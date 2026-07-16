Gabriel Calvo revela que Keiko Fujimori le ofreció ser diputado: “Si aceptaba, ya ahorita sería diputado”

Keiko Fujimori y Gabriel Calvo dialogan en una reunión, donde la lideresa política sonríe mientras el otro la escucha pensativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor Gabriel Calvo sorprendió al revelar uno de los episodios más desconocidos de su vida personal y profesional. Durante una reciente entrevista en el pódcast ‘Café con la Chevez’ de Trome, el también exconductor de ‘Nadie se salva’ confesó que recibió una propuesta directa de Keiko Fujimori para integrar las filas de Fuerza Popular como candidato a diputado.

Aunque la oferta representaba una oportunidad que pudo cambiar completamente el rumbo de su vida, decidió rechazarla porque sintió que no reunía las condiciones necesarias para asumir un cargo político.

Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.

Gabriel Calvo revela que Keiko Fujimori le ofreció ser diputado por Fuerza Popular

A lo largo de la conversación, Gabriel Calvo repasó distintos momentos de su carrera artística y televisiva. Sin embargo, uno de los pasajes que más llamó la atención fue cuando respondió si alguna vez había considerado incursionar en la política.

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Lejos de negar cualquier acercamiento, el actor sorprendió al revelar que no solo fue contactado por una agrupación política, sino por tres organizaciones durante las últimas elecciones. Entre ellas figuraba Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, quien incluso le ofreció una ubicación privilegiada dentro de la lista de candidatos.

"Sí, de hecho estuve invitado por tres partidos para las elecciones pasadas. De hecho Keiko tuvo la generosidad de invitarme para diputado con el número 6. De haber aceptado ya ahorita mismo sería diputado“, reveló.

Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.

Gabriel Calvo explica por qué rechazó la propuesta de Keiko Fujimori

Después de revelar la oferta, Gabriel Calvo explicó que su decisión no tuvo relación con la agrupación política en sí, sino con un asunto de principios personales y coherencia.

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El actor sostuvo que siempre ha considerado que quienes aspiran a un cargo público deben contar con preparación, conocimientos y capacidad para desempeñar esa responsabilidad. Precisamente por ello sintió que aceptar la candidatura habría contradicho el discurso que mantenía en su programa.

Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.

"Decliné la invitación con mucho respeto, porque me parece que es un tema serio y que para llegar a la política tienes que estar preparado. Mal hubiera hecho en aceptar mientras yo salía en mi programa, ‘Nadie se salva’, criticando a la gente que no está preparada en política y después yo aceptando sin estar preparado“, afirmó a Trome.

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Para el actor, la política exige mucho más que popularidad o reconocimiento mediático. Considera que asumir una responsabilidad de ese nivel implica formación, conocimiento del Estado y una verdadera vocación de servicio, aspectos que, según dijo, todavía no sentía haber desarrollado en ese momento.

Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.

Gabriel Calvo no descarta entrar en política, pero primero quiere prepararse

Aunque rechazó la propuesta de Keiko Fujimori, Gabriel Calvo dejó claro que no cierra definitivamente la puerta a la política.

El actor explicó que, con el paso de los años, ha comprendido la importancia de la preparación académica y técnica para desempeñar cualquier función pública. Por ello, señaló que sí contempla participar en el futuro, pero únicamente cuando considere que está realmente capacitado.

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"Hubiera sido una contradicción y yo hoy por hoy, a estas alturas de mi vida, creo que la palabra es lo más importante que tiene uno. Entonces sí, no lo descarto. Probablemente en cinco años entre, pero preparándome, estudiando“, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que la coherencia entre lo que una persona dice y hace constituye uno de los valores más importantes en su vida, razón por la que prefirió renunciar a una oportunidad que, según reconoció, pudo haberlo llevado hoy al Congreso.

Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.

Gabriel Calvo cuenta cómo nació su amistad con Keiko Fujimori

Otro de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Gabriel Calvo explicó el origen de la amistad que mantiene con Keiko Fujimori, una relación que se remonta a varias décadas atrás.

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Según recordó, el primer encuentro ocurrió cuando integraba el desaparecido grupo musical Hexágono, durante la visita de la agrupación mexicana Magneto al Perú.

En aquella época, