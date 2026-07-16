Alianza Lima suma una alternativa más: el volante que reaparece antes de enfrentar a Sport Huancayo por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima afronta el inicio del Torneo Clausura con el objetivo de sostener el impulso del primer semestre y pelear por un segundo logro en la temporada. La antesala, sin embargo, dejó señales que abrieron interrogantes: el equipo cayó 2-0 ante Deportivo Cali en un amistoso disputado en Matute, un resultado que alimentó cuestionamientos alrededor del rendimiento colectivo y de la conformación del plantel.
En ese contexto, el club recibió una noticia deportiva que amplía el margen de alternativas en el mediocampo. Alessandro Burlamaqui, quien había permanecido al margen de las prácticas en las últimas semanas, superó un desgarro de primer grado en el músculo iliopsoas y volvió a entrenarse con normalidad junto al grupo principal. El retorno del volante coincide con la cuenta regresiva para el primer compromiso del Clausura, en el que Alianza Lima será local frente a Sport Huancayo.
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Alta médica y regreso al trabajo con el grupo
El mediocampista recibió el alta médica que habilitó su reincorporación a las sesiones de entrenamiento bajo la conducción de Pablo Guede. La recuperación, de acuerdo con la información difundida por el periodista Gerson Cuba, ya le permite trabajar a la par de sus compañeros y quedar disponible para la planificación del cuerpo técnico.
“Alessandro Burlamaqui recibió la alta médica y esta semana ya se reincorporó a los entrenamientos de Alianza Lima bajo las órdenes de Pablo Guede”, informó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.
Burlamaqui había estado alejado de los trabajos por un desgarro de primer grado, lesión que lo sacó de la dinámica diaria en un tramo sensible de la preparación. Su regreso ocurre en una etapa en la que el club busca afinar detalles con vistas al reinicio del campeonato y, a la vez, gestionar el impacto que dejó el último amistoso, que se jugó en el mismo escenario donde se disputará el debut liguero.
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La disponibilidad del volante representa un alivio en un plantel que llega al Clausura con atención centrada en el funcionamiento y con la necesidad de sostener competitividad en cada línea. Con su reaparición, Guede pasa a contar con “casi la totalidad” de sus futbolistas para afrontar el estreno ante Sport Huancayo, en una semana marcada por especulaciones tanto deportivas como institucionales.
El debut del Clausura y el clima tras la derrota amistosa
Alianza Lima iniciará su camino en el Torneo Clausura el domingo 19 de julio frente a Sport Huancayo. El encuentro se jugará en Matute y está programado para las 19:00 horas locales (00:00 horas GMT), según el fixture de la Liga 1.
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La reaparición de Burlamaqui se produce después de un resultado que dejó dudas: el 2-0 encajado ante Deportivo Cali en un partido amistoso. La caída activó cuestionamientos sobre el estado del equipo y el armado del plantel, en particular porque Alianza Lima ha sido señalado como uno de los pocos elencos que no incorporó refuerzos de cara al arranque del Clausura.
En paralelo, el club no descarta sumar futbolistas para este segundo certamen del año, aunque la noticia inmediata fue el regreso del mediocampista peruano a la disciplina diaria. Para el comando técnico, contar con una alternativa más en la zona central puede ser determinante en el primer partido del torneo, en el que se buscará comenzar con un triunfo para sostener la aspiración de un nuevo éxito en 2026.
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El objetivo de la institución para el segundo semestre queda ligado a la posibilidad de repetir un título: el equipo viene de levantar un trofeo en la primera mitad del año y, de ganar el Clausura, se coronaría campeón nacional en esta temporada.
Con la reintegración a las prácticas y la proximidad del debut liguero, Burlamaqui vuelve a estar en el mapa de alternativas para el mediocampo de Alianza Lima, que abrirá el Clausura como local ante Sport Huancayo con la presión de responder en cancha y sostener la aspiración de un segundo éxito en la temporada.
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