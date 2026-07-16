Lucciana Pérez brilla por partida doble en el W35 de São Paulo y sigue firme en la defensa de su corona

Lucciana Pérez ha anotado su nombre entre las ocho mejores del W35 de Sao Paulo tras derrotar a la brasileña Carolina Xavier Laydner con parciales 6-3 y 6-1. Crédito: X ATPerú.

Lucciana Pérez Alarcón protagonizó una jornada perfecta en el W35 de São Paulo, donde dio un paso más en la defensa del título conquistado la temporada pasada al clasificarse tanto a los cuartos de final del cuadro de individuales como a las semifinales de dobles.

La deportista nacional, ubicada en el puesto 329 del ranking WTA, abrió el día con una sólida presentación en la modalidad de singles. Frente a la brasileña Carolina Xavier Laydner, procedente de la fase clasificatoria, Pérez hizo valer su mayor experiencia y jerarquía para imponerse por 6-3 y 6-1, en un encuentro que dominó de principio a fin.

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La peruana mostró un tenis agresivo desde el fondo de la cancha, aprovechó los errores de su rival y administró con inteligencia los momentos de mayor presión para cerrar el compromiso sin sobresaltos. El triunfo le permitió instalarse entre las ocho mejores del torneo y sumar ocho valiosos puntos para el ranking WTA, que contribuirán a su objetivo de seguir escalando posiciones en el circuito profesional.

Lucciana Pérez accede a los cuartos de final en individuales del W35 de Sao Pulo. Crédito: João Pires/Institute Sports.

Ahora, Lucciana tendrá un desafío importante en busca de acceder a su tercera semifinal de la temporada. En la siguiente ronda se enfrentará a la argentina Justina María González Daniele, actual número 431 del mundo, en un duelo donde la peruana partirá con la confianza de haber mostrado un nivel muy sólido durante toda la semana.

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La actuación cobra todavía mayor relevancia si se tiene en cuenta que Pérez llegó a São Paulo como la vigente campeona del certamen. En la edición de 2025 conquistó tanto el título de individuales como el de dobles, por lo que nuevamente tiene la posibilidad de firmar una actuación memorable sobre la arcilla del Esporte Clube Pinheiros.

A semifinales en dobles

La jornada de Lucciana aún guardaba otra alegría. Horas después de avanzar en individuales, la peruana volvió a la cancha para disputar los cuartos de final del cuadro de dobles junto a la brasileña Ana Candiotto.

La dupla sudamericana mostró una gran compenetración y dejó en el camino a la brasileña Carolina Bohrer Martins y la colombiana María Herazo con parciales de 6-0 y 7-6. El primer set fue un auténtico monólogo, con Pérez y Candiotto dominando todos los aspectos del juego para endosar un contundente ’rosco’.

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Lucciana Pérez avanza a las semifinales del cuadro de dobles del W35 de Sao Paulo junto a la brasileña Ana Candiotto. Crédito: Joao Pires/Institute Sports.

El segundo parcial resultó mucho más disputado. Sus rivales reaccionaron y llevaron la definición hasta el tiebreak, pero la peruana y su compañera mantuvieron la calma en los puntos decisivos para sellar la clasificación a las semifinales.

En la próxima instancia enfrentarán a las vencedoras del duelo entre las duplas conformadas por Océane Babel y Ana Santos, y Daria Egorova junto a María Gómez, con la ilusión de acercarse nuevamente al título.

Única campeona peruana del tenis femenino en 2026

El gran presente de Lucciana Pérez no es casualidad. Después de completar una sobresaliente temporada en el tenis universitario de Estados Unidos —donde fue reconocida como una de las mejores jugadoras del circuito NCAA—, la limeña regresó al profesionalismo con resultados inmediatos.

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Su primera gran actuación llegó en el W35 de San Gregorio, en Italia. Allí conquistó el título de dobles junto a la italiana Miriana Tona y, además, alcanzó la final de individuales, instancia en la que solo fue detenida por la experimentada argentina Nadia Podoroska.

Lucciana Pérez junto a Miriana Tona tras ganar la final del W35 de San Gregorio. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

Hasta el momento, Pérez es la única tenista peruana que ha levantado un título profesional femenino en 2026, un registro que confirma el notable momento que atraviesa. Ahora, en São Paulo, vuelve a demostrar que puede competir al más alto nivel tanto en singles como en dobles y que cuenta con las herramientas para defender con éxito la corona conseguida hace un año.

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