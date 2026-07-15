Ethel Pozo revela que aún espera una explicación de Edson Dávila: “Tengo sus mensajes, algo ha pasado y algún día me enteraré”

Ethel Pozo se sincera en una reveladora entrevista con Magaly Medina y cuenta detalles sobre la ruptura con sus excompañeros de 'América Hoy', Janet Barboza y Edson Dávila. La conductora narra cómo vivió la traición y la deslealtad de quienes consideraba sus amigos. ATV/ Magaly TV La Firme.

La entrevista de Ethel Pozo con Magaly Medina continuó dejando momentos cargados de confesiones personales. Luego de hablar sobre su salida de América Hoy, recordar el respaldo que recibió de Christian Domínguez y emocionarse al agradecerle a la conductora por no entrevistar a su padre biológico, la hija de Gisela Valcárcel abordó uno de los temas que más curiosidad ha despertado entre los seguidores del programa: el quiebre de su amistad con Edson Dávila.

Durante varios años, ambos compartieron la conducción de América Hoy, donde se mostraban cercanos y se llamaban “hermanos” frente a las cámaras. Sin embargo, la reciente salida de Ethel del magazine y las declaraciones posteriores de algunos de sus excompañeros dejaron entrever que la relación ya no es la misma.

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Frente a ese escenario, Magaly no dudó en preguntarle cómo había vivido esa ruptura y qué opinión tenía Gisela, quien también mantenía un trato cercano con quienes integraban el programa.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda el vínculo que existía entre Ethel y sus excompañeros

La periodista inició el tema recordándole a Ethel Pozo que tanto Janet Barboza como Edson Dávila no solo fueron sus compañeros de trabajo, sino personas que ingresaron a la intimidad de su familia.

"¿Qué te dice tu madre sobre esta ruptura, esta traición que sufriste con tus compañeros? Porque tú los introdujiste a la casa de ella. Si bien es cierto, era la dueña de la productora, pero eran tus compañeras. Tú invitaste a tu boda, las invitaste a la casa de playa... a los cumpleaños“, comentó Magaly.

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Ethel confirmó que ambos compartieron momentos importantes con su entorno familiar. "Sí, sí... A la casa de playa por el cumpleaños de mi mamá“, respondió.

Ethel Pozo admite posible error con Janet Barboza tras fuerte reclamo de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

“Él me llamaba hermana y yo también”

Cuando Magaly recordó que entre ellos existía una relación casi fraternal, Ethel Pozo reconoció que ese cariño siempre fue mutuo. "Y él también a mí. Y sigo sintiendo que ha sido genuino el cariño de Edson. Algo ha pasado, Magali, que algún día me enteraré“, expresó.

Las palabras sorprendieron a la conductora de ATV, quien inmediatamente quiso profundizar en esa afirmación. "¿Tú crees que algo pasó?“, preguntó Magaly.

La respuesta de Ethel dejó en evidencia que aún no encuentra una explicación para el cambio de actitud de quien consideraba uno de sus amigos más cercanos. "Que algo raro. Es que todavía tengo los mensajes“, manifestó.

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Ethel Pozo admite posible error con Janet Barboza tras fuerte reclamo de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo asegura que conserva los mensajes de Edson Dávila

Durante la entrevista, la conductora reveló que aún guarda las conversaciones que mantuvo con Edson Dávila, las cuales reflejan el respaldo que él le brindó cuando atravesó momentos difíciles. "Sí, es que tengo los mensajes de él diciéndome que cuando yo me quedo sin trabajo...“, comentó.

Aunque no profundizó en el contenido completo de esos mensajes, explicó que representan una muestra del apoyo que recibió de parte del conductor, razón por la que todavía le cuesta comprender el distanciamiento actual.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

“Eso sí me duele”

En otro momento de la conversación, Magaly Medina recordó que no podía permitir que se instalara una versión distinta sobre la salida de Ethel Pozo de América Hoy. La periodista cuestionó que algunas personas cercanas a la conductora no salieran públicamente a respaldarla.

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Antes de que terminara la idea, Ethel respondió con evidente emoción. "Eso, eso me duele. Eso sí me duele“, confesó.

Fue uno de los pocos momentos en los que dejó ver el impacto que tuvo para ella la actitud de algunos de sus antiguos compañeros.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la lealtad de los amigos

Tras escucharla, Magaly Medina lanzó una reflexión sobre el valor de la amistad. "Ese tipo de cobardías no tienen los amigos. Los amigos son los afectos más cercanos, los amigos son la familia que uno elige y tienen que defendernos aunque estés o no estés“, afirmó.

Las palabras fueron respaldadas parcialmente por Ethel, quien puso como ejemplo el comportamiento que, según ella, sí tuvo Christian Domínguez.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo destaca el apoyo de Christian Domínguez

La conductora aseguró que el cantante demostró ser un verdadero amigo durante los momentos complicados. "Como Christian Domínguez, hoy día, por ejemplo, que va al pódcast de María Pía“, comentó.

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Magaly no ocultó su sorpresa. "¿Y es tu amigo de verdad?“, preguntó. Ethel respondió convencida. ”Sí, nos hicimos amigos, sí“, dijo entre risas.

Luego explicó que, de todas las personas con las que compartió en América Hoy, actualmente mantiene contacto únicamente con Brunella Horna y Christian Domínguez. "Brunella Horna y Christian Domínguez me quedan de América Hoy. Ellos sí“, señaló.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly le aconseja buscar nuevos amigos

Escuchando la historia, Magaly Medina decidió darle un consejo. "Pero yo te sugiero que vayas buscando amigos en otro sitio“, expresó.

Sin embargo, Ethel Pozo aclaró que sus verdaderos amigos provienen de otra etapa de su vida.

"Ah, no. Otra cosa, Magaly, por favor, porque la gente... Soy amiguera, mis amigos, amigos son de mi cole, de mi vida“, explicó. La periodista insistió en que debía tener mayor cuidado al momento de integrar personas a su círculo familiar.

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"Ya, pero no lo lleves a la casa de tu mamá, ni a tu boda, ni a tu bautizo“, respondió Magaly. Ethel aclaró que la invitación a la celebración familiar fue iniciativa de Gisela Valcárcel. "No, mi mamá los invitó en su cumpleaños, es la única vez que han ido. Pero yo a mi casa sí“, indicó.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

“No podemos vivir desconfiando”

Pese a todo lo ocurrido, Ethel Pozo aseguró que no piensa cambiar su forma de relacionarse con las personas.

La conductora reconoció que fue una experiencia dolorosa, pero sostuvo que prefiere seguir confiando antes que vivir con temor a ser decepcionada.

"Sí, pues, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Acaso tenemos una bola mágica para saber? No podemos, si vamos a vivir la vida desconfiando. Yo decido confiar en la gente que creo. O sea, yo creo que Edson, algo ha pasado y que algún día nos vamos a sentar a conversar y que él me va a decir qué pasó, por qué avala eso, por qué no me dijo que se quedaba“, expresó.

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Magaly fue mucho más tajante. "Eso ya no tiene explicación“, respondió. Cuando Ethel le preguntó si realmente pensaba eso, la periodista reafirmó su postura. ”No, ya no“, sentenció.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona el comportamiento de Janet Barboza y Edson Dávila

En la parte final del diálogo, Magaly Medina también lanzó duras críticas contra Janet Barboza y Edson Dávila, recordando cómo ambos llegaron a integrar el programa producido por Gisela Valcárcel.

"Es gente que definitivamente tú fuiste una manera... Tú y tu madre rescataron a esta persona de tapar huecos, a la Barbosa, y la llevaron al programa. Al otro era un simple imitadorcito de ella, que hacía el papel de payasito por aquí, por allá, y lo pusieron en una co-conducción“, afirmó.

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La periodista continuó señalando que algunos integrantes terminaron sintiéndose dueños del espacio televisivo. "Dar una co-conducción no es nada del otro mundo. Sin embargo, ella se sentía la dueña del programa, la dueña de todo“, sostuvo.

Incluso añadió otra observación. "Te mangoneaba. Según ella dirigía el programa“, comentó.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel evita sumarse a las críticas

Aunque Magaly Medina insistió en cuestionar la actitud de Janet Barboza, Ethel Pozo optó por responder con cautela. "Te puedo decir de Edson, Magaly.. es muy talentoso. Janet tiene su forma de ser“, manifestó.

Magaly reconoció el talento del conductor, pero insistió en que algunas personas aprovechan las oportunidades sin reparar en las consecuencias para quienes estuvieron antes. "Sí es talentoso, pero hay gente que cree, que chapa la oportunidad y no le interesa si pasa por la cabeza de otro“, concluyó.

Magaly Medina critica a Janet Barboza y Edson Dávila tras la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.