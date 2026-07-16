Minsa cuenta con el esquema de vacunación más moderno en la historia del Perú: cinco nuevas vacunas amplían la protección

Minsa intensificará la vacunación este fin de semana. (Foto: Minsa)

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el Perú cuenta desde este año con el Esquema Nacional de Inmunizaciones más moderno y completo de su historia. El país amplía su calendario oficial de 18 a 23 vacunas, y destaca la incorporación, por primera vez, de un anticuerpo monoclonal destinado a proteger a los recién nacidos contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

Esta medida posiciona al Perú entre los países líderes de América Latina en estrategias de inmunización, beneficiando a niños, gestantes, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

El titular del Minsa, Juan Carlos Velasco Guerrero, resaltó que este avance refleja la voluntad del Estado de invertir sostenidamente en la prevención y garantizar el acceso gratuito a todas las vacunas para la población.

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“Nuestro compromiso es que cada vacuna llegue de manera oportuna a quienes más la necesitan”, sostuvo el titular del sector durante la presentación oficial del nuevo esquema.

Uno de los principales avances es la integración de la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) para gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo. Esta aplicación permite transmitir anticuerpos al bebé antes del nacimiento, disminuyendo el riesgo de enfermedad grave durante los primeros meses de vida.

Además, se introduce el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, que se administra en una única dosis intramuscular y otorga protección inmediata a recién nacidos y lactantes de hasta seis meses, periodo crítico frente al VRS.

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Según el Minsa, el Nirsevimab debe aplicarse antes del inicio de la temporada de mayor circulación viral, o desde el nacimiento si el bebé nace en ese periodo, para evitar complicaciones como bronquiolitis y neumonía, principales causas de hospitalización en menores de seis meses.

Cinco nuevas vacunas en el calendario nacional

El nuevo esquema nacional de inmunizaciones incorpora cinco vacunas adicionales, ampliando la cobertura y facilitando la protección en grupos de riesgo. Estas son:

Vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS): dirigida a gestantes de 32 a 36 semanas, protege a los bebés desde el vientre materno. Vacuna hexavalente: brinda inmunización en una sola inyección contra seis enfermedades (hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b), reduciendo el número de aplicaciones requeridas. Vacuna contra el meningococo: dirigida a niños y niñas que viven con VIH, para reforzar su protección frente a infecciones severas. Vacuna contra el sarampión y la rubéola (SR): priorizada para personas con mayor riesgo de exposición, residentes en zonas de frontera o quienes viajen a países donde circula el virus. Vacuna hexavalente acelular: indicada para prematuros y menores con VIH, reforzando la seguridad desde los primeros meses de vida.

El Minsa subraya que estas vacunas ya están disponibles en los establecimientos de salud de todo el país, especialmente en centros de atención prenatal y servicios de parto, para garantizar una cobertura oportuna y universal.

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La actualización del esquema de vacunación ratifica el compromiso del Gobierno del Perú con la salud pública y la prevención de enfermedades. Cada dosis aplicada representa una oportunidad para reducir hospitalizaciones, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de millones de personas.