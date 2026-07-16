Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Imágenes de la llegada de la presidenta electa, Keiko Fujimori, al Palacio de Gobierno, donde fue recibida por el presidente José María Balcázar para sostener una reunión de trabajo en el Salón de Embajadores. - TV Perú Noticias

Una semana luego de haber sostenido una primera reunión, y luego de que Keiko Fujimori recibiera oficialmente sus credenciales como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la lideresa de Fuerza Popular asiste hoy a Palacio de Gobierno para un segundo encuentro con el mandatario antes de asumir la dirección del Ejecutivo el próximo 28 de julio.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno, la cita fue convocada tras la invitación que Balcázar realizó el 9 de julio en el local partidario de Fuerza Popular, en San Isidro, con el objetivo de intercambiar ideas “para la buena marcha del país”.

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“Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado y me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana, después de la ceremonia de recepción de credenciales. Hemos quedado, en principio, el jueves en la mañana. Estaría asistiendo a Palacio para seguir en esa conversación”, dijo.

Keiko Fujimori y José María Balcázar se estrechan las manos frente a un telón con el logotipo de la Oficina de la Presidenta Electa.

Keiko Fujimori pidió la reconciliación nacional

Luego de recibir sus credenciales, Keiko Fujimori dirigió un mensaje tanto a sus simpatizantes como a quienes no respaldaron su candidatura en el que sostuvo que el país debe dar por concluida la etapa electoral y concentrar sus esfuerzos en construir consensos.

“No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos”, expresó Fujimori al insistir en que el resultado de las urnas debe convertirse en un punto de partida para una nueva etapa política. Asimismo, sostuvo que el mayor esfuerzo de su administración estará orientado a generar confianza entre los ciudadanos, incluidos quienes aún mantienen dudas sobre su gobierno.

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La mandataria también cuestionó el clima de división que, a su juicio, caracterizó a administraciones anteriores. “Tenemos que trabajar denodadamente por lograr una reconciliación. Nuestra sociedad no aguanta más. Esos gobiernos que han pasado generando división y odio, eso se acabó”, manifestó, al reiterar que su gestión buscará fortalecer el diálogo y promover consensos para impulsar el desarrollo del país.

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla sobre los obstáculos superados y su visión de futuro para el Perú. Un mensaje de convicción, unidad y esperanza por un país más inclusivo para los peruanos históricamente postergados. (Crédito: Canal N)

Equipo de Keiko Fujimori pidió evitar nuevos nombramientos

El equipo de transferencia de Keiko Fujimori pidió al Gobierno del presidente José María Balcázar que evite realizar nuevas designaciones y cambios en la estructura del Estado a pocas semanas del relevo presidencial, previsto para el próximo 28 de julio, dentro de dos semanas aproximadamente.

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La solicitud ante el Ejecutivo fue formulada por el responsable del grupo de trabajo de Fuerza Popular, Marco Vinelli, después de que la administración del mandatario designara a los congresistas Jorge Marticorena y Flavio Cruz como nuevos ministros de Educación y Trabajo, respectivamente, luego de las renuncias de sus titulares durante el mes de julio.

En una carta dirigida al jefe de Estado, Vinelli solicitó “evitar realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones y modificaciones de la estructura organizacional”. El documento sostiene que el pedido responde a “los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública”.

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