La Libertad: PNP intensifica búsqueda de turista francés desaparecido en Puerto Malabrigo

Buscan a turista francés que desapareció tras salir de su hospedaje en Puerto Malabrigo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene un operativo de búsqueda en la región La Libertad para localizar a Boris Poyer Sylvain, turista francés de 30 años reportado como desaparecido en Puerto Malabrigo, distrito de Rázuri, provincia de Ascope. La alerta se activó el 10 de julio, cuando el visitante dejó su hospedaje frente a la playa y no regresó, según informaron fuentes policiales.

Testimonios recogidos en la zona señalan que Boris habría visto un video donde un operador turístico local ingresaba a una cueva cerca de La Punta, punto conocido por su atractivo natural y condiciones particulares.

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Allegados al turista mencionaron que le recomendaron no aventurarse sin guía. A pesar de las advertencias, surgió la sospecha de que pudo intentar llegar hasta la cueva por su cuenta.

Las primeras diligencias evidenciaron que todas las pertenencias de Boris, incluido su teléfono móvil, permanecen en la habitación del Hospedaje Santa Anita. La PNP recorrió el borde costero junto a la Unidad de Salvataje, pero no halló indicios de algún accidente en el mar ni en la playa.

Buscan a turista francés que desapareció tras salir de su hospedaje en Puerto Malabrigo.

Operativo ampliado y notificación internacional

Con la desaparición confirmada, la PNP y Seguridad Ciudadana notificaron a establecimientos locales, hospitales, comisarías y morgues de la región. La alerta también fue extendida a la Interpol, con la finalidad de sumar esfuerzos para dar con el paradero del ciudadano francés.

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Personal policial, acompañado de pobladores, inspeccionó la cueva de La Punta, recorriendo más de 25 metros en su interior. Al detectar que el paso se vuelve casi imposible para una persona, los agentes descartaron la presencia del turista en ese lugar. “Ingresamos con el apoyo de los vecinos hasta la parte más profunda, pero no encontramos rastro alguno”, expresó uno de los agentes involucrados en la operación.

Las autoridades han solicitado a la población cualquier información relevante sobre el caso. Quien pueda aportar datos útiles para la investigación puede comunicarse al 930 551 520.

Turistas desaparecidos en Perú el 2026

No existe una cifra oficial consolidada del total de turistas extranjeros desaparecidos en el Perú en lo que va de 2026, ya que el Ministerio del Interior o el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) no desglosan de forma pública y constante a los viajeros del total de denuncias. Sin embargo, a nivel macro, las autoridades registran más de 9.000 denuncias de personas desaparecidas en general durante el primer semestre de este año.

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En el ámbito del turismo, la gran mayoría de reportes de desapariciones de extranjeros en 2026 han estado vinculados a accidentes por avalanchas o extravíos durante turismo de alta montaña en Áncash y Cusco.

Casos de turistas extranjeros reportados en 2026:

Turistas canadienses, mexicanos y brasileños : En junio, una avalancha en el nevado Tocllaraju ( Áncash ) sepultó a una turista canadiense y a un mexicano, cuyos cuerpos fueron recuperados. Asimismo, tras 24 días de búsqueda en el nevado Artesonraju, se rescató el cuerpo del montañista brasileño Edson Vandeira junto a dos guías peruanos.

Andinistas españoles : Tres turistas españoles se extraviaron en julio a más de 6.000 metros en el nevado Huascarán, pero fueron rescatados con vida por la Policía de Alta Montaña.

Turistas de EE. UU. y Canadá: Una canadiense que estuvo perdida en la Laguna Cococha (Madre de Dios) fue hallada a salvo a inicios de julio. En Cusco y Apurímac también se reportaron extravíos temporales de excursionistas estadounidenses que terminaron en rescates exitosos.