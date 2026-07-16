Perú Deportes

El consejo que Ricardo Gareca le dio a Luis Advíncula y Yoshimar Yotún para el final de su carrera: “Así jueguen la Copa Perú”

El ‘Tigre’ se reencontró con sus expupilos en ‘La Sustancia’ y les recomendó aprovechar el tramo final de su trayectoria y decidir ellos el retiro

Guardar
Google icon
Ricardo Gareca – Luis Advíncula – Yoshimar Yotún – Selección Peruana – Liga 1 – 15 julio
En el programa La Sustancia, el técnico les pidió exprimir la profesión y decidir ellos el retiro, sin ceder a críticas ni presiones, mientras ambos admiten que ya conversan una futura incursión como representantes (Selección Peruana)

Ricardo Gareca conversó en su programa La Sustancia con Luis Advíncula y Yoshimar Yotún sobre el futuro profesional de ambos, con un foco claro: qué lugar ocupará el fútbol cuando llegue el momento de bajar la persiana como jugadores.

Ante la consulta sobre si se imaginan como técnicos, colaboradores de un cuerpo técnico o directamente lejos del deporte, la respuesta fue negativa. Ninguno proyectó un corte total con el ambiente. Incluso apareció una posibilidad concreta, todavía en etapa inicial, vinculada a la representación de futbolistas, con conversaciones en marcha junto a un amigo.

El intercambio avanzó sobre un punto central, la transición entre la vida de jugador y lo que viene después, sin apurar definiciones. En ese marco, Gareca les dejó un consejo directo sobre cómo encarar el presente y el mediano plazo: exprimir la profesión, sostener el deseo competitivo y reservar para ellos la decisión del final, más allá de críticas o presiones externas. En la misma charla, Yotún planteó que antes de sentarse a evaluar el paso siguiente hay un requisito: completar el recorrido como futbolistas.

PUBLICIDAD

Un consejo directo sobre la carrera y el retiro

Ricardo Gareca – Luis Advíncula – Yoshimar Yotún – Selección Peruana – Liga 1 – 15 julio
Durante una conversación distendida, Ricardo Gareca aconsejó a Advíncula y Yotún disfrutar al máximo sus últimos años como futbolistas y reservar para ellos la decisión sobre el final de sus carreras. (La Sustancia)

El exentrenador de la selección peruana puso en primer plano el control de los jugadores sobre su propio cierre. En su intervención, subrayó que el retiro no debe quedar condicionado por el ruido alrededor ni por decisiones ajenas, en especial cuando aparecen cuestionamientos o lecturas externas sobre el rendimiento y el recorrido.

Sáquenle jugo a esta profesión. [risas] No, esto, esto, sáquenle jugo lo máximo. Ustedes dejan, ustedes dejan, no que lo hagan dejar, porque a lo mejor reciben críticas, porque a lo mejor, qué sé yo, eh, alguien decide por ustedes, eh, determinadas cosas. Los que deciden dejar el fútbol son ustedes. Ustedes van a decidir cuándo. Así jueguen la Copa Perú, así vayan a jugar lejos, tienen que jugar hasta, hasta donde ustedes quieran. Por más que vayan a cualquier lugar, no importa, jueguen y sáquense las ganas hasta lo máximo y después resolverán de su futuro qué es lo que quieren hacer”.

PUBLICIDAD

La frase “jueguen y sáquense las ganas” condensó el sentido del mensaje. Gareca planteó que el disfrute y la intensidad del oficio no dependen del nivel de exposición ni del lugar donde toque competir, con un ejemplo concreto al mencionar que incluso en escenarios como la Copa Perú la premisa debería ser la misma, sostener el deseo de jugar hasta donde cada uno decida.

La idea de ser representantes, todavía en conversaciones

Ricardo Gareca – Luis Advíncula – Yoshimar Yotún – Selección Peruana – Liga 1 – 15 julio
Más allá de su presente en las canchas, Advíncula y Yotún comenzaron a imaginar alternativas para el futuro y mencionaron la posibilidad de involucrarse en la representación de jugadores. (Selección Peruana)

En el diálogo también se instaló la pregunta sobre qué roles podrían asumir cuando termine la etapa como futbolistas. Gareca abrió el tema con una consulta directa sobre el futuro inmediato o cercano, con opciones bien marcadas: conducción técnica, colaboración en un cuerpo técnico o un alejamiento total del fútbol. La respuesta de los jugadores apuntó a mantenerse vinculados al ambiente, sin precisar todavía en qué formato.

¿Qué pensás hoy o mañana? ¿Te ves como técnico, como colaborador de técnico? ¿Te ves alejado del fútbol totalmente?”, preguntó Gareca.

“No, no creo. Alejado del fútbol no creo. Con mi compadre ya tenemos una empresa, vamos a ser representantes nuevos”, respondió Advíncula, en una intervención que abrió la puerta a una alternativa distinta a la dirección técnica.

La conversación se detuvo en ese punto, con un matiz relevante. Ante el repregunte, Yotún aclaró que no se trata de un proyecto ya constituido y operativo, sino de una idea en etapa previa, sostenida por conversaciones y planificación, sin un lanzamiento formal definido.

No la tenemos, pero, pero es algo que, que sí hemos, hemos conversado”, señaló Yotún, al explicar el estado del plan.

