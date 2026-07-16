Perú define su nómina para los Panamericanos Universitarios con Rachell Hidalgo y Daniela Muñoz: ¿Se perderán la Copa Sudamericana?

Perú definió su nómina para los Juegos Panamericanos Universitarios con Rachell Hidalgo y Daniela Muñoz. Crédito: FPV

La selección peruana femenina de vóley afrontará un calendario exigente con dos compromisos internacionales en paralelo. La Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP) oficializó la nómina de jugadoras que representarán al país en los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026, una lista que incluye a integrantes de la selección absoluta como Rachell Hidalgo y Daniela Muñoz.

El evento universitario se desarrollará en la capital del 20 de julio al 1 de agosto de 2026; sin embargo, la disciplina de vóley recién dará inicio el 26 de julio, misma fecha en la que culminará la Copa Sudamericana, programada del 22 al 26 del presente mes, también en suelo limeño.

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Si bien ambos torneos solo tendrían un cruce directo durante la última jornada, la convocatoria realizada por la FEDUP podría limitar la disponibilidad de estas jugadoras para el certamen sudamericano. Todo indica que las voleibolistas llamadas para representar al Perú en los Panamericanos Universitarios tendrán como principal enfoque esta competencia.

Rachell Hidalgo y Daniela Muñoz encabezan la lista de convocadas

La nómina presentada por la FEDUP está conformada por 15 voleibolistas provenientes de distintas universidades del país. Entre ellas destacan Rachell Hidalgo (USIL) y Daniela Muñoz (USMP), quienes forman parte del proceso de la selección absoluta dirigida por Antonio Rizola.

Sin embargo, no son las únicas jugadoras con experiencia en la ‘bicolor’. Varias de las convocadas ya han integrado recientemente el plantel nacional y participaron en la Copa Latina, por lo que cuentan con recorrido internacional pese a su juventud. A continuación, la lista completa de convocadas para los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026:

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Anghela Barboza (USMP)

Ariana Philipps (UPC)

Bárbara Rodríguez (UPC)

Elizabeth Braithwaite (UPC)

Fátima Villafuerte (USIL)

Jade Cuya (UPC)

Jeissy Chia (USMP)

María José Rojas (UPC)

Moira Zúñiga (UPC)

Pamela Cuya (USMP)

Priscila Guerrero (UPC)

Rachell Hidalgo (USIL)

Rosa María Medina (UPC)

Daniela Muñoz (USMP)

Saskya Silvano (USI)

Lista de convocadas para los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: FEDUP

Elena Keldivekova dirigirá al equipo universitario

La responsabilidad de conducir a Perú en los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026 recaerá en Elena Keldivekova, histórica exarmadora de la selección nacional y una de las figuras más reconocidas del vóley peruano.

La exvoleibolista asumirá este nuevo reto desde el banquillo junto a Lorena Góngora, quien será su asistente técnica durante el certamen internacional. Ambas estarán a cargo de un grupo que reúne a jugadoras universitarias y deportistas que ya cuentan con experiencia dentro del proceso de la selección absoluta.

Keldivekova, recordada por su etapa como pieza clave del combinado nacional, tendrá la misión de preparar al equipo para competir en un torneo internacional y potenciar a las nuevas generaciones del vóley peruano.

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Elena Keldibekova dirigirá el equipo peruano en los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: Instagram

La estrategia de Rizola para ampliar el universo de la selección

La conformación de este grupo responde a la planificación de la selección peruana para afrontar un calendario cargado de competencias internacionales. Desde su llegada al comando técnico, Antonio Rizola ha señalado la importancia de contar con un universo amplio de jugadoras que permita afrontar los distintos desafíos de la temporada.

El entrenador brasileño ya había adelantado que Perú necesitaría trabajar con más alternativas debido a la coincidencia de torneos y la exigencia del calendario. Por ello, la participación en los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026 representa una oportunidad para observar nuevas opciones y dar mayor rodaje a integrantes del proceso nacional.

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Con esta estrategia, la ‘blanquirroja’ busca fortalecer su base de jugadoras, brindar experiencia internacional a jóvenes talentos y generar mayor competencia interna de cara a los próximos retos de la selección absoluta.