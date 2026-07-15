Keiko Fujimori llama a la reconciliación nacional: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla sobre los obstáculos superados y su visión de futuro para el Perú. Un mensaje de convicción, unidad y esperanza por un país más inclusivo para los peruanos históricamente postergados. (Crédito: Canal N)

Con un mensaje dirigido tanto a sus simpatizantes como a quienes no respaldaron su candidatura, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo que el país debe dar por concluida la etapa electoral y concentrar sus esfuerzos en construir consensos. Durante un pronunciamiento, afirmó que su gobierno buscará dejar atrás los años de confrontación política para iniciar una etapa centrada en la unidad nacional.

La mandataria señaló que uno de los principales desafíos de su gestión será recuperar la confianza de la ciudadanía y demostrar, con resultados, que es posible reducir las divisiones políticas que han marcado al país en los últimos años. En ese contexto, remarcó que el diálogo será una herramienta clave para avanzar en la gobernabilidad y atender las principales demandas de la población.

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“No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú y vamos a trabajar juntos”, expresó Fujimori al insistir en que el resultado de las urnas debe convertirse en un punto de partida para una nueva etapa política. Asimismo, sostuvo que el mayor esfuerzo de su administración estará orientado a generar confianza entre los ciudadanos, incluidos quienes aún mantienen dudas sobre su gobierno.

Peru's President-elect Keiko Fujimori receives her official credentials from Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), after winning the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Han generado odio”

Durante su discurso, la presidenta afirmó que la reconciliación nacional será uno de los ejes de su mandato y consideró que el país necesita superar la confrontación política para enfocarse en resolver los problemas que afectan a la población. En ese sentido, sostuvo que la etapa de las disputas electorales quedó atrás y que ahora corresponde trabajar con una visión de futuro.

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Fujimori manifestó que la confianza entre el Estado y la ciudadanía no puede imponerse, sino que debe construirse a través de acciones concretas. Por ello, agradeció tanto a quienes respaldaron su candidatura desde el inicio como a los ciudadanos que decidieron otorgarle su voto pese a las dudas que mantenían sobre su propuesta.

La mandataria también cuestionó el clima de división que, a su juicio, caracterizó a administraciones anteriores. “Tenemos que trabajar denodadamente por lograr una reconciliación. Nuestra sociedad no aguanta más. Esos gobiernos que han pasado generando división y odio, eso se acabó”, manifestó, al reiterar que su gestión buscará fortalecer el diálogo y promover consensos para impulsar el desarrollo del país.

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Peru's President-elect Keiko Fujimori delivers a speech after receiving her official credentials from Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La primera mujer presidente

En otro momento de su intervención, Keiko Fujimori destacó el significado de convertirse en la primera mujer elegida presidenta de la República mediante voto popular. La mandataria afirmó que este hecho representa un avance para la participación femenina en la política y aseguró que el logro trasciende su elección al simbolizar una oportunidad para todas las mujeres del país.

“Estoy orgullosa de ser la primera mujer elegida por el voto popular. Es un gran compromiso, una responsabilidad enorme que asumimos con profunda humildad. Este logro es el logro de las mujeres”, expresó. Además, señaló que espera que su elección sirva de inspiración para las nuevas generaciones y para que más niñas y jóvenes crean que pueden alcanzar sus metas mediante el esfuerzo y la perseverancia.

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Finalmente, Fujimori aseguró que su administración estará enfocada en construir un Perú más próspero, especialmente para los jóvenes y los niños. Si bien reconoció que el país cuenta con importantes recursos, sostuvo que el Estado no ha respondido de manera eficiente a las necesidades de la población en los últimos años. Por ello, reiteró que, tras el cierre del proceso electoral, el objetivo de su gobierno será trabajar de manera conjunta para impulsar el desarrollo nacional y ofrecer mejores oportunidades a las futuras generaciones.

Peru's President-elect Keiko Fujimori delivers a speech after receiving her official credentials from Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce