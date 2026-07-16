Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Una semana luego de haber sostenido una primera reunión, y luego de que Keiko Fujimori recibiera oficialmente sus credenciales como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la lideresa de Fuerza Popular asiste hoy a Palacio de Gobierno para un segundo encuentro con el mandatario antes de asumir la dirección del Ejecutivo el próximo 28 de julio.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno, la cita fue convocada tras la invitación que Balcázar realizó el 9 de julio en el local partidario de Fuerza Popular, en San Isidro, con el objetivo de intercambiar ideas “para la buena marcha del país”.
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“Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado y me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana, después de la ceremonia de recepción de credenciales. Hemos quedado, en principio, el jueves en la mañana. Estaría asistiendo a Palacio para seguir en esa conversación”, dijo.
Keiko Fujimori pidió la reconciliación nacional
Luego de recibir sus credenciales, Keiko Fujimori dirigió un mensaje tanto a sus simpatizantes como a quienes no respaldaron su candidatura en el que sostuvo que el país debe dar por concluida la etapa electoral y concentrar sus esfuerzos en construir consensos.
“No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos”, expresó Fujimori al insistir en que el resultado de las urnas debe convertirse en un punto de partida para una nueva etapa política. Asimismo, sostuvo que el mayor esfuerzo de su administración estará orientado a generar confianza entre los ciudadanos, incluidos quienes aún mantienen dudas sobre su gobierno.
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La mandataria también cuestionó el clima de división que, a su juicio, caracterizó a administraciones anteriores. “Tenemos que trabajar denodadamente por lograr una reconciliación. Nuestra sociedad no aguanta más. Esos gobiernos que han pasado generando división y odio, eso se acabó”, manifestó, al reiterar que su gestión buscará fortalecer el diálogo y promover consensos para impulsar el desarrollo del país.
Equipo de Keiko Fujimori pidió evitar nuevos nombramientos
El equipo de transferencia de Keiko Fujimori pidió al Gobierno del presidente José María Balcázar que evite realizar nuevas designaciones y cambios en la estructura del Estado a pocas semanas del relevo presidencial, previsto para el próximo 28 de julio, dentro de dos semanas aproximadamente.
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La solicitud ante el Ejecutivo fue formulada por el responsable del grupo de trabajo de Fuerza Popular, Marco Vinelli, después de que la administración del mandatario designara a los congresistas Jorge Marticorena y Flavio Cruz como nuevos ministros de Educación y Trabajo, respectivamente, luego de las renuncias de sus titulares durante el mes de julio.
En una carta dirigida al jefe de Estado, Vinelli solicitó “evitar realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones y modificaciones de la estructura organizacional”. El documento sostiene que el pedido responde a “los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública”.
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