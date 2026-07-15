Fotos y videos de Keiko Fujimori recibiendo las credenciales como presidenta del Perú: así se vivió la ceremonia y las celebraciones

Keiko Fujimori recibió este miércoles 15 de julio las credenciales que la acreditan oficialmente como presidenta constitucional del Perú para el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, como parte del acto institucional organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La entrega de este documento representa el último paso formal del proceso de proclamación de las autoridades elegidas en las elecciones generales. Con esta actividad, el organismo electoral completa el procedimiento previsto antes de la transferencia de mando programada para el 28 de julio.
La jornada reunió a autoridades del sistema electoral, representantes políticos e invitados que asistieron a la ceremonia oficial. En paralelo, militantes y simpatizantes de Fuerza Popular permanecieron en los exteriores del recinto para recibir a la presidenta electa tras el término del evento.
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Luego del acto protocolar, Keiko Fujimori salió del Gran Teatro Nacional para dirigirse a sus seguidores. En ese momento expresó un mensaje centrado en la etapa posterior a la campaña electoral y agradeció el respaldo recibido durante el proceso.
JNE oficializó la entrega de credenciales a la presidenta electa
La ceremonia inició después de las 11:30 de la mañana con la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, del presidente José María Balcázar y de los integrantes del Pleno del JNE.
Durante el acto, Roberto Burneo entregó las credenciales a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031. El procedimiento también formalizó el reconocimiento de los vicepresidentes elegidos, de acuerdo con el calendario electoral.
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Según el Jurado Nacional de Elecciones, la entrega de credenciales constituye el acto mediante el cual las autoridades elegidas reciben la acreditación legal que les permite asumir funciones una vez realizada la ceremonia de transmisión de mando prevista para el próximo 28 de julio.
Simpatizantes recibieron a Keiko Fujimori tras la ceremonia
Al finalizar la actividad oficial, Keiko Fujimori se dirigió a los militantes de Fuerza Popular que acudieron al Gran Teatro Nacional para acompañarla durante esta jornada.
En su intervención agradeció el respaldo de quienes participaron en la campaña y dedicó un saludo a las delegaciones que viajaron desde distintas regiones del país para asistir a la ceremonia.
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La presidenta electa sostuvo que el escenario político exige una etapa distinta después de las elecciones y expresó: “Los gobiernos que pasaron no estuvieron a la altura. Yo les digo: hoy la campaña terminó, no hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú. Vamos a trabajar juntos. Hemos dicho en la ceremonia que nuestro gobierno no sea un gobierno de poner primeras piedras, sino que sea de gestión”.
El mensaje también incluyó un reconocimiento a los simpatizantes que, según señaló, mantuvieron el respaldo a su candidatura durante el proceso electoral.
Mensaje incluyó agradecimientos a su familia y equipo político
Durante su aparición pública, Keiko Fujimori dedicó unas palabras a sus hijas y reconoció el respaldo de la fórmula presidencial que la acompañó durante la campaña electoral.
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Asimismo, extendió el agradecimiento a los integrantes de Fuerza Popular que participaron en las actividades políticas desarrolladas durante los últimos meses.
En el estrado permanecieron junto a la presidenta electa Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes acompañaron la actividad posterior a la ceremonia oficial realizada por el Jurado Nacional de Elecciones.
Salida del Gran Teatro Nacional se realizó con medidas de seguridad
Después del discurso dirigido a sus seguidores, Keiko Fujimori dejó el lugar junto a los dirigentes de Fuerza Popular bajo un despliegue de seguridad instalado en los alrededores del Gran Teatro Nacional.
La presencia de efectivos permitió ordenar la salida de las autoridades y de los asistentes que permanecieron en el exterior del recinto luego de la ceremonia.
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Con la entrega de credenciales realizada por el Jurado Nacional de Elecciones, el cronograma institucional continúa con la preparación de la transmisión de mando presidencial prevista para el 28 de julio, fecha establecida para el inicio del nuevo periodo de gobierno 2026-2031.
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La ceremonia del miércoles 15 de julio estuvo marcada por cánticos de apoyo y aplausos que obligaron a pausas en el discurso del presidente del JNE.
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