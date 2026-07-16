Quién dirigirá San Marcos tras la salida de Jeri Ramón? La ley establece quién asumirá el rectorado desde el 25 de julio hasta nuevas elecciones

La Ley N.° 32418 establece que el decano con mayor antigüedad asumirá interinamente el rectorado hasta la elección de un nuevo rector. Composición: Infobae

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos afronta un momento decisivo para la renovación de sus principales autoridades. A pocos días del término del periodo de gestión de la rectora Jeri Ramón Ruffner y de los vicerrectores, la comunidad universitaria mantiene la atención sobre los mecanismos que deberán aplicarse para garantizar la continuidad administrativa y el inicio de un nuevo proceso electoral.

La discusión surge en un contexto marcado por retrasos en la organización de los comicios internos y por la ausencia de un cronograma oficial para elegir a las nuevas autoridades. Esta situación motivó pronunciamientos de organizaciones estudiantiles y de sectores docentes, que solicitan el cumplimiento de las disposiciones previstas en la legislación universitaria.

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El escenario también coincide con limitaciones operativas para la organización electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó a la universidad que, por el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, no brindará asistencia técnica mediante sus plataformas tecnológicas para procesos internos, lo que condiciona la planificación de las elecciones sanmarquinas.

En paralelo, autoridades universitarias recordaron que existen medidas temporales aprobadas por la Asamblea Universitaria para evitar vacíos de representación mientras se concreta la convocatoria electoral. Estas decisiones surgieron luego de la suspensión de los comicios previstos durante el primer semestre del año.

Organizaciones universitarias exigen respeto al plazo legal

Miembros de mesa se preparan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la jornada electoral de las Elecciones 2026, a pesar de las demoras reportadas por la falta de material de la ONPE. (Paula Díaz Elizalde)

El mandato de la rectora Jeri Ramón Ruffner y de los vicerrectores concluye el próximo 25 de julio, de acuerdo con los plazos establecidos para las actuales autoridades. Frente a esta fecha, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y diversos movimientos docentes solicitaron que la transición se realice conforme al marco legal vigente.

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La federación estudiantil recordó que meses atrás expresó su rechazo al Proyecto de Ley N.° 12736, iniciativa que proponía permitir la reelección de rectores y que finalmente no llegó a debatirse en el Pleno del Congreso. El gremio también planteó elecciones presenciales y una reducción de la valla electoral estudiantil con el objetivo de ampliar la participación de los alumnos.

Desde el sector docente también aparecieron pronunciamientos en defensa del cumplimiento de los plazos establecidos para el cambio de autoridades.

La doctora Gisella Orjeda, integrante del movimiento docente Concertación por San Marcos y asambleísta universitaria, señaló que “el cumplimiento del plazo del mandato y la aplicación del orden de sucesión constituyen una garantía para preservar la institucionalidad de la universidad. Exigimos el respeto al marco legal vigente, la transparencia en el proceso electoral y el cumplimiento de los plazos establecidos para garantizar una transición democrática”. Asimismo, exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse vigilante durante el proceso de renovación.

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La ley establece el mecanismo de sucesión

Ciudadanos consultan mesas de sufragio y padrones electorales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante una jornada de votación. (Paula Díaz Elizalde)

La Ley N.° 32418, que modificó la Ley Universitaria N.° 30220, establece el procedimiento que debe aplicarse una vez concluido el mandato del rector y de los vicerrectores.

Según la norma, el decano con mayor antigüedad en la categoría de docente principal debe asumir de forma interina el rectorado. Entre sus responsabilidades figura garantizar la continuidad institucional y convocar al proceso electoral para la elección de las nuevas autoridades universitarias.

Las organizaciones estudiantiles y docentes sostienen que este mecanismo debe respetarse mientras se organiza la elección correspondiente y consideran que constituye la vía prevista por la legislación para asegurar la continuidad del gobierno universitario.

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La ONPE posterga la asistencia técnica para las elecciones internas

A la falta de un cronograma electoral se suma la comunicación remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

La ONPE informó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que actualmente no atiende solicitudes de asistencia técnica mediante herramientas como el Voto Electrónico No Presencial (VENP) y el módulo Eva Comité debido a las actividades relacionadas con las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Como consecuencia, la universidad deberá esperar la reanudación de ese servicio para continuar con la implementación del proceso electoral que permitirá renovar a las autoridades universitarias mediante los mecanismos previstos en su normativa.

La universidad sostiene que las elecciones continúan garantizadas

Tres semanas antes, la Asamblea Universitaria aprobó, por mayoría absoluta, la continuidad temporal de los representantes estudiantiles después de la suspensión de las elecciones previstas para mayo. La medida buscó evitar vacíos de representación en el Consejo de Facultad, el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, debido a que el periodo de los estudiantes vencía el 17 de junio.

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El decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, Oscar Tinoco Gómez, explicó a la Red de Comunicación Regional (RCR) que la realización de nuevas elecciones continúa prevista.

“La realización de nuevas elecciones está totalmente garantizada. Dependemos, por estatuto, de la presencia de la ONPE para la conformación del comité electoral. La universidad ya hizo el requerimiento y esperamos que se atienda en el corto plazo”, afirmó.

Tinoco indicó que el proceso regular quedó suspendido el 12 de mayo después de la toma de la ciudad universitaria, situación que se prolongó por más de dos semanas y concluyó con la renuncia de todos los integrantes del Comité Electoral Nacional.

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El decano explicó que la Asamblea Universitaria recurrió al principio de autonomía reconocido por la Ley Universitaria N.° 30220 para resolver una situación excepcional que no se encontraba prevista en el estatuto. También recordó que existió un antecedente similar en octubre de 2024, cuando una interrupción de las elecciones también motivó una extensión temporal de la representación estudiantil.

Según Tinoco, la medida aprobada no modifica la duración regular de los mandatos establecidos en el estatuto universitario y finalizará una vez que se convoquen los nuevos comicios. Además, indicó que las actividades académicas continúan con normalidad, luego de la reprogramación del calendario académico tras la paralización registrada en mayo.

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