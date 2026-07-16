Dana Guzmán se hace un lugar entre las ocho mejores del W35 de Dallas y alcanzará su mejor posición en el ranking WTA

Dana Guzmán superó a Jo-Yee Chan con parciales 6-2 y 6-4 por los octavos de final del W35 de Dallas. Crédito: X ATPerú.

El tenis femenino peruano continúa cosechando buenas noticias. Mientras Lucciana Pérez mantiene un destacado nivel en Sudamérica, Dana Guzmán también atraviesa una semana sobresaliente en el circuito ITF. La tenista nacional de 23 años aseguró su clasificación a los cuartos de final del W35 de Dallas, certamen que se disputa sobre superficie dura bajo techo en el Styslinger/Altec Tennis Complex, en Texas, resultado que le permitirá alcanzar el mejor ranking WTA de su carrera, pues de momento se haría con la casilla #529.

La peruana, ubicada actualmente en el puesto 530 del mundo, firmó una convincente actuación para superar a la estadounidense Jo-Yee Chan (876 WTA) por 6-2 y 6-4, luego de 1 hora y 36 minutos de juego.

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Desde los primeros intercambios, Guzmán impuso las condiciones del partido. Su servicio respondió en los momentos importantes y encontró profundidad con sus golpes desde el fondo de la cancha, una combinación que le permitió quebrar rápidamente el saque de su rival y controlar el desarrollo del primer parcial.

Dana Guzmán avanza a los cuartos de final del W35 de Dallas. Crédito: Instagram Dana Guzmán.

Con un tenis agresivo y pocas concesiones, la peruana cerró el primer set por 6-2 y trasladó esa confianza al segundo. Aunque la asiática elevó su nivel e intentó equilibrar las acciones, Guzmán mantuvo la calma para sostener la ventaja y cerrar el compromiso por 6-4, confirmando una de sus mejores actuaciones de la temporada.

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La victoria representa el segundo triunfo consecutivo de la nacional en Dallas y ratifica el crecimiento que viene mostrando durante los últimos meses en el circuito profesional. Además, el resultado le garantiza una importante cosecha de puntos que se traducirá en el mejor ranking WTA de su trayectoria, un nuevo paso adelante para una de las principales promesas del tenis peruano.

Más allá de la clasificación, el rendimiento exhibido sobre pista dura también refleja la evolución de Guzmán en una superficie que históricamente exige mayor agresividad y rapidez en la toma de decisiones. La peruana respondió con autoridad y llega fortalecida a la etapa decisiva del certamen.

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Dana Guzmán es la segunda raqueta peruana femenina, solo por detrás de Lucciana Pérez. Crédito: Joao Pires/Tenis al Máximo.

Primera preclasificada en cuartos de final

El siguiente reto será, sin duda, el más exigente de la semana. Dana Guzmán se enfrentará este viernes 17 de julio, desde las 12:00 horas de Perú, a la china YeYin Ma, actual 195 del ranking WTA y primera cabeza de serie del torneo.

Sobre el papel, la asiática parte como favorita por su experiencia y ubicación en el escalafón mundial. Sin embargo, el nivel mostrado por la peruana durante las dos primeras rondas invita al optimismo de cara a un encuentro que pondrá a prueba su capacidad para competir frente a rivales de mayor jerarquía.

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El compromiso, que aún no tiene cancha confirmada, podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Tenis al Máximo, plataforma que viene transmitiendo el desarrollo del certamen desde Dallas.

¿Dana Guzmán se dedicará al tenis profesional?

El crecimiento de Dana Guzmán adquiere un valor especial si se considera que el tenis no ocupa actualmente el ciento por ciento de su tiempo. La deportista peruana culminó Ingeniería Industrial a finales del año pasado y decidió continuar su formación académica iniciando una maestría.

Dana Guzmán confirmó que inició los estudios de una maestría y llevará sus estudios a la par de la competencia profesional. Crédito: Instagram FPT.

Por ese motivo, su calendario competitivo ha debido adaptarse a sus responsabilidades universitarias. En la actualidad, Guzmán participa en torneos profesionales principalmente durante sus periodos de vacaciones, una situación que limita la continuidad necesaria para escalar con mayor rapidez en el circuito.

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Aun así, los resultados respaldan su potencial. Su actuación en Dallas confirma que posee las condiciones para competir de igual a igual frente a jugadoras con mayor recorrido internacional y abre nuevamente el debate sobre el camino que seguirá en los próximos años.