Daniel Ureta será el juez de la final vuelta entre Universitario y Sporting Cristal tras un polémico partido de ida por Liga Femenina

La final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina ya tiene equipo arbitral definido. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó las designaciones para el encuentro decisivo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que se disputará este viernes 17 de julio en el Estadio Monumental, y la principal novedad es que el compromiso será dirigido por un árbitro masculino.
Luego de las fuertes controversias que marcaron el partido de ida en el estadio Alberto Gallardo, la responsabilidad de impartir justicia recaerá sobre Daniel Ureta, quien estará acompañado por Mariana Aquino como primera asistente y Víctor Escobar como segundo asistente. El cuarto árbitro será Roberth Eneque, mientras que Junior Rivera estará a cargo del sistema VAR.
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La designación llega apenas unos días después de la actuación de Priscila Vásquez en el primer encuentro de la serie, un desempeño que fue ampliamente cuestionado, especialmente por Sporting Cristal. Si bien la CONAR no ha vinculado oficialmente el cambio de juez con las críticas surgidas tras la ida, la decisión se produce en un contexto de fuerte debate sobre el arbitraje en la definición del campeonato.
El choque en el Monumental definirá al campeón del Torneo Apertura luego del empate 2-2 registrado en la ida, un resultado que dejó la serie completamente abierta y elevó la expectativa por un duelo que promete un estadio lleno y un alto nivel de intensidad.
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Duras críticas al arbitraje en la ida
La principal polémica del primer partido se produjo en el segundo tiempo, cuando la árbitra Priscila Vásquez sancionó un penal a favor de Universitario por una supuesta infracción sobre la delantera uruguaya Sofía Oxandabarat. La jugada, que mostró un leve jalón, generó un intenso debate, ya que desde Sporting Cristal sostuvieron que el contacto ocurrió fuera del área.
Pierina Núñez convirtió la pena máxima para establecer el empate definitivo y desató la indignación de la delegación celeste. La entrenadora Vivian Ayres fue una de las primeras en cuestionar la decisión y lamentó que la jueza principal no revisara personalmente la acción pese a la intervención del VAR. “Me dicen que fue fuera del área. Si te llama el VAR, ¿por qué no vas a verlo?”, declaró tras el encuentro.
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La estratega peruana también dejó entrever su malestar por lo que considera un trato desigual en este tipo de compromisos. “Siempre hay una pequeña inclinación para los equipos como la ‘U’ y Alianza”, afirmó, declaraciones que rápidamente generaron repercusión en el entorno de la Liga Femenina.
Quien también mostró su indignación fue Alonso Galdos, jefe deportivo de Sporting Cristal. El directivo aseguró que la decisión arbitral terminó condicionando el resultado de la final de ida y fue muy crítico con el cobro del penal. “¿Alguien me puede decir que es penal? Todos responden con la cabeza que no. Puede ser un forcejeo natural de fútbol y, además, fue fuera del área. La ‘U’ no necesita esa ayuda”, manifestó.
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Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y dónde ver la vuelta de la final de la Liga Femenina
La gran final de vuelta entre Universitario y Sporting Cristal se disputará este viernes 17 de julio en el Estadio Monumental, desde las 20:00 horas de Perú.
Estos son los horarios del encuentro en otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 21:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas
- España: 03:00 horas del sábado 18 de julio
- Miami (Estados Unidos): 21:00 horas
- Nueva York (Estados Unidos): 21:00 horas
La transmisión del compromiso estará disponible de manera gratuita a través del canal oficial de Bicolor+ en YouTube, plataforma que llevará todas las incidencias del partido que definirá al primer campeón de la temporada en la Liga Femenina.
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