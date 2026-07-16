Arqueólogos descubren en el norte del Perú restos de antiguos banquetes rituales y un misterioso fruto sagrado de hace siglos

Composición: Infobae Perú

Nuevos hallazgos arqueológicos en el complejo de Pacatnamú, ubicado en el valle de Jequetepeque, en La Libertad, revelan cómo miles de peregrinos participaron durante siglos en ceremonias religiosas, consumieron alimentos traídos desde distintos ecosistemas y mantuvieron vivo uno de los principales centros ceremoniales del antiguo Perú. En apenas una semana de excavaciones, un equipo de especialistas peruanos y canadienses identificó evidencias que permiten reconstruir aspectos poco conocidos de la vida ritual desarrollada en este emblemático sitio arqueológico.

La investigación, que apenas inicia su primera temporada, también sacó a la luz fragmentos de cerámica nunca antes registrados en el valle, restos de un fruto asociado a rituales mochicas de sangre y evidencias de antiguos procesos de clausura ceremonial de templos. Los descubrimientos cobran especial relevancia porque se producen pocas semanas después de que especialistas advirtieran sobre el incremento de saqueos que afectan este patrimonio arqueológico, considerado por los investigadores como el oráculo prehispánico más importante de la costa norte, comparable con Pachacámac por su función religiosa y de peregrinación.

PUBLICIDAD

Banquetes rituales y peregrinos de distintos territorios: así era la vida ceremonial en Pacatnamú

Chirimoya, fruta, superalimento peruano - Perú - 22 de abril (Maria Pespin)

Las excavaciones se desarrollan en el sector conocido como Huaca 34, donde el Proyecto Arqueológico Pacatnamú documentó un espacio destinado a la preparación y consumo de alimentos. Para los investigadores, esta área constituye una evidencia directa de las actividades que realizaban quienes llegaban al santuario para participar en ceremonias religiosas.

La arqueóloga Carito Tavera Medina, codirectora del proyecto e integrante del Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos (IPEA), explicó que entre los materiales recuperados aparecen restos de chirimoya, lúcuma, moluscos marinos, peces y huesos de camélidos, como llamas o alpacas.

Lo llamativo es que varios de estos productos procedían de diferentes pisos ecológicos y no pertenecían al valle bajo donde se ubica Pacatnamú. Esta combinación confirma que personas provenientes de diversas regiones acudían al complejo llevando consigo alimentos y recursos que posteriormente eran utilizados durante reuniones y ceremonias colectivas.

PUBLICIDAD

Los arqueólogos consideran que esta evidencia fortalece la hipótesis de que Pacatnamú funcionó como un gran centro de peregrinación, donde convergían grupos humanos de distintos territorios para participar en actividades religiosas de enorme importancia dentro del mundo andino.

Además de los restos alimenticios, el equipo identificó evidencias de sucesivas ocupaciones del sitio. En una misma estructura aparecen construcciones correspondientes a la cultura Moche, posteriormente remodeladas por poblaciones de la cultura Lambayeque, lo que demuestra que el complejo nunca perdió su significado ceremonial.

Según explicó Tavera, los antiguos habitantes no abandonaban definitivamente sus templos. Por el contrario, realizaban procesos de renovación mediante rituales que consistían en cubrir cuidadosamente las edificaciones antes de levantar nuevas construcciones sobre ellas.

PUBLICIDAD

Este patrón refleja la concepción andina de las huacas como espacios vivos que requerían constantes ceremonias de renovación para mantener su importancia dentro de la vida religiosa de las comunidades.

Hallan el fruto sagrado del ritual mochica y cerámica nunca antes vista en el valle de Jequetepeque

FOTO DE ARCHIVO. Turistas observan uhn mural del complejo arqueológico La Luna en la gran pirámide de la antigua cultura Moche en el norte de Perú. REUTERS/Mariana Bazo

Uno de los descubrimientos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un ejemplar completo de ulluchu, un fruto ampliamente representado en la iconografía mochica y vinculado a ceremonias religiosas.

Diversos estudios arqueológicos sostienen que esta planta habría sido utilizada durante rituales para evitar la coagulación de la sangre empleada en sacrificios y otras ceremonias representadas en la conocida escena de la “sacerdotisa de la copa” presente en la cerámica Moche.

PUBLICIDAD

Aunque en esta primera campaña aún no se han localizado entierros ni grandes ofrendas ceremoniales, los especialistas consideran que la presencia del ulluchu fortalece la relación entre Pacatnamú y los rituales religiosos desarrollados por las sociedades prehispánicas de la costa norte.

Otro de los resultados más importantes corresponde a la recuperación de cerámica con formas y estilos decorativos inéditos para el valle de Jequetepeque. Según indicó la arqueóloga, el profesor Edward Swenson, de la Universidad de Toronto y codirector del proyecto, no había registrado anteriormente este tipo de piezas durante sus años de investigación en la zona.

Este hallazgo abre nuevas líneas de investigación sobre la interacción entre distintas poblaciones y la construcción de identidades culturales alrededor de uno de los centros ceremoniales más importantes del antiguo Perú.

PUBLICIDAD

Paralelamente a las excavaciones, el proyecto incorpora herramientas de arqueología digital dirigidas por el profesor Giles Spence Morrow, de la Universidad McMaster, en Canadá. El trabajo consiste en comparar fotografías históricas con registros digitales actuales para identificar con precisión las áreas más afectadas por el deterioro y el saqueo.

La iniciativa busca generar información que contribuya a fortalecer futuras estrategias de conservación del complejo arqueológico, cuya protección se ha convertido en una prioridad tras las recientes denuncias por actos de depredación.

Hace apenas un mes, el arqueólogo Walter Alva alertó sobre el incremento de saqueos en Pacatnamú, donde se registraron entierros destruidos, arquitectura de adobe dañada, textiles dispersos y contextos arqueológicos alterados. El especialista advirtió que estas intervenciones ilegales eliminan información científica irrecuperable para comprender el desarrollo de culturas como la Moche y la Lambayeque, además de comprometer investigaciones futuras en uno de los complejos arqueológicos más extensos e importantes de La Libertad.

PUBLICIDAD

La actual temporada de excavaciones tiene carácter exploratorio y forma parte de un proyecto diseñado para ejecutarse durante al menos cuatro campañas de investigación. Debido a la enorme extensión de Pacatnamú, los arqueólogos prevén ampliar progresivamente las excavaciones y profundizar el estudio de los nuevos hallazgos que continúan apareciendo en este antiguo centro ceremonial del norte del país.