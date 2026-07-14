Ricardo Gareca explotó contra Yoshimar Yotún por dar como favorito a Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026: “Pensá”

Ricardo Gareca explotó contra Yoshimar Yotún por dar como favorito a Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026

Las semifinales del Mundial 2026 tiene paralizados a todos, hay mucha expectativa por quiénes llegarán a la gran final. Y uno de los partidazos que captó la atención de muchos es el duelo entre Argentina vs Inglaterra. Ambos equipos llegan con un poderío importante y eso lo hace de pronóstico reservado.

A pocas horas del decisivo cotejo que se jugará este miércoles 15 de julio, el debate es inevitable. Y en ese contexto, Ricardo Gareca protagonizó un tenso momento con Yoshimar Yotún luego de que el jugador de Sporting Cristal dio como favorito a los ingleses. El ‘Tigre’ no aguantó y explotó contra el volante de manera singular generando muchas reacciones.

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‘Yoshi’ no tuvo problemas en fundamentar por qué cree que los ‘the three lions’ son superiores a los argentinos: “Voy por Inglaterra. Basándome en lo que venía pasando los dos últimos partidos de Argentina, yo creo que Inglaterra le puede ganar”.

El debate se abrió entre el 'Tigre' y 'Yoshi' sobre el duelo por semifinales por el Mundial 2026. (La Sustancia)

El exentrenador de la selección peruana mostró su fastidio y le increpó: “Pará, pará, pensá ¿Y qué hizo Argentina en los dos últimos partidos?“. Yotún replicó: ”Sufrió más de la cuenta. Obviamente, todos los rivales son fuertes, pero lo hizo con rivales que estaban medio accesibles. Soy team Bellingham. Me encantaría que gane Argentina por el tema de Sudamérica y eso, pero creo que Inglaterra viene bastante bien".

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Gareca siguió defendiendo a su escuadra: “Esa reacción de Argentina ¿no le da valor a eso? Le da abajo en el palo. Lo hizo con Egipto". Y el jugador de respondió de una manera irónica que terminó por calentar al DT: “¿Ah?”, coo restándole importancia a su postura.

“Yo soy Argentina”

En la mesa de debate también se encontraba Luis Advíncula, quien solo estaba mirando las réplicas de Ricardo Gareca con Yoshimar Yotún. El ‘Tigre’ le preguntó quién era su favorito, y la respuesta sorprendió a todos.

“Yo soy Argentina, porque si no me meto en problemas”, disparó el ‘Rayo’. Y el DT replicó: “Hablá, hablá serio. Y aparte fue ídolo en Argentina, es ídolo en Newells, ídolo en Boca Juniors”.

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‘Yoshi’ no se quedó callado y aseguró que la respuesta de ‘Lucho’ estaba sugestionada: “Tiene a la mujer argentina, por eso no dice nada”.

previa de Inglaterra-Argentina

Canal TV en Perú del Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 contará con una amplia variedad de opciones para los espectadores. DirecTV será la señal exclusiva para toda Latinoamérica, transmitiendo el partido tanto por su canal tradicional de televisión paga como por la plataforma digital DGO, accesible desde celulares, tabletas y computadoras. Esta cobertura garantiza que los suscriptores puedan ver el encuentro en directo desde cualquier lugar.

En Perú, la alternativa de televisión abierta recaerá en América TV, que emitirá el partido en los canales 4 y 704 HD. Para quienes prefieren ver los partidos en formato digital, América TVGO brinda acceso a la transmisión en vivo, adaptándose a diferentes dispositivos y necesidades de movilidad.

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Además de las transmisiones audiovisuales, Infobae ofrecerá una cobertura integral en su portal web. El sitio proporcionará contenidos previos, narración minuto a minuto, actualizaciones de goles, jugadas destacadas y las reacciones más importantes al término del partido, permitiendo a los hinchas estar informados en tiempo real.