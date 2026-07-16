Obesidad infantil puede afectar el desarrollo y la estatura de los niños: nutricionista explica cómo evitarlo

El exceso de peso en niñas y niños no siempre significa que estén bien alimentados. Un menor puede presentar obesidad infantil y, al mismo tiempo, tener deficiencias nutricionales que afecten su crecimiento, desarrollo y estatura, advirtieron especialistas del Ministerio de Salud (Minsa).
Según información del Instituto Nacional de Salud (INS), recogida por Andina Noticias, durante el 2025 cerca de 150.000 niñas y niños menores de cinco años fueron diagnosticados con exceso de peso en los establecimientos de salud del Minsa. Esta situación evidencia la importancia de fortalecer hábitos saludables desde los primeros años de vida.
Exceso de peso y mala nutrición
El nutricionista del Hospital Lima Este – Vitarte, Jorge Salinas, explicó que un menor con exceso de peso puede presentar una alimentación desequilibrada, especialmente cuando existe un consumo frecuente de productos ultraprocesados y un bajo aporte de nutrientes esenciales.
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“Un infante con exceso de peso presenta dos problemas de nutrición: la obesidad y la desnutrición crónica, que se refleja en una talla más baja. Esto puede generar consecuencias para su salud y afectar su crecimiento”, señaló el especialista, según declaró a Andina Noticias.
El experto indicó que esta combinación puede afectar el desarrollo adecuado del niño, debido a que el organismo recibe un exceso de calorías, pero no necesariamente los nutrientes necesarios para fortalecer huesos, músculos y otros procesos relacionados con el crecimiento.
Alimentación y actividad física son claves
Además de la alimentación, Salinas señaló que el sedentarismo es otro factor que influye en el aumento del exceso de peso durante la infancia. Por ello, recomendó promover la actividad física infantil desde edades tempranas y reducir el tiempo que los menores permanecen frente a pantallas.
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El especialista también resaltó la importancia de preparar loncheras saludables y elegir alimentos con mayor valor nutricional. En ese sentido, recomendó aprovechar el etiquetado frontal de advertencias para identificar productos con octógonos y optar por alternativas más saludables.
¿Cómo prevenir la obesidad infantil?
Entre las recomendaciones para prevenir el exceso de peso en los niños se encuentran:
- Priorizar alimentos naturales como frutas y verduras.
- Incluir cereales integrales y opciones con mayor aporte nutricional.
- Reducir el consumo frecuente de productos ultraprocesados.
- Fomentar juegos y actividades físicas diariamente.
Salinas explicó que los octógonos permiten a las familias tomar mejores decisiones al momento de comprar alimentos. “Podemos optar por productos que no los tengan y priorizar frutas, cereales integrales y otros alimentos naturales como parte de una alimentación saludable”, indicó.
El Minsa recordó que la nutrición durante la infancia cumple un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo. Por ello, impulsa la adopción de hábitos saludables en niños y brinda orientación gratuita sobre alimentación saludable a través de la línea 113.
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