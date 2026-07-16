Este es el rating que logró la entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo: ¿Venció a la novela ‘Señora del Destino’?

Según la cuenta ‘El Rating Manda’, ‘Magaly TV, La Firme’ fue superado por la novela de Michelle Alexander de América TV. El rating Manda /Magaly Medina.

La entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo, emitida el martes 14 de julio, marcó un pico de expectativa por el primer cara a cara televisivo entre ambas. Sin embargo, no lideró la noche en el rating general, de acuerdo con las cifras difundidas por la cuenta de Instagram El Rating Manda.

Según esa publicación, 'Magaly TV, La Firme’ registró 6,9 puntos y quedó por debajo de “Señora del Destino” (América TV), que hizo 15,5, mientras que Me caigo de risa (Latina) anotó 2,5.

Aun así, Magaly Medina remarcó un dato distinto: en el sector Hogares AB, su programa subió de forma significativa. La conductora compartió que Magaly TV, la firme alcanzó 17,2 puntos en ese segmento, por encima de la novela (8,6), Al fondo hay sitio (11) y Me caigo de risa (5,1). Además, señaló que en su canal de YouTube logró 60 mil vistas con el live.

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Magaly Medina entrevistó a Ethel Pozo el martes 14 de julio en Magaly TV, la firme, en un cara a cara esperado por años

Rating del martes 14 de julio: cómo le fue a ‘Magaly TV, La Firme’ frente a la competencia

De acuerdo con la cuenta de Instagram El Rating Manda, la noche del martes 14 de julio quedó así en el promedio general:

Magaly TV, la firme (ATV): 6,9

Señora del Destino (América TV): 15,5

Me caigo de risa (Latina): 2,5

La cifra confirma que, pese a la expectativa por la entrevista, el programa de ATV no logró superar a la ficción de América TV en el total de audiencia reportado por esa fuente.

Según El Rating Manda, el programa marcó 6,9 puntos y fue superado por “Señora del Destino” con 15,5. IG: El rating Manda.

Hogares AB: el segmento donde Magaly lideró

Tras la difusión del ranking general, Magaly Medina compartió otro enfoque: el del segmento Hogares AB. Según lo publicado por ella, los resultados fueron:

Magaly TV, la firme : 17,2

Señora del Destino : 8,6

Al fondo hay sitio : 11

Me caigo de risa: 5,1

Con ese dato, la conductora sostuvo que su programa tuvo un rendimiento superior en ese público específico, aun cuando en el promedio general quedó detrás de la novela líder.

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El alcance en YouTube: 60 mil vistas en el live

Además del rating televisivo, la conductora señaló que la entrevista tuvo impacto en digital: su canal de YouTube registró 60 mil vistas en el live del programa, un dato que ella usó como indicador de interés alrededor del encuentro con Ethel Pozo.

Magaly compartió que en Hogares AB su espacio alcanzó 17,2 puntos, por encima de otros programas del prime time. IG

¿Qué pasó en el cara a cara entre Magaly y Ethel?

El momento más comentado de la conversación giró en torno al ampay de Christian Domínguez. Ethel Pozo recordó el impacto que tuvo el reportaje que mostró al cantante siendo infiel a Pamela Franco y cómo eso repercutió en América Hoy. En pleno set, lanzó una frase que sorprendió a Magaly:

“No, a Christian lo sacaron el mismo día que tú presentas el ‘ampay’, que además nos fregaste la temporada, nos fregaste la temporada de ‘América Hoy’”, dijo Pozo.

Ethel contó que el equipo ya había realizado material promocional para una nueva etapa del magazine, pero que todo cambió cuando se lanzó la promoción del ampay.

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“Ya habíamos grabado bien lindo nuestra foto, que nunca salió”, relató, y recordó que Domínguez negaba ser el hombre del avance: “Mamita, no soy yo”, les decía, según su versión, a ella y a Brunella.

A partir de allí, la hija de Gisela Valcárcel defendió que, pese al escándalo, mantuvo una amistad con Domínguez: “Como pareja no lo escogería, pero como amigo es excelente”, afirmó, y remató con humor: “La excepción es Christian, no tengo otro amigo infiel. Perdón, Christian”.

La conductora recordó cómo el ampay de Christian Domínguez alteró los planes de ‘América Hoy’, obligó a retirar al cantante del programa y frustró la campaña promocional de la nueva temporada. ATV/ Magaly TV La Firme.

Otro bloque relevante fue el quiebre con Edson Dávila, a quien Ethel describió como alguien por quien aún siente cariño genuino, aunque no entiende qué ocurrió.

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“Algo ha pasado, Magali, que algún día me enteraré”, sostuvo, y añadió: “todavía tengo los mensajes”, en referencia a conversaciones que, según dijo, evidencian apoyo previo de su excompañero.

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le dijo “no soy yo” antes del ampay y lo defiende como amigo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly, por su parte, también la confrontó con un tema de años: el apodo de “mosca muerta”, ligado a su silencio cuando Janet Barboza lanzaba críticas en América Hoy.

Ethel reconoció que recién en los últimos días entendió cómo se interpretó su postura y admitió: “Quizás ese fue un error”, al explicar que priorizaba “ser equipo” y no pelear en cámara.

El momento más emotivo llegó cuando Ethel agradeció a Magaly por no haber entrevistado a su padre biológico, Jorge Pozo, pese a que —según Ethel— él insistió varias veces. “Te agradezco... (Eso) me demostró que tenías límites”, dijo entre lágrimas, y ambas terminaron abrazándose en vivo. Magaly respondió que una persona ausente “no tiene derecho a hablar” cuando el hijo ya es famoso.

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Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.