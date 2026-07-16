A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2026

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan en la final vuelta por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Créditos: Liga Femenina.

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se medirán nuevamente el viernes 17 de julio en el partido de vuelta de la final de la Liga Femenina 2026. El encuentro, que se jugará en el estadio Monumental de Ate, definirá al campeón del Torneo Apertura. Conoce en esta nota los horarios del cotejo.

A qué hora juega Universitario vs Cristal por final vuelta de Liga Femenina 2026

El partido entre Universitario y Sporting Cristal se jugará el viernes 17 de julio, con inicio a las 20:00 horas para Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Chile, Bolivia y en Estados Unidos (Miami), la transmisión comenzará a las 21:00 horas.

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el encuentro podrá seguirse a partir de las 22:00 horas, mientras que en México está programado para las 19:00 horas. En España, el partido se transmitirá a las 03:00 horas de la madrugada del sábado 18 de julio.

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Canal TV de Universitario vs Cristal por final vuelta de Liga Femenina 2026

El encuentro de vuelta de la final de la Liga Femenina 2026 entre Universitario y Sporting Cristal se podrá ver a través del canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol, Bicolor+, disponible en distintos dispositivos como smartphones, tablets y laptops.

Además, el sitio web de Infobae Perú ofrecerá la cobertura del partido, con el minuto a minuto, declaraciones de las protagonistas y detalles relevantes del evento.

Precios de entradas para Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026.

¿Cómo quedó la primera final?

Universitario de Deportes y Sporting Cristal empataron 2-2 en la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, en un encuentro disputado en el estadio Alberto Gallardo. El partido ofreció alternativas para ambos equipos y dejó la definición del título abierta para el choque de vuelta en el Monumental.

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Cristal se adelantó con dos goles de Tamara Alves, quien se consolidó como la principal referencia ofensiva de su equipo al firmar un doblete. Las dirigidas por Vivian Ayres parecían encaminarse a una ventaja importante en la serie.

Universitario respondió y logró el empate a través de Scarleth Flores, que devolvió la igualdad al marcador y mantuvo en carrera al equipo dirigido por Carlos Véliz. Alves volvió a aparecer para poner nuevamente en ventaja a los locales, aumentando la tensión en el estadio.

En el tramo final, un penal sancionado a favor de Universitario permitió a Pierina Núñez marcar el empate definitivo. Así, la serie queda equilibrada y ambos conjuntos llegarán al partido de vuelta con las mismas opciones de consagrarse campeonas del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

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Si el marcador permanece igualado al término de los 90 minutos en el Monumental, el campeón se definirá por penales, ya que no está previsto el alargue. El viernes se conocerá al ganador.

El partido quedó empatado 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: Bicolor .

Posibles alineaciones

Universitario: Gabriela Borquez, María Alejandra Espejo, Fabiola Herrera, Daiana Farías, Esthefany Espino, Karen Araya, Claudia Domínguez, Cindy Novoa, Pierina Núñez, Luz Campoverde y María Sofía Oxandabarat. DT: Carlos Véliz

Sporting Cristal: Fernanda Lizárraga, Enica Fasabi, Olenka Gutiérrez, Angie Tomateo, Yormary Álvarez, Fabiana Oribe, Rubí Acosta, Melany Moncada, Tamara Alves, Giovanna Soares y Alessia Sanllehi. DT: Vivian Ayres

Precios de las entradas

Universitario de Deportes habilitó la venta de entradas para que los aficionados acompañen al equipo en el partido definitorio, donde podría consagrarse por primera vez en la Liga Femenina 2026. Aún hay boletos disponibles y la compra se realiza a través del sitio web de Ticketmaster. Estos son los precios:

Norte: S/. 5.00 soles

Oriente: S/. 12.00 soles

Occidente: S/. 30.00 soles

Experiencia Las Leonas: S/. 150.00 soles (AGOTADO)

Promoción Familia Crema (4 entradas oriente): S/. 35.00 soles