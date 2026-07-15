Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le juró que no era el del ampay y defiende su amistad: “Es mi amigo infiel”

La esperada entrevista entre Magaly Medina y Ethel Pozo siguió dejando momentos que rápidamente captaron la atención del público. Lo que comenzó como una conversación sobre su salida de América Hoy terminó convirtiéndose en un extenso intercambio de opiniones sobre la amistad, la lealtad y las relaciones que la conductora construyó durante los años que permaneció en el magazine matutino.
A lo largo del diálogo, Ethel Pozo habló nuevamente del distanciamiento con Edson Dávila, defendió la amistad que mantiene con Christian Domínguez, confirmó que continúa teniendo contacto con Melissa Paredes y recordó cómo el recordado ampay del cantante cambió por completo los planes de América Hoy.
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Por su parte, Magaly Medina no ocultó su postura sobre varios de los personajes mencionados y cuestionó algunas de las decisiones que, a su juicio, marcaron la historia reciente del programa de América Televisión.
Ethel Pozo asegura que aún espera conversar con Edson Dávila
Uno de los temas que volvió a salir durante la conversación fue el alejamiento entre Ethel Pozo y Edson Dávila, una relación que durante años fue presentada como una de las más cercanas dentro de América Hoy.
La conductora reiteró que todavía no entiende qué ocurrió para que el vínculo cambiara y aseguró que conserva conversaciones que evidencian el afecto que ambos se tenían. “Es que tengo los mensajes de él diciéndome que cuando yo me quedo sin trabajo...”, comentó.
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Magaly interrumpió para señalar que, desde su punto de vista, algunos excompañeros no la respaldaron públicamente cuando más lo necesitaba. “Ella no podía dejar avalar a la otra que dijera que las cosas fueron así, cuando tú saliste a decir...”, expresó.
Las palabras tocaron una fibra sensible en la conductora. “Eso sí me duele”, respondió Ethel.
Magaly reflexiona sobre la amistad y la lealtad
Tras escucharla, Magaly Medina compartió su visión sobre el verdadero significado de la amistad.
“Ese tipo de cobardías no tienen los amigos. Los amigos son los afectos más cercanos, los amigos son la familia que uno elige y tienen que defendernos aunque estés o no estés”, sostuvo.
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Ethel coincidió parcialmente con esa reflexión y recordó a una de las pocas personas que, según dijo, permaneció a su lado.
Christian Domínguez, uno de los amigos que conserva
La hija de Gisela Valcárcel aseguró que Christian Domínguez continúa siendo uno de sus amigos más cercanos. “Como Christian Domínguez, hoy día, por ejemplo, que va al pódcast de María Pía...”, comentó.
Magaly quiso saber si realmente confiaba en él. “¿Y es tu amigo de verdad?”, preguntó.
La respuesta fue inmediata. “Sí, nos hicimos amigos”, afirmó.
Posteriormente reveló que actualmente solo mantiene una relación cercana con dos exintegrantes de América Hoy. “Brunella Horna y Christian Domínguez me quedan de América Hoy. Ellos sí”, manifestó.
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“No podemos vivir desconfiando”
Aunque reconoció que las experiencias recientes la golpearon emocionalmente, Ethel Pozo aseguró que no piensa cambiar su forma de relacionarse con las personas.
“¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso tenemos una bola mágica para saber? No podemos vivir la vida desconfiando. Yo decido confiar en la gente que creo”, señaló.
También explicó que sigue convencida de que algún día podrá conversar con Edson Dávila.
“Yo creo que Edson, algo ha pasado y que algún día nos vamos a sentar a conversar y él me va a decir qué pasó, por qué avala eso, por qué no me dijo...”, indicó.
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Magaly cuestiona el crecimiento profesional de Edson Dávila
Durante la entrevista, la periodista también opinó sobre la llegada de Edson Dávila a un espacio del horario estelar. Magaly consideró que ella habría actuado de otra manera.
“Yo sencillamente diría: ‘No, gracias, esto me va a quedar muy grande, no puedo’”, comentó al explicar cuál habría sido su decisión en un escenario similar. Ethel respondió desde una perspectiva distinta.
“Pero, Magaly, si te ofrecen una oportunidad así...”, dijo. La conductora de ATV insistió en que cada persona debe saber cuándo detenerse y expresó su opinión respecto a las oportunidades profesionales.
Ethel recuerda el apoyo de Christian Domínguez
Más adelante, la conversación volvió a centrarse en Christian Domínguez. La conductora explicó que decidió contarle al cantante todo lo ocurrido con algunos de sus excompañeros.
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“Hoy día se la conté a Christian, porque Christian va y dice: ‘No conozco las dos partes’. Y le he mandado varios audios y fotos para que sepa la verdad, ya lo sabe”, reveló.
Confirma que sigue siendo amiga de Melissa Paredes
Otro de los momentos que sorprendió fue cuando Magaly Medina preguntó si aún mantenía contacto con Melissa Paredes. “¿Y con Melissa Paredes ya no tienes relación?”, consultó. Ethel respondió que sí.
“Sí, sí tengo”, afirmó. Incluso contó que siguen escribiéndose mediante redes sociales.
“Si te enseñara mi Instagram... No puedo quemarla, pero sigue siendo mi amiga”, comentó entre risas.
El debate sobre Christian Domínguez y su salida de ‘América Hoy’
La conversación derivó en uno de los temas más recordados por los televidentes: el ampay protagonizado por Christian Domínguez.
Magaly sostuvo que Melissa Paredes recibió un trato distinto dentro del canal y preguntó por qué el cantante pudo regresar tiempo después.
Ethel aclaró que la salida del cumbiambero fue inmediata. “No, a Christian lo sacaron. El mismo día, Magali, tú presentas el ampay”, aseguró. La conductora recordó que el reportaje alteró completamente la planificación de la nueva temporada del programa.
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“Nos fregaste la temporada de América Hoy porque habíamos grabado bien lindas nuestras fotos, que nunca salieron”, expresó.
Christian aseguraba que no era él
Ethel también recordó las horas previas a la emisión del reportaje. Según contó, tanto ella como Brunella Horna conversaron con Christian, quien insistía en que no era la persona que aparecía en el avance promocional.
“Christian nos juraba que no era él. ‘Mamita, no soy yo’, nos decía. Luego salió y nos fregaste, pues. Nos quedamos sin compañero”, relató entre risas.
Magaly respondió recordando que esa reacción suele repetirse cuando se difunden reportajes de ese tipo.
Ethel defiende la amistad de Christian Domínguez
Aunque reconoció que no comparte algunas decisiones que el cantante tomó en su vida sentimental, Ethel Pozo destacó el respaldo que recibió de él fuera de las cámaras. “Yo he conocido a Christian como amigo y lo voy a decir siempre. Es un excelente amigo. Siempre cuando las papas queman o algo pasa y me funan, aparece Christian como amigo y me dice: ‘Estoy aquí’”, expresó.
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Luego marcó distancia entre la amistad y la vida de pareja. “Nadie es perfecto. Como pareja no lo escogería, pero como amigo...”, afirmó. Magaly respondió con humor y comentó que esperaba que nunca la tratara como a sus exparejas.
La lealtad en la amistad
En la parte final del diálogo, ambas conversaron sobre la importancia de la lealtad. Magaly comentó que siempre suele solidarizarse con sus amigas cuando enfrentan situaciones difíciles.
Ethel coincidió con esa postura y aclaró que el caso de Christian Domínguez constituye una excepción dentro de su círculo cercano.
“Yo también. La excepción es Christian Domínguez. No tengo otro amigo... Perdón, Christian”, dijo entre risas.
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