Fotos y videos de Keiko Fujimori recibiendo las credenciales como presidenta del Perú: así se vivió la ceremonia y las celebraciones

La presidenta electa fue acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones en el Gran Teatro Nacional. Fotos y videos muestran los momentos más destacados de la ceremonia y las celebraciones posteriores. Difusión

Keiko Fujimori recibió este miércoles 15 de julio las credenciales que la acreditan oficialmente como presidenta constitucional del Perú para el periodo 2026-2031. La ceremonia se realizó en el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, como parte del acto institucional organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La entrega de este documento representa el último paso formal del proceso de proclamación de las autoridades elegidas en las elecciones generales. Con esta actividad, el organismo electoral completa el procedimiento previsto antes de la transferencia de mando programada para el 28 de julio.

La jornada reunió a autoridades del sistema electoral, representantes políticos e invitados que asistieron a la ceremonia oficial. En paralelo, militantes y simpatizantes de Fuerza Popular permanecieron en los exteriores del recinto para recibir a la presidenta electa tras el término del evento.

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En medio de un fuerte resguardo policial, la presidenta electa Keiko Fujimori y su familia parten en un convoy de vehículos hacia la ceremonia oficial donde recibirá las credenciales que la acreditan en su nuevo cargo. | Canal N

Luego del acto protocolar, Keiko Fujimori salió del Gran Teatro Nacional para dirigirse a sus seguidores. En ese momento expresó un mensaje centrado en la etapa posterior a la campaña electoral y agradeció el respaldo recibido durante el proceso.

JNE oficializó la entrega de credenciales a la presidenta electa

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, junto con el vicepresidente electo Luis Galarreta y el segundo vicepresidente electo Miguel Ángel Torres, saluda a sus seguidores tras recibir sus credenciales oficiales después de su victoria en la segunda vuelta electoral —celebrada tras los comicios del 7 de junio—, en Lima, Perú, el 15 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La presidenta electa fue acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones en el Gran Teatro Nacional. Fotos y videos muestran los momentos más destacados de la ceremonia y las celebraciones posteriores. Difusión

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, junto con el vicepresidente electo Luis Galarreta y el segundo vicepresidente electo Miguel Ángel Torres, saluda a sus seguidores tras recibir sus credenciales oficiales después de su victoria en la segunda vuelta electoral —celebrada tras los comicios del 7 de junio—, en Lima, Perú, el 15 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Sesión solemne de entrega de credenciales a Keiko Fujimori por parte del JNE como presidenta de la República electa

Sesión solemne de entrega de credenciales a Keiko Fujimori por parte del JNE como presidenta de la República electa

La ceremonia inició después de las 11:30 de la mañana con la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, del presidente José María Balcázar y de los integrantes del Pleno del JNE.

Durante el acto, Roberto Burneo entregó las credenciales a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República para el periodo 2026-2031. El procedimiento también formalizó el reconocimiento de los vicepresidentes elegidos, de acuerdo con el calendario electoral.

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En una Sesión Solemne, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó las credenciales a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, proclamándola oficialmente como Presidenta Constitucional de la República del Perú para el periodo 2026-2031. El evento se llevó a cabo en medio de la ovación de los asistentes. | TV Perú

Según el Jurado Nacional de Elecciones, la entrega de credenciales constituye el acto mediante el cual las autoridades elegidas reciben la acreditación legal que les permite asumir funciones una vez realizada la ceremonia de transmisión de mando prevista para el próximo 28 de julio.

Simpatizantes recibieron a Keiko Fujimori tras la ceremonia

Supporters of Peru's President-elect Keiko Fujimori react after Fujimori received her official credentials following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Al finalizar la actividad oficial, Keiko Fujimori se dirigió a los militantes de Fuerza Popular que acudieron al Gran Teatro Nacional para acompañarla durante esta jornada.

En su intervención agradeció el respaldo de quienes participaron en la campaña y dedicó un saludo a las delegaciones que viajaron desde distintas regiones del país para asistir a la ceremonia.

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La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, junto con el vicepresidente electo Luis Galarreta y el segundo vicepresidente electo Miguel Ángel Torres, saluda a sus seguidores tras recibir sus credenciales oficiales después de su victoria en la segunda vuelta electoral —celebrada tras los comicios del 7 de junio—, en Lima, Perú, el 15 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, junto con el vicepresidente electo Luis Galarreta y el segundo vicepresidente electo Miguel Ángel Torres, saluda a sus seguidores tras recibir sus credenciales oficiales después de su victoria en la segunda vuelta electoral —celebrada tras los comicios del 7 de junio—, en Lima, Perú, el 15 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La presidenta electa sostuvo que el escenario político exige una etapa distinta después de las elecciones y expresó: “Los gobiernos que pasaron no estuvieron a la altura. Yo les digo: hoy la campaña terminó, no hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú. Vamos a trabajar juntos. Hemos dicho en la ceremonia que nuestro gobierno no sea un gobierno de poner primeras piedras, sino que sea de gestión”.

Peru's President-elect Keiko Fujimori, with Vice President-elect Luis Galarreta and Second Vice President-elect Miguel Angel Torres, greets supporters after receiving her official credentials following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El mensaje también incluyó un reconocimiento a los simpatizantes que, según señaló, mantuvieron el respaldo a su candidatura durante el proceso electoral.

Mensaje incluyó agradecimientos a su familia y equipo político

Agradeció a sus hijas, a su fórmula presidencial y a los integrantes de Fuerza Popular por el respaldo durante la campaña.

Agradeció a sus hijas, a su fórmula presidencial y a los integrantes de Fuerza Popular por el respaldo durante la campaña.

Durante su aparición pública, Keiko Fujimori dedicó unas palabras a sus hijas y reconoció el respaldo de la fórmula presidencial que la acompañó durante la campaña electoral.

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Asimismo, extendió el agradecimiento a los integrantes de Fuerza Popular que participaron en las actividades políticas desarrolladas durante los últimos meses.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (c), reacciona junto a su primer vicepresidente Luis Galarreta (d) y su segundo vicepresidente Miguel Torres (i), este miércoles en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

En el estrado permanecieron junto a la presidenta electa Luis Galarreta y Miguel Torres, quienes acompañaron la actividad posterior a la ceremonia oficial realizada por el Jurado Nacional de Elecciones.

Salida del Gran Teatro Nacional se realizó con medidas de seguridad

Un ambiente de fiesta y celebración se vive en los exteriores del Gran Teatro Nacional. Seguidores de Keiko Fujimori, provenientes de regiones como Huancavelica, Puno y Cusco, se reúnen con música y danzas tradicionales para mostrar su respaldo a la presidenta electa. | Canal N

Después del discurso dirigido a sus seguidores, Keiko Fujimori dejó el lugar junto a los dirigentes de Fuerza Popular bajo un despliegue de seguridad instalado en los alrededores del Gran Teatro Nacional.

La presencia de efectivos permitió ordenar la salida de las autoridades y de los asistentes que permanecieron en el exterior del recinto luego de la ceremonia.

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Con la entrega de credenciales realizada por el Jurado Nacional de Elecciones, el cronograma institucional continúa con la preparación de la transmisión de mando presidencial prevista para el 28 de julio, fecha establecida para el inicio del nuevo periodo de gobierno 2026-2031.