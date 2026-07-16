Soy Luna Tour suma una segunda fecha en Lima tras alta demanda y confirma el show del 19 de noviembre en Arena 1 Park

La demanda superó las proyecciones iniciales. Con las últimas localidades a la venta para la función del 20 de noviembre, Soy Luna Tour, El Último Show confirmó una segunda fecha en Lima: el 19 de noviembre en el Arena 1 Park, el recinto ubicado en la Costa Verde de San Miguel. El elenco original de la serie de Disney Channel regresa así con dos noches consecutivas en la capital peruana, a diez años de su última gira internacional.
La nueva fecha se anunció como respuesta directa a la alta demanda de entradas para el show ya confirmado. El espectáculo reunirá en escena a Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, acompañados por un cuerpo de bailarines, en un repertorio que combinará los éxitos de las primeras temporadas con los temas de Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie que estrena el 24 de julio en Disney+.
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Nueva fecha, preventa y venta general
Las entradas para la función del 19 de noviembre entran en preventa exclusiva para clientes del BBVA los días 18 y 19 de julio, con un descuento del 15% al pagar con tarjetas del banco, a través de Ticketmaster. La venta general se abre el lunes 20 de julio por el mismo canal y en los puntos de venta físicos: Wong Ucello (San Borja), Wong Plaza San Miguel, Wong Benavides (Miraflores) y Metro Plaza Norte (Independencia).
La producción del espectáculo está a cargo de Golden Peak Live Entertainment, compañía especializada en entretenimiento en vivo a gran escala, responsable también de producciones como Mundo Pixar y Disney’s Violetta Live. El show promete una puesta en escena con coreografías, pantallas y un diseño visual pensado para la experiencia del público en vivo.
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El anuncio de la segunda fecha llega en un momento de renovado interés por la franquicia. Soy Luna: Volver a Rodar representa el regreso de la serie a la pantalla una década después de su debut en Disney Channel, con el elenco protagónico original, nuevos personajes, reversiones de canciones ya conocidas y temas inéditos. La nueva temporada está producida por Metrovisión y dirigida por Martín Sabán, el mismo responsable de Violetta.
El alcance de una franquicia que llegó a 59 millones de espectadores
Soy Luna se emitió entre 2016 y 2018 en casi 150 países, fue doblada en 15 idiomas y alcanzó a más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica durante esos tres años, según datos de Kantar-IBOPE.
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La franquicia generó cerca de 10.000 productos de consumo en más de 10 categorías, seis discos de estudio con certificaciones internacionales —incluyendo multiplatino— y una gira previa que convocó a más de un millón de espectadores en 13 países y 32 ciudades de América Latina, y en 8 países y 37 ciudades de Europa. El elenco y la serie acumulan más de 30 premios y 50 nominaciones en premiaciones de la región.
La gira actual recorre Lima como parte de un circuito latinoamericano que incluye paradas en Buenos Aires y Córdoba (Argentina); Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (México); Bogotá (Colombia); San José (Costa Rica); Santo Domingo (República Dominicana); Santa Cruz de la Sierra y La Paz (Bolivia); Guayaquil y Quito (Ecuador); Montevideo (Uruguay); y Santiago (Chile).
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Las tres primeras temporadas de Soy Luna ya están disponibles en Disney+ para quienes quieran revisar la historia antes del estreno de la nueva entrega o del show en vivo.
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