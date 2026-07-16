Perú

Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Reunión se produce luego de que la lideresa de Fuerza Popular recibió sus credenciales como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones

Guardar
Google icon
Imágenes de la llegada de la presidenta electa, Keiko Fujimori, al Palacio de Gobierno, donde fue recibida por el presidente José María Balcázar para sostener una reunión de trabajo en el Salón de Embajadores. - TV Perú Noticias

Una semana luego de haber sostenido una primera reunión, y luego de que Keiko Fujimori recibiera oficialmente sus credenciales como presidenta electa por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la lideresa de Fuerza Popular asiste hoy a Palacio de Gobierno para un segundo encuentro con el mandatario antes de asumir la dirección del Ejecutivo el próximo 28 de julio.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio de Gobierno, la cita fue convocada tras la invitación que Balcázar realizó el 9 de julio en el local partidario de Fuerza Popular, en San Isidro, con el objetivo de intercambiar ideas “para la buena marcha del país”.

PUBLICIDAD

“Hemos intercambiado varias ideas, me ha dado varios consejos y me ha expresado y me ha dado la invitación para recibirme en Palacio de Gobierno la próxima semana, después de la ceremonia de recepción de credenciales. Hemos quedado, en principio, el jueves en la mañana. Estaría asistiendo a Palacio para seguir en esa conversación”, dijo.

Dos personas, un hombre y una mujer, se dan la mano. Detrás hay dos banderas peruanas y un cartel con el texto 'Oficina de la Presidenta Electa Keiko Fujimori'
Keiko Fujimori y José María Balcázar se estrechan las manos frente a un telón con el logotipo de la Oficina de la Presidenta Electa.

Keiko Fujimori pidió la reconciliación nacional

Luego de recibir sus credenciales, Keiko Fujimori dirigió un mensaje tanto a sus simpatizantes como a quienes no respaldaron su candidatura en el que sostuvo que el país debe dar por concluida la etapa electoral y concentrar sus esfuerzos en construir consensos.

No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos”, expresó Fujimori al insistir en que el resultado de las urnas debe convertirse en un punto de partida para una nueva etapa política. Asimismo, sostuvo que el mayor esfuerzo de su administración estará orientado a generar confianza entre los ciudadanos, incluidos quienes aún mantienen dudas sobre su gobierno.

PUBLICIDAD

La mandataria también cuestionó el clima de división que, a su juicio, caracterizó a administraciones anteriores. “Tenemos que trabajar denodadamente por lograr una reconciliación. Nuestra sociedad no aguanta más. Esos gobiernos que han pasado generando división y odio, eso se acabó”, manifestó, al reiterar que su gestión buscará fortalecer el diálogo y promover consensos para impulsar el desarrollo del país.

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla sobre los obstáculos superados y su visión de futuro para el Perú. Un mensaje de convicción, unidad y esperanza por un país más inclusivo para los peruanos históricamente postergados. (Crédito: Canal N)

Equipo de Keiko Fujimori pidió evitar nuevos nombramientos

El equipo de transferencia de Keiko Fujimori pidió al Gobierno del presidente José María Balcázar que evite realizar nuevas designaciones y cambios en la estructura del Estado a pocas semanas del relevo presidencial, previsto para el próximo 28 de julio, dentro de dos semanas aproximadamente.

La solicitud ante el Ejecutivo fue formulada por el responsable del grupo de trabajo de Fuerza Popular, Marco Vinelli, después de que la administración del mandatario designara a los congresistas Jorge Marticorena y Flavio Cruz como nuevos ministros de Educación y Trabajo, respectivamente, luego de las renuncias de sus titulares durante el mes de julio.

En una carta dirigida al jefe de Estado, Vinelli solicitó “evitar realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones y modificaciones de la estructura organizacional”. El documento sostiene que el pedido responde a “los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública”.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriJosé María Balcázarperu-politica

Más Noticias

Influencer Paola Chiappina pide apoyo para el rescate de su pareja y dos andinistas en el Huascarán: “Ya vamos a estar juntos”

La desaparición de Alejandro Ugarte y dos compañeros moviliza a familiares y seguidores, quienes apelan por drones y un helicóptero para intensificar la búsqueda

Influencer Paola Chiappina pide apoyo para el rescate de su pareja y dos andinistas en el Huascarán: “Ya vamos a estar juntos”

Pelícanos buscan refugio en terminal pesquero de Trujillo ante escasez de peces de alimentos en el mar

Los trabajadores atribuyen la llegada masiva a la disminución de peces en el océano, vinculada al calentamiento de las aguas y los cambios en la distribución de especies marinas

Pelícanos buscan refugio en terminal pesquero de Trujillo ante escasez de peces de alimentos en el mar

El pedido de los rescatistas al Estado peruano por emergencias en montañas: “Es lamentable que no tengamos un procedimiento”

Abel Pinto, líder de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, criticó la falta de respuesta eficiente de las autoridades y señaló la ausencia de procedimientos definidos para actuar ante situaciones de emergencia en la alta montaña

El pedido de los rescatistas al Estado peruano por emergencias en montañas: “Es lamentable que no tengamos un procedimiento”

Precio del dólar se mantiene bajo en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 16 de julio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar se mantiene bajo en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 16 de julio

José Jerí no descarta pedir la pensión vitalicia de expresidente: “En su momento lo meditaré”

Tras recibir la Medalla de Honor del Congreso, el exmandatario, vacado por incapacidad moral permanente, dejó abierta la posibilidad de seguir los pasos de José María Balcázar y solicitar la pensión vitalicia

José Jerí no descarta pedir la pensión vitalicia de expresidente: “En su momento lo meditaré”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José Jerí no descarta pedir la pensión vitalicia de expresidente: “En su momento lo meditaré”

José Jerí no descarta pedir la pensión vitalicia de expresidente: “En su momento lo meditaré”

Diputados del Congreso Bicameral jurarán el próximo 24 de julio

Roberto Sánchez afirma que el pueblo será la “peor pesadilla” ante un eventual gobierno “mafioso” y “dictador” de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori: ¿Qué motivos la llevaron a hacer política en Perú en lugar de dedicarse a la actividad privada en Estados Unidos?

Pedro Castillo juega su última carta con la gracia presidencial: ¿quién asumiría responsabilidad de otorgar este beneficio en favor del expresidente?

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ric La Torre contó cómo fue su salida de +QTV y por qué no siguió en Q’Bochinche, ¿qué pasará con Samuel Suárez?

¿Magaly Medina y Gisela Valcárcel juntas? La conductora no descarta un histórico encuentro: “La televisión es una caja de sorpresas”

Magaly Medina sorprendida con el cambio de vida de Sheyla Rojas tras regresar al Perú: “Volvió al rico canje, ya no hay provedor”

¿Ethel Pozo en ATV? Magaly Medina sorprende con inesperada respuesta: “No me molestaría verla en ATV, sería un ‘señito’ reloaded”

DEPORTES

Fixture confirmado de la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, horas y canal TV de los partidos de Perú

Fixture confirmado de la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, horas y canal TV de los partidos de Perú

Eddie Fleischman hizo crítico análisis sobre cambios en la directiva de Alianza Lima: “Hay grupos que se sienten cómodos que el club siga endeudado”

Ricardo Gareca cuestionó nivel de España previo a la final con Argentina: “Pedri no ha aparecido en el Mundial”

Sport Boys sufrió quita de puntos previo al inicio del Torneo Clausura 2026: 2 clubes más también fueron sancionados

Franco Velazco rompió su silencio por las frustradas llegadas de Raúl Ruidíaz y Piero Quispe a Universitario: “Nos debemos al plantel que tenemos”