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Ricardo Gareca rompió en llanto con la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026: “Viví una de las emociones más grandes”

El ‘Tigre’ siguió el desarrollo de las acciones entre la ‘albiceleste’ y los ‘tres leones’ en el cuarto de un hotel. Al encontrarse solo y con su familia a la distancia, se quebró tras el silbatazo final. “El corazón de estos muchachos es increíble”, aseveró

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Ricardo Gareca, visiblemente emocionado tras el pase de Argentina al Mundial 2026. - Crédito: La Sustancia
Ricardo Gareca, visiblemente emocionado tras el pase de Argentina al Mundial 2026. - Crédito: La Sustancia

El nuevo milagro obrado por Argentina en el Mundial 2026, al remontar la semifinal contra Inglaterra y sacar el boleto para la disputa por el título de la cita planetaria, emocionó hasta las lágrimas a Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana que pocas veces se ha mostrado tan sensible y más aún frente a cámaras.

El ‘Tigre’ siguió con demasiado detenimiento el trámite del compromiso y sufrió como el que más a lo largo de los 90′ minutos. El gol de Anthony Gordon lo sacudió, pero nunca dejó de creer en su nación y recobró el aliento con la respuesta combativa de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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Ricardo Gareca enfrentó a Argentina como seleccionador de Perú en varias oportunidades. - Crédito: EFE
Ricardo Gareca enfrentó a Argentina como seleccionador de Perú en varias oportunidades. - Crédito: EFE

Tras el silbatazo final, Gareca soltó toda la tensión contenida en un llanto que ha viralizado a través de ‘La Sustancia’, plataforma digital en la que ha incursionado como streamer mientras ha hecho un stand-by a su carrera de director técnico.

El corazón de estos muchachos es increíble”, dijo en un principio el ‘Flaco’ , quien en todo momento llevó un pañuelo para secarse las lágrimas. “No se puede creer, la verdad. Esto destierra un poco destierra lo que han sufrido los muchachos de las críticas de que a Argentina lo favorecían”, añadió.

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El técnico argentino vio el partido solo y en su habitación en Lima, pues tiene un compromiso con su programa - Crédito: La Sustancia.

Horas más tarde, durante su presentación en el programa del que es conductor y entrevistador, Ricardo Gareca profundizó: “Me quieren seguir haciendo emocionar. La verdad que estando en el hotel viví una de las emociones más grandes. Hubo una serie de cosas que se vivió y lógicamente me emocionó”.

Finalmente, el antiguo seleccionador de Perú contextualizó lo que sucederá en el cierre del Mundial 2026. “El campeón de la Eurocopa con el de la Copa América, primera vez que pasa una cosa de estas”, expresó.

Ricardo Gareca, en más de una ocasión, se declaró admirador de Leo Messi. - Crédito: FPF / AFP
Ricardo Gareca, en más de una ocasión, se declaró admirador de Leo Messi. - Crédito: FPF / AFP

Argentina, a un paso del bicampeonato mundial

El ADN competitivo de Argentina se ha apreciado desde el primer día de la Copa del Mundo 2026. Con mucha autoridad y enjundia sacó adelante una Fase de Grupos en la que no hubo siquiera un oponente que le opusiera resistencia.

Con un Leo Messi inmaculado, la ‘albiceleste’ pasó por encima a sus rivales. Un hat-trick suyo ante Argelia dio inicio al ilusionante recorrido en la gran cita. Prolongó su espléndido rendimiento con un doblete frente a Austria y cerró la fase inicial con un golazo de saque de falta contra Jordania.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Agentina 2 - ES

Para los dieciseisavos de final, Argentina empezó a tirar de épica con resultados emotivos e inesperados. El primer bache, ese que demandó una capacidad de exigencia atroz, fue la modesta Cabo Verde, que se plantó cara a cara con un creciente Vozinha bajo el marco.

El choque, que presentó un máximo nivel de denuedo, acabó resolviéndose en tiempo añadido con un gol dramático de Cristian Romero. Le precedieron anotaciones de Lisandro Martínez y Lionel Messi, mientras que para el bando africano rubricaron Deroy y Sidny.

Lionel Messi celebra el segundo gol con Julián Álvarez ante Egipto. - Crédito: REUTERS
Lionel Messi celebra el segundo gol con Julián Álvarez ante Egipto. - Crédito: REUTERS

Estacionados en octavos de final, los vigentes monarcas vivieron su cruce más tenso contra Egipto, que llegó a ubicarse por delante del score con una ventaja importante. Sin embargo, Argentina recobró su memoria sobre la base del esfuerzo y en menos de diez minutos remontó con Messi como líder goleador.

En los cuartos de final, los de Lionel Scaloni se emplearon al máximo para desmarcar a una Suiza que fue un digno rival hasta la expulsión infantil de Breel Embolo. Fueron Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez los anotadores de la contienda. Hubo un poco más de tensión en las semifinales contra Inglaterra, dado que se debió revertir la diana de Anthony Gordon. De ello se hicieron cargo Enzo Fernández y Lautaro Martínez con asistencias de Leo Messi.

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