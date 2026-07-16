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Perú vs Chile: día, hora y dónde ver debut de la ‘bicolor’ en la Copa Sudamericana de vóley 2026

La ‘bicolor’ y la ‘roja’ protagonizarán el duelo estelar en la primera jornada del certamen que se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima y donde el equipo de Antonio Rizola defenderá la medalla de plata obtenida en la edición anterior

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Perú vs Chile: día, hora y dónde ver debut de la ‘bicolor’ en la Copa Sudamericana de vóley 2026.
Perú vs Chile: día, hora y dónde ver debut de la ‘bicolor’ en la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

La selección peruana femenina de vóley pone en marcha un nuevo desafío internacional. Desde este jueves, la ‘bicolor’ iniciará su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026, certamen que se disputará en Lima y que otorgará cupos para el Campeonato Sudamericano de septiembre. El equipo dirigido por Antonio Rizola afronta el torneo con un doble objetivo: asegurar uno de los boletos a la próxima cita continental y defender la medalla de plata conquistada en 2025, cuando el campeonato aún llevaba el nombre de Copa América. El estreno no será sencillo, pues tendrá al frente a una siempre competitiva selección de Chile, en un grupo que también integran Brasil y Bolivia.

Perú vs Chile: día, hora y dónde ver el debut de la ‘bicolor’

Perú debutará en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 este miércoles 22 de julio frente a Chile, en el duelo estelar de la primera jornada del certamen que se desarrolla en Lima. El compromiso está programado para las 18:00 horas (de Perú) y marcará el inicio del camino de la selección nacional sobre la pista del Coliseo Eduardo Dibós.

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Estos son los horarios del encuentro en otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas
  • España: 01:00 horas del viernes 17 de julio
  • Miami (Estados Unidos): 19:00 horas
  • Nueva York (Estados Unidos): 19:00 horas

El partido será transmitido en señal abierta por Latina Televisión, que llevará todas las incidencias del estreno del conjunto nacional.

Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026
Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026

Las dirigidas por Antonio Rizola afrontarán un examen exigente frente al combinado chileno, ahora bajo la conducción del entrenador Eduardo Guillaume. La ‘roja’ ha mostrado una evolución sostenida en los últimos años y buscará comenzar el torneo dando el golpe ante una de las selecciones favoritas del grupo.

Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Miércoles 22 de Julio (Fase de Grupos)

  • 10:30 horas| Argentina vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
  • 13:00 horas| Brasil vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV
  • 15:30 horas| Colombia vs. Venezuela | Vía: Latina TV
  • 18:00 horas| Chile vs. Perú | Vía: Latina TV

Jueves 23 de Julio (Fase de Grupos)

  • 10:30 horas| Colombia vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
  • 13:00 horas| Chile vs. Bolivia | Vía: Web y App de Latina TV
  • 15:30 horas| Argentina vs. Venezuela | Vía: Latina TV
  • 18:00 horas | Brasil vs. Perú | Vía: Latina TV
La Copa Sudamericana de vóley tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós.
La Copa Sudamericana de vóley tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós. Crédito: Instagram FPV.

Viernes 24 de Julio (Fase de Grupos)

  • 10:30 horas | Venezuela vs. Ecuador | Vía: Web y App de Latina TV
  • 13:00 horas| Brasil vs. Chile | Vía: Web y App de Latina TV
  • 15:30 horas| Argentina vs. Colombia | Vía: Latina TV
  • 18:00 horas | Perú vs. Bolivia | Vía: Latina TV

Sábado 25 de Julio (Semifinales y Clasificación)

  • 11:15 horas| 3° Grupo A vs. 4° Grupo B (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV
  • 13:45 horas| 3° Grupo B vs. 4° Grupo A (Definición de puestos) | Vía: Web y App de Latina TV
  • 16:15 horas| Semifinal 1 | Vía: Latina TV
  • 18:45 horas| Semifinal 2 | Vía: Latina TV

Domingo 26 de Julio (Finales y Definición de Puestos)

  • 09:45 horas| Definición por el 7mo Puesto | Vía: Web y App de Latina TV
  • 12:15 horas| Definición por el 5to Puesto | Vía: Web y App de Latina TV
  • 14:45 horas| Definición por el 3er Puesto (Medalla de Bronce) | Vía: Latina TV
  • 17:15 horas| Gran Final (Medalla de Oro) | Vía: Latina TV
Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: Instagram FPV.

La importancia de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 adquiere una relevancia especial porque representa el primer paso hacia los grandes objetivos del ciclo internacional. El certamen repartirá cinco cupos para el Campeonato Sudamericano de septiembre, aunque uno de ellos ya está asegurado por Brasil en su condición de anfitrión. Además, cada partido otorgará puntos para el ranking mundial de la FIVB, un aspecto clave para selecciones como Perú, que actualmente ocupa el puesto 41 con 99.82 unidades y busca escalar posiciones en la clasificación internacional.

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El Campeonato Sudamericano será determinante para el futuro de las selecciones del continente, ya que el campeón obtendrá la clasificación directa a los Juegos Olímpicos, mientras que los tres mejores equipos conseguirán un lugar en la Copa del Mundo. Este último torneo representa uno de los grandes objetivos de la ‘bicolor’, que no disputa una edición desde 2010, por lo que una buena actuación en la Copa Sudamericana podría marcar el inicio del camino de regreso a la élite del voleibol mundial.

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