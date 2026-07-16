Christian Domínguez se pronuncia sobre el chat que mostró Janet Barboza de Ethel Pozo: “Yo estoy al medio”

Christian Domínguez rompe su silencio sobre el chat que mostró Janet Barboza de Ethel Pozo: “Yo estoy al medio”.

Christian Domínguez se pronunció por primera vez sobre el nuevo frente de la disputa entre Ethel Pozo y Janet Barboza: los chats y comentarios que la conductora de 'América Hoy’ difundió para cuestionar la versión de Pozo y, en particular, para poner en duda la “gran amistad” que Ethel dice mantener con el cantante.

Aunque se esperaba una postura más frontal, Domínguez optó por no elegir un bando. Reconoció que, si alguna versión fuera cierta y se tratara de una mentira, estaría mal, pero sostuvo que no le corresponde “investigar” ni sacar conclusiones. “Yo estoy al medio”, resumió.

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El origen del tema: Janet cuestiona la amistad de Ethel con Christian

El cruce se encendió después de que Ethel Pozo hablara en 'Magaly TV, La Firme’ sobre Christian Domínguez y defendiera su cercanía con él pese a los escándalos de infidelidad que ha protagonizado.

“Como pareja no lo escogería, pero como amigo es excelente. Siempre aparece cuando más lo necesito. La excepción es Christian, no tengo otro amigo infiel. Perdón, Christian”, dijo Pozo entre risas, antes de cerrar con: “Nadie es perfecto”.

Esa declaración provocó la reacción de Janet Barboza en Instagram. Al comentar fragmentos de la entrevista, la ‘Rulitos’ afirmó que Ethel “se volvió a mentir” al hablar de la amistad con el cumbiambero.

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“De los links que he visto, se volvió a mentir. Por ejemplo sobre la gran amistad con Christian”, escribió Barboza. Luego añadió otra frase que elevó el tono: “El único que lo quería en el programa era el productor y celebro que hoy sí, tenga una amistad genuina con Brunella”.

“Volvió a mentir”, escribió Barboza al referirse a la supuesta amistad entre Ethel Pozo y Christian Domínguez. IG

Qué dijo Christian Domínguez: “Si la versión fuera verdad, estuviera mal… yo estoy al medio”

Consultado tras la difusión de esos mensajes, Christian Domínguez respondió sin alinearse con ninguna de las dos conductoras. Su primera reacción fue admitir que, si se comprobara una mentira, el hecho sería cuestionable, pero insistió en que no tiene toda la información.

“Si la versión fuera verdad, estuviera mal, pero no sabemos la versión de Janet en este caso; yo estoy al medio”, manifestó.

Con esa frase, Domínguez evitó validar públicamente a Ethel o a Janet y dejó el tema en un terreno condicional: “si fuera verdad”, pero sin decir cuál versión considera más sólida.

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En ‘Q’Bochinche’: “Me mantengo al margen”

Más adelante, en declaraciones para el streaming ‘Q’Bochinche’, Domínguez fue todavía más claro sobre su decisión de no involucrarse y de no asumir un rol de “árbitro” entre las partes.

“Yo continúo con lo mismo que te dije hace un momento. Yo no voy a investigar ni sobreentender ni nada. Yo me mantengo al margen porque es lo que me corresponde, porque le tengo cariño a todos los integrantes que están siendo mencionados. Así que ya saben que ni siquiera voy a preguntar ni a investigar. Es un tema que yo voy a mantener al margen porque les tengo muchísimo cariño a todos”, declaró.

Su postura se mantuvo firme incluso cuando le preguntaron si su percepción cambiaría respecto a Ethel o al “lado” de Janet. Su respuesta fue directa:

“No, mi percepción es la misma. A mí, a mí todos, ninguno de ellos me ha hecho algo malo a mí. Al contrario, siempre han sido amigos míos con mucho cariño y respeto. Y ese mismo cariño y respeto le tengo a todos ellos. Por eso que yo me mantengo al margen, porque como te repito, solo tengo cosas buenas que decir de todos ellos”.

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Christian Domínguez rompe su silencio sobre el chat que mostró Janet Barboza de Ethel Pozo. YouTube: 'Q'Bochinche'.

La intención de Domínguez: no romper vínculos y no alimentar la polémica

El mensaje de Christian Domínguez tiene una línea clara: proteger relaciones y no sumar combustible a un conflicto que no gira sobre él, pero que lo involucra como argumento. Su estrategia fue no desmentir a Ethel, no confrontar a Janet, y repetir una idea: no le corresponde investigar.

Al mantenerse “al medio”, Domínguez también evita quedar atrapado en una dinámica que ya escaló con publicaciones en redes, acusaciones de “mentir” y el uso de chats como prueba o como munición mediática.

“Yo estoy al medio”, dijo el cantante al referirse al conflicto entre Ethel y Janet tras los chats difundidos en redes. YouTube: 'Q'Bochinche'.