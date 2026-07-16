El consejo que Ricardo Gareca le dio a Luis Advíncula y Yoshimar Yotún para el final de su carrera: “Así jueguen la Copa Perú”

En el programa La Sustancia, el técnico les pidió exprimir la profesión y decidir ellos el retiro, sin ceder a críticas ni presiones, mientras ambos admiten que ya conversan una futura incursión como representantes (Selección Peruana)

Ricardo Gareca conversó en su programa La Sustancia con Luis Advíncula y Yoshimar Yotún sobre el futuro profesional de ambos, con un foco claro: qué lugar ocupará el fútbol cuando llegue el momento de bajar la persiana como jugadores.

Ante la consulta sobre si se imaginan como técnicos, colaboradores de un cuerpo técnico o directamente lejos del deporte, la respuesta fue negativa. Ninguno proyectó un corte total con el ambiente. Incluso apareció una posibilidad concreta, todavía en etapa inicial, vinculada a la representación de futbolistas, con conversaciones en marcha junto a un amigo.

El intercambio avanzó sobre un punto central, la transición entre la vida de jugador y lo que viene después, sin apurar definiciones. En ese marco, Gareca les dejó un consejo directo sobre cómo encarar el presente y el mediano plazo: exprimir la profesión, sostener el deseo competitivo y reservar para ellos la decisión del final, más allá de críticas o presiones externas. En la misma charla, Yotún planteó que antes de sentarse a evaluar el paso siguiente hay un requisito: completar el recorrido como futbolistas.

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Un consejo directo sobre la carrera y el retiro

Durante una conversación distendida, Ricardo Gareca aconsejó a Advíncula y Yotún disfrutar al máximo sus últimos años como futbolistas y reservar para ellos la decisión sobre el final de sus carreras. (La Sustancia)

El exentrenador de la selección peruana puso en primer plano el control de los jugadores sobre su propio cierre. En su intervención, subrayó que el retiro no debe quedar condicionado por el ruido alrededor ni por decisiones ajenas, en especial cuando aparecen cuestionamientos o lecturas externas sobre el rendimiento y el recorrido.

“Sáquenle jugo a esta profesión. [risas] No, esto, esto, sáquenle jugo lo máximo. Ustedes dejan, ustedes dejan, no que lo hagan dejar, porque a lo mejor reciben críticas, porque a lo mejor, qué sé yo, eh, alguien decide por ustedes, eh, determinadas cosas. Los que deciden dejar el fútbol son ustedes. Ustedes van a decidir cuándo. Así jueguen la Copa Perú, así vayan a jugar lejos, tienen que jugar hasta, hasta donde ustedes quieran. Por más que vayan a cualquier lugar, no importa, jueguen y sáquense las ganas hasta lo máximo y después resolverán de su futuro qué es lo que quieren hacer”.

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La frase “jueguen y sáquense las ganas” condensó el sentido del mensaje. Gareca planteó que el disfrute y la intensidad del oficio no dependen del nivel de exposición ni del lugar donde toque competir, con un ejemplo concreto al mencionar que incluso en escenarios como la Copa Perú la premisa debería ser la misma, sostener el deseo de jugar hasta donde cada uno decida.

La idea de ser representantes, todavía en conversaciones

Más allá de su presente en las canchas, Advíncula y Yotún comenzaron a imaginar alternativas para el futuro y mencionaron la posibilidad de involucrarse en la representación de jugadores. (Selección Peruana)

En el diálogo también se instaló la pregunta sobre qué roles podrían asumir cuando termine la etapa como futbolistas. Gareca abrió el tema con una consulta directa sobre el futuro inmediato o cercano, con opciones bien marcadas: conducción técnica, colaboración en un cuerpo técnico o un alejamiento total del fútbol. La respuesta de los jugadores apuntó a mantenerse vinculados al ambiente, sin precisar todavía en qué formato.

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“¿Qué pensás hoy o mañana? ¿Te ves como técnico, como colaborador de técnico? ¿Te ves alejado del fútbol totalmente?”, preguntó Gareca.

“No, no creo. Alejado del fútbol no creo. Con mi compadre ya tenemos una empresa, vamos a ser representantes nuevos”, respondió Advíncula, en una intervención que abrió la puerta a una alternativa distinta a la dirección técnica.

La conversación se detuvo en ese punto, con un matiz relevante. Ante el repregunte, Yotún aclaró que no se trata de un proyecto ya constituido y operativo, sino de una idea en etapa previa, sostenida por conversaciones y planificación, sin un lanzamiento formal definido.

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“No la tenemos, pero, pero es algo que, que sí hemos, hemos conversado”, señaló Yotún, al explicar el estado del plan.

La transición, sin apurar decisiones y con el foco en el presente

La conversación entre Gareca, Advíncula y Yotún dejó una conclusión común: el presente debe centrarse en competir, mientras que los proyectos posteriores podrán definirse más adelante. (Instagram)

Más allá del proyecto mencionado, el intercambio dejó un eje compartido, la transición no se resuelve con una decisión inmediata ni con un anuncio. Para ‘Yoshi’, la secuencia está marcada. Primero, completar la carrera como jugador. Después, sentarse a evaluar el camino, con el fútbol como una opción que seguirá cerca de sus intereses.

“Hay que terminar, hay que terminar primero la profesión y después bueno, ahí nos sentaremos a, a ver qué pasa”, dijo Yotún, al describir el orden que imagina para ese proceso.

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En esa misma línea, Gareca insistió en la importancia de sostener el disfrute y el máximo aprovechamiento del tramo activo, con la decisión final en manos de los futbolistas. En su planteo, no se trata solo de jugar por jugar, sino de hacerlo con el impulso de cerrar etapas por convicción propia, con margen para elegir el momento y el modo.