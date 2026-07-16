Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe acapararon la atención durante la ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori. FB

Kyara Villanella y su novio, Adrián Harboe, acapararon miradas durante la ceremonia oficial de credenciales de Keiko Fujimori en el Gran Teatro Nacional. La hija mayor de la presidenta electa llegó al recinto junto al joven universitario, a quien había presentado meses atrás en una transmisión en vivo en redes sociales.

Durante el acto protocolar, ambos ocuparon asientos en las primeras filas y fueron captados tomados de la mano, una imagen que circuló con rapidez y generó conversación en plataformas digitales.

La presencia de Harboe en un evento de esta magnitud despertó reacciones diversas entre usuarios. Hubo quienes se mostraron sorprendidos por verlo acompañando a Villanella en una actividad vinculada a la nueva etapa política de Fujimori, mientras otros destacaron la naturalidad con la que la pareja compartió el momento.

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En paralelo, Kaori Fujimori, la hija menor de la mandataria electa, también recibió elogios de los internautas, que resaltaron su presencia durante la ceremonia.

Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe acapararon la atención durante la ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori. TikTok

Keiko Fujimori y emotivo mensaje a sus hijas

En el escenario, Keiko Fujimori dedicó un momento de su intervención a su círculo más cercano como son sus hijas y su hermana Sashi.

“Hoy, también, quiero agradecer de manera muy especial a mi familia. Papá, mamá, siempre los llevo en mi corazón”, manifestó la presidenta electa ante los asistentes.

Luego, se dirigió a sus hijas con un mensaje centrado en la resiliencia: “A mis hijas, Kyara y Kaori, ustedes han crecido enfrentando circunstancias que ninguna familia desea vivir. Sin embargo, jamás perdieron la fortaleza, la dignidad ni la esperanza. Gracias por enseñarme que el amor siempre encuentra la forma de trascender en el tiempo, derribar muros y vencer la adversidad”.

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Agradeció a sus hijas, a su fórmula presidencial y a los integrantes de Fuerza Popular por el respaldo durante la campaña.

Kyara y Adrián: la aparición que se volvió tema en redes

La atención que generó la pareja no se explicó solo por su presencia en primera fila, sino por lo que representó para parte del público: la confirmación de que Harboe ocupa un lugar visible en la vida de Kyara, incluso en escenarios solemnes y altamente expuestos.

La imagen de ambos tomados de la mano, captada durante la ceremonia, fue interpretada por usuarios como una muestra de cercanía y respaldo en un momento clave para la familia.

El interés se amplificó porque Harboe no es una figura pública tradicional, y su aparición en actos vinculados a la coyuntura de Keiko Fujimori incrementó la curiosidad. Para algunos, su presencia contrastó con el carácter protocolar del evento; para otros, fue un gesto coherente con la exposición que Kyara ha tenido desde pequeña, primero por su rol familiar y luego por su propia actividad en redes y eventos.

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En medio de los comentarios, Kaori Fujimori también concentró mensajes positivos. Los internautas señalaron su presencia en la ceremonia, dentro de una escena familiar que terminó ganando espacio en la conversación digital más allá del acto formal.

Entre miradas, elogios y curiosidad, Kyara Villanella y su novio se robaron parte de la conversación durante la ceremonia oficial de Keiko Fujimori.

¿Quién es Adrián Harboe, el joven que Kyara presentó en un live?

Las búsquedas sobre Adrián Harboe crecieron después de que apareciera ante más de 62 000 usuarios en una transmisión en vivo del 6 de junio, cuando Kyara lo presentó como su novio durante un live de cocina junto a Keiko Fujimori. En ese momento, la aparición del joven fue breve, pero suficiente para instalar su nombre en el radar del público.

Parte de la información sobre él ya estaba, según el propio registro de redes, en las publicaciones de Villanella, donde Harboe había aparecido antes sin que su identidad se volviera ampliamente conocida. Harboe estudia Negocios Internacionales en la Universidad de Lima y es seguidor del club de fútbol Alianza Lima. Junto a Villanella, asistió a eventos culturales y musicales en la capital peruana, entre ellos conciertos de Bad Bunny y Mon Laferte en Lima, una señal de que el vínculo también se construyó fuera del contenido digital.

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Una tierna compilación de momentos felices entre Kyara Villanella y su novio Adrián Harboe. Desde bailes divertidos y entrenamientos en el gimnasio hasta celebraciones especiales, este video captura la esencia de su relación de casi un año. Video: Kyara Villanella

Según registros en redes sociales, la pareja celebró siete meses de relación el 24 de febrero de este año y se mostró cercana durante el Día de San Valentín. En un TikTok publicado por Villanella, ella reveló que Harboe comenzó a cortejarla en 2022, cuando ella mantenía una relación con otro joven identificado como Fabrizio, quien le brindaba apoyo durante su participación en el Miss Teen Universe Perú 2023.

La presentación abierta ante una audiencia masiva ocurrió durante el live de repostería. Harboe apareció en pantalla con una camiseta gris y saludó tímidamente con la mano. Al enterarse de que más de 62 000 personas lo observaban en tiempo real, se mostró nervioso, lo que provocó la pregunta de Villanella: “¿Te va a dar un ataque de pánico?”, entre risas de ella, su madre y su tía ahí presentes.

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En ese mismo momento, la tía de Kyara intentó distender el ambiente y le ofreció un trozo del postre que preparaban. Harboe lo probó ante las cámaras, y su reacción fue recibida con aprobación dentro del clima familiar de la transmisión.

La relación entre Kyara Villanella y Adrián Harboe lleva poco menos de un año y el inicio del vínculo se remonta a 2022.