Episcopal y destacó el ambiente de diálogo sostenido con sus representantes.
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“Hoy hemos podido conversar y transmitir la gran alegría que sentimos de que Su Santidad del Papa está planificando su visita a nuestro país. Le hemos dicho también que el futuro Gobierno se pone a disposición para hacer todas las coordinaciones y garantizar que esta visita sea larga, exitosa y, sobre todo, que llegue a la mayor cantidad de peruanos”, manifestó Keiko Fujimori al término del encuentro.
Coordinan visita del papa León XIV
Durante sus declaraciones, la presidenta constitucional aseguró que su administración brindará el respaldo necesario para facilitar la organización de la visita del papa León XIV. En ese sentido, remarcó que el Ejecutivo acompañará las decisiones que adopte la Iglesia con el objetivo de que la gira oficial se desarrolle con éxito y alcance a la mayor cantidad de ciudadanos.
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“Para nosotros es un bálsamo, es un regalo para todos los peruanos. Desde ya nos ponemos a su disposición porque son ustedes los que van a dirigir. Nosotros tenemos que respaldar y acompañar cada una de las decisiones que ustedes tomen para que esta visita salga excelente”, señaló la futura jefa de Estado.
El encuentro también sirvió para reforzar la coordinación entre el futuro Gobierno y la Iglesia Católica de cara a los preparativos de la visita del pontífice. Al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, expresó que la institución eclesiástica también se pone a disposición para trabajar de manera conjunta en favor del país y del bien común.
Compromiso con la labor social
El representante de la Conferencia Episcopal destacó que la reunión simboliza el inicio de un espacio de diálogo y cooperación entre ambas instituciones. “Nos sentimos profundamente emocionados de que ese primer paso y encuentro sea con la Iglesia y en esta casa, donde los obispos nos reunimos para reflexionar siempre en el Perú y buscar juntos el bien común. Nos ponemos a disposición también del servicio que damos todos juntos, como Gobierno, como Iglesia, para buscar siempre el bien común de nuestra patria”, expresó.
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Por su parte, Keiko Fujimori informó que durante la reunión también se abordó la labor social que desarrolla la Iglesia Católica en el país, así como las acciones orientadas a respaldar a las poblaciones más vulnerables. Asimismo, comentó que recibió un obsequio de parte de los representantes eclesiásticos y que ambos participaron en un momento de oración al finalizar el encuentro.
La reunión con la Conferencia Episcopal Peruana forma parte de la agenda institucional que viene desarrollando la presidenta electa antes de asumir oficialmente el cargo. En este caso, el diálogo estuvo centrado en la futura visita del papa León XIV, las coordinaciones necesarias para su desarrollo y el compromiso de mantener una relación de cooperación entre Estado e Iglesia en beneficio de la población.
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