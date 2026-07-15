Ethel Pozo rompe en llanto al agradecerle a Magaly Medina por no entrevistar a su padre biológico y se abrazan en vivo: “Tenías límites”

El encuentro entre ambas dejó uno de los momentos más conmovedores de la televisión, cuando Ethel Pozo aseguró que ese gesto le demostró que la conductora sí tiene límites. ATV/ Magaly TV La Firme.

La esperada entrevista entre Ethel Pozo y Magaly Medina estuvo marcada por confesiones, recuerdos y varios momentos de tensión. Sin embargo, ninguno tuvo el impacto emocional que provocó la conversación sobre Jorge Pozo, el padre biológico de la conductora, un tema que hizo que la hija de Gisela Valcárcel no pudiera contener las lágrimas frente a las cámaras.

Lo que comenzó como una charla sobre televisión, amistades y diferencias con otros personajes del espectáculo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más íntimos que se recuerdan entre ambas figuras. En medio de la conversación, Ethel Pozo decidió abrir una de las heridas más sensibles de su historia familiar y agradecer públicamente un gesto que, según confesó, jamás olvidará.

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Magaly Medina explica su decisión de no entrevistar al padre biológico de Ethel Pozo, mientras se muestran imágenes de ella con Pozo y del padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora recordó que, hace varios años, su padre biológico buscó en repetidas ocasiones aparecer en el programa de Magaly Medina para hablar sobre ella. Sin embargo, la periodista decidió no darle espacio en televisión, una determinación que Ethel aseguró haber valorado profundamente con el paso del tiempo.

Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo agradece a Magaly Medina por no darle pantalla a su padre

Mientras ambas conversaban sobre los límites que existen en el periodismo de espectáculos, Ethel Pozo sorprendió al traer a la memoria uno de los episodios más delicados de su vida personal.

Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, la conductora recordó que Magaly Medina pudo haber utilizado aquella historia para generar un gran impacto televisivo, pero decidió no hacerlo. "Te agradezco... (Eso) Me demostró que tenías límites e iba a tocar a mis hijas. Sé que vino mucha veces y que tú dijiste no. Eso para mí es valioso“, manifestó.

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Las palabras de Ethel reflejaron el peso emocional que tuvo esa decisión para ella. Durante varios segundos hizo una pausa mientras intentaba contener las lágrimas, evidenciando que se trata de un episodio que todavía le resulta difícil recordar. La escena sorprendió incluso a la propia Magaly Medina, quien escuchó atentamente el agradecimiento antes de explicar por qué decidió rechazar aquellas solicitudes de entrevista.

Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina explica por qué nunca aceptó entrevistar a Jorge Pozo

Luego de escuchar a su invitada, Magaly Medina confirmó que, efectivamente, Jorge Pozo insistió en varias oportunidades para obtener una entrevista en su programa.

La periodista explicó que el padre biológico de Ethel Pozo llegó incluso a comunicarse directamente con ella con la intención de aparecer en televisión.

Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.

"No tienes nada que agradecer, me hubiera gustado que lo hagan conmigo. Una persona que no estuvo presente en tu vida no tiene derecho a hablar de ti cuando ya eres famosa“, respondió la conductora.

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Con esta declaración, Magaly Medina dejó clara la razón por la que decidió no darle espacio al padre de Ethel. Según sostuvo, una persona que no acompañó el crecimiento de su hija no podía aparecer únicamente cuando ella ya era una figura pública reconocida.

La periodista aseguró que esa fue una decisión tomada por principios personales y no por la relación mediática que pudiera existir con Gisela Valcárcel, madre de la conductora.

Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sí tengo límites”, responde Magaly Medina

Durante la conversación, Magaly Medina también aprovechó para responder a quienes, durante años, han cuestionado su estilo periodístico y la han señalado por cruzar ciertos límites en la búsqueda de información.

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La conductora sostuvo que existen aspectos de la vida privada que jamás utilizaría como contenido televisivo, incluso cuando se trate de personas con las que mantiene una rivalidad profesional. "Hay cosas que no se pueden hacer por mucho que tengas una rivalidad televisiva con alguien“, afirmó.

Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.

Inmediatamente después añadió una frase que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la entrevista. "Sí tengo límites, aunque para algunos ‘no los tengo’“, manifestó.

Con esas palabras, la periodista reafirmó que existen decisiones editoriales que responden a convicciones personales y no únicamente al impacto mediático que pueda generar una historia.

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Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.

Una entrevista marcada por las emociones

El emotivo episodio ocurrió en una entrevista que abordó distintos momentos de la vida de Ethel Pozo.

Durante la conversación con Magaly Medina, la conductora habló sobre su salida de América Hoy, recordó algunas de las polémicas que marcaron su paso por la televisión y respondió preguntas relacionadas con su relación con otras figuras del espectáculo.

Sin embargo, fue el recuerdo de su padre biológico el que cambió completamente el tono de la entrevista. La emoción fue evidente cuando Ethel confesó que el gesto de Magaly Medina representó una muestra de respeto no solo hacia ella, sino también hacia sus hijas, quienes podrían haberse visto afectadas por una exposición pública de ese conflicto familiar.

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Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo recuerda uno de los episodios más dolorosos de su vida

Aunque pocas veces se refiere públicamente a Jorge Pozo, la conductora dejó entrever que se trata de un tema que continúa siendo especialmente sensible. Su agradecimiento permitió conocer que, durante años, valoró en silencio la decisión tomada por Magaly Medina, aun cuando ambas pertenecen a programas y estilos televisivos completamente distintos.

El episodio también permitió mostrar una faceta distinta de la periodista de espectáculos, quien reconoció que existen situaciones familiares que no deben convertirse en entretenimiento.

Lejos del enfrentamiento que muchos esperaban entre ambas figuras de la televisión, la conversación terminó evidenciando un momento de empatía poco habitual en la pantalla.

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Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina también le reprocha a Ethel Pozo por Janet Barboza

La entrevista no estuvo exenta de momentos incómodos. En otro tramo de la conversación, Magaly Medina cuestionó a Ethel Pozo por considerar que, en algunas oportunidades, habría respaldado los comentarios de Janet Barboza dirigidos hacia ella.

La periodista recordó diversos episodios ocurridos en América Hoy, donde la popular ‘Rulitos’ lanzó fuertes críticas en su contra, y le preguntó directamente a Ethel por qué nunca marcó distancia de esas declaraciones. Sin embargo, la conductora negó haber avalado esos comentarios y explicó que muchas veces las discusiones televisivas terminaban generando interpretaciones equivocadas.

Según sostuvo, cuando Janet Barboza se molesta, suele reaccionar con intensidad, pero eso no significa que ella comparta cada una de sus opiniones.

De esa manera, buscó aclarar que nunca promovió ataques personales contra Magaly Medina, pese a que durante varios años ambas producciones protagonizaron una constante competencia por el liderazgo en el horario de espectáculos y entretenimiento.

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Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.

Una conversación que mostró una faceta distinta de ambas conductoras: Ambas se abrazan

La primera entrevista de Ethel Pozo en el programa de Magaly Medina dejó momentos de humor, confesiones personales y también escenas cargadas de emoción. Si bien hubo espacio para recordar el histórico ampay de Christian Domínguez, comentar las diferencias con Janet Barboza y hablar sobre su salida de América Hoy, el instante que terminó marcando la conversación fue el relacionado con Jorge Pozo.

Las lágrimas de Ethel Pozo evidenciaron el profundo impacto que tuvo para ella la decisión de Magaly Medina de no entrevistar a su padre biológico cuando buscó aparecer en televisión para hablar sobre su vida.

Por su parte, la periodista reafirmó que esa determinación respondió a un principio que mantiene hasta hoy: no considera correcto otorgar protagonismo a una persona que estuvo ausente durante la crianza de una hija y que solo busca exposición cuando ella alcanza notoriedad pública.

Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan uno de los momentos más emotivos de la televisión: “Sí tengo límites”. Captura: Magaly TV La Firme.