Perú

Roban más de S/15 mil en zapatillas de tienda del Cercado de Lima mientras peatones y un patrullero de serenazgo pasaban por la zona

Las imágenes muestran que los delincuentes actuaron durante la mañana y que una unidad de serenazgo pasó frente al local sin advertir el robo. La Policía investiga ambos casos

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Delincuentes forzaron el candado de una tienda de zapatillas en el Cercado de Lima y se llevaron más de 15,000 soles en mercadería. El hecho ocurrió a las 8 de la mañana, a vista y paciencia de transeúntes y trabajadores de la zona. Latina Noticias

Una tienda de zapatillas ubicada en el Cercado de Lima sufrió un robo que dejó pérdidas económicas importantes. El caso quedó registrado por cámaras de seguridad y expuso una secuencia que ocurrió durante varios minutos en una de las zonas comerciales del centro de la capital.

Las imágenes muestran que los responsables actuaron en pleno horario de la mañana mientras personas transitaban por el lugar y trabajadores realizaban sus labores habituales. El registro también captó el paso de una unidad de serenazgo sin que se detectara lo que ocurría frente al establecimiento.

El propietario del negocio sostiene que este hecho no sería un episodio aislado. Según explicó, un día antes se produjo la intervención de un trabajador acusado de sustraer mercadería de manera sistemática, situación que ahora solicita investigar junto con el reciente robo para determinar si existe alguna relación entre ambos casos.

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La Policía Nacional del Perú mantiene diligencias sobre los dos hechos denunciados, mientras el empresario afectado busca recuperar la mercadería y esclarecer las circunstancias que rodean las pérdidas reportadas.

Robo quedó registrado por cámaras de seguridad

El asalto ocurrió en una tienda ubicada en la cuadra 9 del jirón Ayacucho, en el Cercado de Lima. De acuerdo con las imágenes de seguridad, tres personas permanecieron varios minutos frente al local mientras intentaban romper el candado de la puerta principal.

Una vez que consiguieron abrir el acceso, levantaron la cortina metálica e ingresaron al establecimiento para retirar diversos pares de zapatillas. Según el propietario, la mercadería sustraída supera los 15 mil soles y corresponde principalmente a aproximadamente treinta pares de zapatillas de la marca Nike.

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El dueño del negocio relató que los responsables actuaron cuando numerosos peatones circulaban por la zona. “Y a las ocho y cuarto, exactamente ya de la mañana, ¿no? Bueno, a, en narices del serenazgo y de otras, eh, eh, que andan por la zona, rompe el candado de la tienda. Bueno, yo-- hemos calculado cerca de treinta zapatillas Nike, ¿no? Que se han llevado”, declaró.

Las grabaciones también muestran el desplazamiento de un patrullero de serenazgo frente al establecimiento sin que se registrara una intervención relacionada con el robo.

Descubrieron el robo varias horas después

Tres delincuentes ingresaron a una tienda de zapatillas en el jirón Ayacucho, Cercado de Lima, tras romper el candado del local.
Tres delincuentes ingresaron a una tienda de zapatillas en el jirón Ayacucho, Cercado de Lima, tras romper el candado del local.

El propietario explicó que la situación recién salió a la luz durante la tarde, cuando acudió al establecimiento para revisar el inventario del local.

“En la tarde hemos venido para hacer un conteo y hemos dado con la sorpresa que estaba la, estaba re-- estaba la puerta sin candado, sin nada”, indicó.

Según el afectado, la puerta permanecía cerrada, circunstancia que impidió advertir inmediatamente la sustracción de la mercadería. “Nada, como la puerta estaba cerrada”, respondió al ser consultado sobre por qué nadie detectó el ingreso de los delincuentes durante varias horas.

El empresario también informó que un día antes del robo denunció a un trabajador identificado como José Huamán Torres, de 37 años, por la presunta sustracción sistemática de zapatillas valorizadas en aproximadamente 140 mil soles.

De acuerdo con la información difundida por América Noticias, el propietario detectó diferencias constantes en los inventarios físicos del negocio, situación que motivó una revisión más detallada sobre la salida de los productos.

Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú señalan que la mercadería era retirada de forma progresiva durante la jornada laboral, mediante una modalidad que evitaba que las salidas quedaran registradas en el sistema de control de la empresa.

Modalidad utilizada dentro del establecimiento

Según la denuncia, José Huamán Torres utilizaba el mismo local comercial para ofrecer las zapatillas sustraídas. Los productos permanecían ocultos en cajas negras colocadas sobre los anaqueles, fuera del inventario oficial.

El propietario indicó que descubrió esta modalidad después de contactar al trabajador mediante un perfil falso en redes sociales, con el objetivo de simular el interés por comprar zapatillas.

La cita para concretar la venta se produjo dentro del propio establecimiento ubicado en el jirón Ayacucho. Un video de seguridad registró el momento en que el trabajador entregaba la mercadería al supuesto comprador, material que posteriormente fue incorporado como parte de la denuncia.

Investigación sobre la posible relación entre ambos casos

Tres hombres, dos con pasamontañas, rompen el cristal de una tienda de zapatos con palancas y guardan zapatillas en una bolsa grande. Un patrullero y peatones transitan en la calle.
Delincuentes rompen el escaparate de una tienda de zapatillas y sustraen mercancía en el Cercado de Lima, mientras un patrullero de Serenazgo y peatones transitan por la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la denuncia por la presunta sustracción sistemática de productos, efectivos policiales detuvieron al trabajador en las instalaciones del almacén de la empresa con apoyo de personal de la comisaría de La Victoria.

Sin embargo, América Noticias informó que el investigado recuperó su libertad pocas horas después. El empresario manifestó que esperaba su permanencia bajo custodia mientras continuaban las diligencias por el perjuicio económico denunciado.

Después de conocer la liberación, representantes de la empresa y agentes policiales acudieron al domicilio del investigado, pero comprobaron que ya no permanecía en el inmueble. La Policía Nacional del Perú informó que actualmente figura como inubicable.

El propietario solicitó que las autoridades determinen si existe algún vínculo entre la denuncia presentada contra su extrabajador y el robo cometido posteriormente contra la tienda, debido a la cercanía entre ambos hechos y al tipo de mercadería sustraída. Asimismo, recordó que la Policía Nacional del Perú recibe denuncias por delitos mediante la Central de Emergencias 105, sus canales de WhatsApp y las comisarías a nivel nacional.

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