La transición, sin apurar decisiones y con el foco en el presente

Ricardo Gareca – Luis Advíncula – Yoshimar Yotún – Selección Peruana – Liga 1 – 15 julio
La conversación entre Gareca, Advíncula y Yotún dejó una conclusión común: el presente debe centrarse en competir, mientras que los proyectos posteriores podrán definirse más adelante. (Instagram)

Más allá del proyecto mencionado, el intercambio dejó un eje compartido, la transición no se resuelve con una decisión inmediata ni con un anuncio. Para ‘Yoshi’, la secuencia está marcada. Primero, completar la carrera como jugador. Después, sentarse a evaluar el camino, con el fútbol como una opción que seguirá cerca de sus intereses.

Hay que terminar, hay que terminar primero la profesión y después bueno, ahí nos sentaremos a, a ver qué pasa”, dijo Yotún, al describir el orden que imagina para ese proceso.

En esa misma línea, Gareca insistió en la importancia de sostener el disfrute y el máximo aprovechamiento del tramo activo, con la decisión final en manos de los futbolistas. En su planteo, no se trata solo de jugar por jugar, sino de hacerlo con el impulso de cerrar etapas por convicción propia, con margen para elegir el momento y el modo.

Temas Relacionados

Ricardo GarecaLuis AdvínculaYoshimar YotúnLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Luis Advíncula aparece en la agenda de Liga de Quito como potencial refuerzo: ¿habrá negociación oficial con Alianza Lima?

La dirigencia de LDU ha establecido un contacto formal con los aliancistas para conocer la actualidad de ‘Lucho’, quien, a pesar de haber gozado de una amplia regularidad, no ha logrado trascender en Matute

Luis Advíncula aparece en la agenda de Liga de Quito como potencial refuerzo: ¿habrá negociación oficial con Alianza Lima?

DT de Universitario define la postura de su equipo para la segunda final ante Sporting Cristal: “Con el cuchillo entre los dientes”

Carlos Véliz atendió a los medios de comunicación en Campo Mar a dos días del juego definitivo ante las dirigidas por Vivian Ayres en el Estadio Monumental

DT de Universitario define la postura de su equipo para la segunda final ante Sporting Cristal: “Con el cuchillo entre los dientes”

El itinerario de Universitario antes de su debut en el Torneo Clausura 2026: vuelo a Jauja, traslado a Tarma y partido ante ADT

Con entrenamientos programados en Campo Mar y un vuelo hacia Jauja, el equipo crema ajustó su logística para afrontar el exigente debut frente a ADT en la altura de Tarma por la primera fecha del último torneo del año

El itinerario de Universitario antes de su debut en el Torneo Clausura 2026: vuelo a Jauja, traslado a Tarma y partido ante ADT

Roberto Mosquera pone en valor su retorno a Sporting Cristal: “Tengo la fuerza para voltear esta historia inmerecida para un club distinguido”

Frente al preocupante contexto en Liga 1, las autoridades del club ‘celeste’ apostaron por el retorno del profesional peruano, quien no ha visto con malos ojos la medida ejecutada. “Al parecer la fortuna me llega en momentos difíciles”, ironizó

Roberto Mosquera pone en valor su retorno a Sporting Cristal: “Tengo la fuerza para voltear esta historia inmerecida para un club distinguido”

De jugar en México, Colombia y Brasil a la Liga 1 2026: este es el nuevo refuerzo del Sport Huancayo para el Torneo Clausura

El ‘Rojo Matador’ incorporó a un experimentado delantero para el segundo torneo del año para que lo ayude a salir del fondo de la tabla acumulada

De jugar en México, Colombia y Brasil a la Liga 1 2026: este es el nuevo refuerzo del Sport Huancayo para el Torneo Clausura
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori recibió del JNE las credenciales como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031

Keiko Fujimori recibió del JNE las credenciales como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031

Fotos y videos de Keiko Fujimori recibiendo las credenciales como presidenta del Perú: así se vivió la ceremonia y las celebraciones

Keiko Fujimori llama a la reconciliación nacional: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

Keiko Fujimori: JNE califica de “hecho histórico” la entrega de credenciales a la hija de Alberto Fujimori

José Jerí recibe la medalla de honor en el Congreso durante ceremonia privada

ENTRETENIMIENTO

¿Entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo molestó a Edson Dávila y Janet Barboza?: Los post e indirectas que publicaron en redes sociales

¿Entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo molestó a Edson Dávila y Janet Barboza?: Los post e indirectas que publicaron en redes sociales

Cristorata golpeó a un joven en Miraflores durante su transmisión en Kick

Este es el rating que logró la entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo: ¿Venció a la novela ‘Señora del Destino’?

‘Melcochita’ sorprende con grito y desata risas en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori: “Siempre estaré contigo”

¿Quién es Paola Chiappina, la influencer y repostera que busca desesperadamente a su pareja desaparecida en el nevado Huascarán?

DEPORTES

Luis Advíncula aparece en la agenda de Liga de Quito como potencial refuerzo: ¿habrá negociación oficial con Alianza Lima?

Luis Advíncula aparece en la agenda de Liga de Quito como potencial refuerzo: ¿habrá negociación oficial con Alianza Lima?

DT de Universitario define la postura de su equipo para la segunda final ante Sporting Cristal: “Con el cuchillo entre los dientes”

El itinerario de Universitario antes de su debut en el Torneo Clausura 2026: vuelo a Jauja, traslado a Tarma y partido ante ADT

Roberto Mosquera pone en valor su retorno a Sporting Cristal: “Tengo la fuerza para voltear esta historia inmerecida para un club distinguido”

De jugar en México, Colombia y Brasil a la Liga 1 2026: este es el nuevo refuerzo del Sport Huancayo para el Torneo Clausura