Gran Parada y Desfile Militar 2026: cierran avenidas clave en Jesús María y Pueblo Libre durante más de dos semanas

La Municipalidad de Jesús María confirmó que, a pedido del Ministerio de Defensa (Mindef) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se aplicarán cierres temporales de vías en diferentes tramos de la avenida Brasil y calles vecinas.
El motivo es la instalación y posterior retiro de estrados, escenarios y plataformas para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, evento que congrega a autoridades, invitados y público general en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.
De acuerdo con el cronograma oficial, las restricciones vehiculares entrarán en vigor a partir de las 00:01 horas del jueves 16 de julio y se mantendrán hasta las 15:00 horas del martes 4 de agosto. El tramo afectado se extiende desde la avenida De La Policía hasta la avenida Simón Bolívar, abarcando sectores de los distritos de Jesús María y Pueblo Libre.
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La municipalidad solicitó a los vecinos, conductores y usuarios del transporte público planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar rutas alternativas para evitar contratiempos.
“Pedimos la colaboración de la ciudadanía y sugerimos mantenerse informados mediante los canales oficiales para conocer el avance de los trabajos y las restricciones vigentes”, indicaron representantes del municipio en un comunicado.
Desvíos y recomendaciones para conductores
El cierre de la avenida Brasil no solo responde a la organización del tránsito, sino también al montaje de estructuras para los estrados principales, desde donde se llevará a cabo el acto central de la Gran Parada y Desfile Militar.
Según reportes televisivos, la restricción vehicular afectará especialmente la vía auxiliar entre la cuadra 19 y la cuadra 21, donde el avance de los trabajos de instalación de plataformas, que ya supera el 15 %.
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A quienes circulan desde el Cercado de Lima, se les recomienda tomar el desvío por el jirón Huiracocha, que conecta con avenidas como La Mar y La Marina. Las autoridades han colocado señalización específica en la zona intervenida para orientar a los conductores y minimizar la confusión.
“El objetivo es facilitar la movilidad y evitar congestionamientos en un corredor que, en estas fechas, cambia su dinámica habitual”, señalaron voceros municipales.
Se advierte que en las tardes el tráfico puede intensificarse por la mayor afluencia de vehículos y peatones en el área. Por ello, se insiste en la importancia de utilizar caminos alternos y prestar atención a los avisos viales instalados en las cuadras intervenidas.
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El Ministerio de Defensa y la Municipalidad Metropolitana de Lima coordinan directamente con la Policía Nacional para reforzar la seguridad y el control del tránsito durante el periodo de montaje y desmontaje de las estructuras oficiales.
Llamado a la ciudadanía
La Gran Parada y Desfile Cívico Militar es uno de los actos centrales de las celebraciones patrias, y su logística implica ajustes significativos en la circulación vehicular en distritos clave de la capital.
La Municipalidad de Jesús María reiteró su llamado a la ciudadanía para respetar las restricciones y contribuir a que el evento se desarrolle sin inconvenientes.
Las autoridades recordaron que la información sobre rutas alternas, horarios de restricción y avances en la instalación de estrados está disponible en los canales oficiales del municipio.
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