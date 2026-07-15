‘Melcochita’ sorprende con grito y desata risas en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori: “Siempre estaré contigo”

‘Melcochita’ sorprende con grito y desata risas en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori.

El comediante Pablo Villanueva Branda, conocido artísticamente como Melcochita, desató risas y reacciones durante la ceremonia en la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó las credenciales a Keiko Fujimori como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031. El momento ocurrió en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, cuando el humorista, desde uno de los palcos, interrumpió el clima solemne con un grito que se escuchó con fuerza en el recinto.

“Melcochita siempre estará contigo Keiko”, gritó el artista en plena ceremonia, provocando la atención de los asistentes en un acto protocolar que ya venía marcado por cánticos, aplausos y un ambiente de efervescencia política.

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El episodio se dio este miércoles 15 de julio, fecha en la que el máximo organismo electoral culminó el proceso de proclamación de autoridades electas y dejó habilitada la transmisión de mando prevista para el 28 de julio.

El grito de Melcochita que hizo estallar de risa al público en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori. Epicentro TV.

La entrega de credenciales a Keiko Fujimori y un ambiente de cánticos en el Gran Teatro Nacional

La ceremonia se desarrolló en el Gran Teatro Nacional de San Borja. De acuerdo con lo informado, la actividad comenzó pasadas las 11:30 a. m. y concluyó cerca de la 1:00 p. m., con participación del presidente José María Balcázar y los integrantes del Pleno del JNE, encabezado por su presidente, Roberto Burneo.

El evento se desenvolvió en un clima de fuerte respaldo de los asistentes, quienes corearon desde distintos sectores del teatro: “¡En Costa, Sierra y Selva, Keiko presidenta!”. Ese nivel de entusiasmo, según se indicó, obligó incluso a que Burneo pausara su discurso en más de una ocasión por los prolongados aplausos y cánticos.

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En medio de ese contexto, el grito de Melcochita irrumpió como un momento inesperado: un gesto de apoyo con tono humorístico que rompió la formalidad propia de una entrega de credenciales.

La presidenta electa fue acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones en el Gran Teatro Nacional. Fotos y videos muestran los momentos más destacados de la ceremonia y las celebraciones posteriores. Difusión

El grito de Melcochita que hizo estallar al público: “Siempre estará contigo Keiko”

Desde uno de los palcos, Melcochita lanzó su frase: “Melcochita siempre estará contigo Keiko”. La intervención fue breve, pero su efecto fue inmediato: captó miradas y generó una reacción de risas en un acto donde predominaban los protocolos y los discursos institucionales.

La escena no pasó desapercibida por su contraste con el formato del evento. Mientras en el escenario se desarrollaba una ceremonia solemne, el comediante introdujo un gesto típicamente suyo: directo, espontáneo y con un sello popular que conectó con el público presente.

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El mensaje de Keiko Fujimori: reconciliación, unidad y “un solo Perú”

Luego de recibir las credenciales, Keiko Fujimori pronunció un mensaje centrado en la reconciliación nacional y en la necesidad de cerrar la etapa electoral. “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos”, expresó.

La mandataria sostuvo que uno de los principales desafíos de su gestión será recuperar la confianza ciudadana y que el diálogo será una herramienta clave para fortalecer la gobernabilidad. También afirmó que el país necesita superar la confrontación política y enfocarse en resolver problemas que afectan a la población.

“Tenemos que trabajar denodadamente por lograr una reconciliación. Nuestra sociedad no aguanta más. Esos gobiernos que han pasado generando división y odio, eso se acabó”, manifestó.

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En otro momento, Fujimori destacó el hecho de convertirse en la primera mujer elegida presidenta por voto popular y afirmó que se trata de un logro que trasciende su elección. “Estoy orgullosa de ser la primera mujer elegida por el voto popular. Es un gran compromiso, una responsabilidad enorme que asumimos con profunda humildad. Este logro es el logro de las mujeres”, señaló.

Keiko Fujimori y los integrantes de su plancha presidencial reciben las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, que los acreditan para el periodo 2026-2031 en Lima. (Jurado Nacional de Elecciones)

El antecedente político: Melcochita en la campaña de Fuerza Popular

La presencia de Melcochita en la ceremonia también se entiende a la luz de un antecedente reciente. En mayo de 2026, el humorista y el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe fueron presentados por Keiko Fujimori como incorporaciones para convocar a 100.000 personeros en el marco de la campaña ‘Defensores del Perú’.

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Según se indicó, el objetivo era crear una red nacional que “proteja el voto en la segunda vuelta electoral”, sumando figuras de distintos ámbitos y ciudadanos independientes. En esa iniciativa se mencionó también la participación del artista plástico Fernando Amorín, el empresario gastronómico Eduardo Fujihara y el diseñador Yirko Sivirich.

Durante ese pronunciamiento, Melcochita expresó que se sumaba a “la democracia” y lanzó un comentario sobre los gobiernos anteriores: “Entra un presidente, sale que robó, entra el otro, sale que robó, entra el otro, sale que robó. Hasta ahora no ha habido un presidente que quiera su Perú. Y aquí mi amiga Keiko, ya es tiempo que salga una mujer presidenta”, declaró.

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