Búsqueda de montañistas en el Huascarán enfrenta frío de hasta -15 °C, oscuridad y alto riesgo mientras sigue sin hallarlos

Dos helicópteros participarán en la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde las primeras horas del jueves. Composición: Infobae

Las operaciones de búsqueda en el nevado Huascarán continúan bajo un esquema coordinado entre instituciones públicas, rescatistas especializados y organizaciones vinculadas al montañismo. El operativo mantiene presencia permanente en la montaña mientras las autoridades evalúan las condiciones climáticas para ampliar las acciones previstas.

La emergencia moviliza a brigadas de alta montaña, personal voluntario y organismos regionales, que concentran sus esfuerzos en uno de los sectores de mayor dificultad técnica de la cordillera. Las condiciones del terreno y el clima mantienen restricciones para el desplazamiento de los equipos.

Familiares de los desaparecidos también siguen de cerca el desarrollo de las labores y solicitan la incorporación de mayores recursos tecnológicos para ampliar el alcance de la búsqueda. Entre los pedidos figura el uso de drones especializados y el incremento de aeronaves disponibles para el traslado de rescatistas.

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De acuerdo con los reportes difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash y organizaciones de montaña, las acciones continuarán desde las primeras horas del jueves con un despliegue reforzado, siempre sujeto a las condiciones meteorológicas en la zona.

Operativo terrestre permanece en pausa durante la noche

Las autoridades mantienen la coordinación interinstitucional y aseguran que continuarán destinando recursos para ubicar a los tres desaparecidos.

Según información difundida por el portal Con Wili Reaño - Viajeros, hasta las 7:50 p. m. del miércoles 15 de julio no existe contacto visual ni comunicación radial con Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas, desaparecidos durante una expedición en el nevado Huascarán.

El reporte del COER Áncash señala que más de 20 rescatistas permanecen distribuidos en campamentos altos de la montaña. Participan efectivos de la Policía de Alta Montaña y miembros de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP).

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Las labores de rastreo físico quedaron suspendidas durante la noche debido a la oscuridad, las bajas temperaturas y el riesgo existente en el sector conocido como La Garganta, ubicado aproximadamente a 6.000 metros sobre el nivel del mar. La medida busca proteger la seguridad del personal desplegado hasta que existan mejores condiciones para continuar el ascenso.

Helicópteros reforzarán la búsqueda desde las primeras horas del jueves

El Ministerio del Interior ordenó el envío inmediato de un helicóptero de la PNP para reforzar el operativo de búsqueda. Composición: Infobae

El COER Áncash confirmó que las gestiones para incrementar el apoyo aéreo quedaron definidas y que dos helicópteros participarán en sobrevuelos de reconocimiento y búsqueda visual sobre la cara oeste del Huascarán.

Este refuerzo llega después de que el helicóptero de la Policía Nacional del Perú presentara una avería durante el operativo y quedara inmovilizado en las faldas del nevado, según Panorama Televisión. Frente a esa situación, la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash coordinó la incorporación de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú para fortalecer las operaciones.

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El representante de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Beto Pinto, indicó que la utilización de aeronaves depende de las condiciones meteorológicas y de seguridad presentes en la montaña, factores indispensables para ejecutar vuelos de búsqueda con eficacia.

Brigadas mantienen presencia entre los campamentos 1 y 2

Los equipos concentran la búsqueda entre el Campo 2 y el Campo 1, sector donde se perdió comunicación con los tres montañistas.

En las operaciones participan guías de alta montaña, alumnos del Centro de Estudios de Alta Montaña, auxiliares y personal voluntario, todos bajo un comando de incidencia instalado en la zona y en coordinación con las autoridades competentes.

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La AGMP informó que mantiene coordinación permanente con la Policía Nacional y los organismos responsables del operativo para fortalecer las acciones de rescate. La organización también pidió a la ciudadanía consultar únicamente información difundida por canales oficiales y evitar compartir versiones no confirmadas durante la emergencia.

Familiares solicitan drones especializados y más personal

Los familiares consideran necesario ampliar los recursos destinados a la búsqueda. En declaraciones al programa Conexión de RPP, Paola Chiappina, pareja de Alejandro Ugarte, pidió incorporar drones especializados y facilitar el traslado aéreo de rescatistas, guías y voluntarios.

“Ya hay bastante ayuda, pero necesitamos más difusión para que lleguen más helicópteros con rescatistas, guías o voluntarios. Es básicamente ese soporte: enviar más ayuda y drones para no perder visibilidad en cualquier rincón del nevado”, manifestó.

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También sostuvo que los drones permitirían revisar sectores donde el acceso terrestre resulta complejo y donde los helicópteros enfrentan limitaciones operativas. “Tienen que ser drones muy profesionales que se utilicen para rescate”, enfatizó.

Chiappina explicó que las condiciones meteorológicas continúan dificultando las labores. Según la información recibida desde la montaña, la neblina, el granizo y la baja visibilidad complican el desplazamiento de las brigadas.

Asimismo, indicó que un guía le informó que no existen reportes de avalanchas en el área de búsqueda. Sin embargo, comentó que entre los campamentos 1 y 2 existe un tramo con múltiples rutas similares, circunstancia que alimenta la posibilidad de que los excursionistas se desorientaran debido al mal tiempo.

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Equipamiento de los montañistas mantiene expectativa durante la búsqueda

Tres montañistas peruanos permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán desde que perdieron contacto tras una tormenta.Composición: Infobae

Paola Chiappina indicó que Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas iniciaron la expedición con experiencia en actividades de alta montaña y con el equipamiento técnico necesario para afrontar la ruta.

Precisó que llevaban ropa especializada, implementos de seguridad, alimentos deshidratados, geles energéticos y sistemas de hidratación. También explicó que la carpa quedó instalada en el campamento 1 porque decidieron continuar únicamente con bolsas de dormir para reducir el peso durante el tramo de mayor exigencia técnica.

“Ojalá que todavía tengan algunas reservas”, expresó al referirse a la autonomía que podría ofrecer el equipo que transportaban, mientras las brigadas mantienen las operaciones de búsqueda en distintos sectores del nevado.

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