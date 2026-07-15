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El acalorado cruce entre Messi y Jude Bellingham en el duelo entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial

Las estrellas de sus respectivos equipos tuvieron un entredicho durante el primer tiempo en Atlanta

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El primer tiempo entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 estuvo cargado de interrupciones. Ambos elencos rasparon, sobre todo en la mitad de la cancha, y no se dejaron intimidar. El ambiente comenzó caldeado cuando Lionel Messi y Jude Bellingham mantuvieron un intenso intercambio.

Luego de que el astro rosarino reclamara una falta no sancionada por el árbitro Ismail Elfath, Enzo Fernández llegó para cortar con una falta sobre un jugador inglés. En ese momento, se armó un entredicho entre jugadores de los dos lados y fue el 10 del elenco británico el que pidió un codazo de Leandro Paredes sobre su cabeza de una jugada anterior.

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Las dos estrellas de sus respectivas selecciones mantuvieron una acalorada charla en la que cada uno pareció pedir las infracciones que les habían cometido a cada uno. Finalmente, el juego continuó con reposición para Inglaterra y la situación no pasó a mayores. Una vez que finalizaron los primeros 45 minutos, Messi y Bellingham fueron con el juez a quejarse.

El reclamo de ambos tras la finalización del ptrimer tiempo (REUTERS/Carlos Barria)
El reclamo de ambos tras la finalización del ptrimer tiempo (REUTERS/Carlos Barria)

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