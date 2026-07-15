Perú

Keiko Fujimori: JNE califica de “hecho histórico” la entrega de credenciales a la hija de Alberto Fujimori

Por primera vez en la historia política del país, una mujer asume la jefatura del Ejecutivo tras un proceso electoral que puso a prueba la institucionalidad y el compromiso democrático, según resaltó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones

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Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta constitucional de la República del JNE para el periodo 2026-2031
Keiko Fujimori recibe las credenciales como presidenta constitucional de la República del JNE para el periodo 2026-2031

En una jornada que reunió a las más altas autoridades electorales y políticas del país, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), calificó como “un hecho histórico” la entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta constitucional del Perú.

El acto, realizado en el Gran Teatro Nacional, marcó un hito por tratarse de la primera vez en la historia republicana que una mujer asume el cargo tras una elección popular.

La ceremonia, presidida por Burneo, fue descrita como un momento de solemnidad y relevancia institucional. “No es un acto simplemente protocolar, es un acto de solemnidad, un acto que marca institucionalidad y un marco histórico que hoy logramos luego de unos procesos electorales que han significado muchos retos, que han sido difíciles y complejos.

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Hemos garantizado un proceso electoral difícil y este es el resultado de todo ello”, expresó el titular del JNE ante los asistentes y medios de comunicación.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, junto al vicepresidente electo Luis Galarreta y al segundo vicepresidente electo Miguel Ángel Torres, saluda a sus seguidores tras recibir sus credenciales oficiales tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 7 de junio, en Lima, Perú.15 de julio de 2026. REUTERS/Ángela Ponce
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, junto al vicepresidente electo Luis Galarreta y al segundo vicepresidente electo Miguel Ángel Torres, saluda a sus seguidores tras recibir sus credenciales oficiales tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 7 de junio, en Lima, Perú.15 de julio de 2026. REUTERS/Ángela Ponce

Democracia e inclusión

La entrega de credenciales no solo validó el triunfo de Keiko Fujimori, sino que también resaltó el avance de la participación política femenina. “Hemos elegido por primera vez a una plancha presidencial liderada por una mujer, lo cual marca también un hito histórico en torno a la inclusión, la participación femenina y la madurez democrática de nuestro país”, afirmó Burneo.

Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de la fórmula presidencial, también recibieron sus credenciales como primer y segundo vicepresidente, respectivamente. El acto fue presenciado por representantes de diversas instituciones y por miembros de la sociedad civil, quienes reconocieron la importancia de la jornada para el fortalecimiento de la democracia.

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Durante su intervención, Burneo enfatizó el compromiso del organismo electoral con la transparencia y la legitimidad. “Tenga la seguridad que el Jurado Nacional de Elecciones va a seguir actuando con esa solemnidad, con esa institucionalidad, con objetividad, con independencia, garantizando procesos electorales (…) la legitimidad de las autoridades, pero sobre el derecho al voto”, sostuvo el presidente del JNE.

Próximas elecciones

Al abordar el proceso electoral y sus desafíos, Burneo destacó las lecciones aprendidas por el sistema electoral tras una jornada marcada por obstáculos.

“Hemos superado muchos retos como sistema, hemos visto muchas dificultades, también hemos visto muchas cosas que aprender y que corregir. En ese sentido, hemos recogido las lecciones aprendidas de la primera vuelta, las hemos mejorado y fortalecido en nuestras áreas, en nuestras líneas de acción, en diferentes aspectos. Ese es el resultado de la segunda vuelta”, aseguró Burneo.

El titular del JNE también se refirió a la complejidad de las próximas Elecciones Regionales y Municipales de 2026. “Las elecciones regionales y municipales son muy complejas, más complejas que elecciones generales, porque estamos hablando de mil ochocientas ochenta y nueve pequeñas elecciones. La complejidad es mayor, es diez veces mayor que elecciones generales”, explicó.

Al cierre de la ceremonia, Burneo reiteró el llamado a la unidad y al diálogo entre los actores políticos. “Toca el diálogo, toca la concertación, toca que se privilegien los intereses del país más que los individuales y que nuevamente vayamos por la senda del futuro, del progreso y del bienestar de nuestros ciudadanos”, concluyó, remarcando el mensaje central de la jornada.

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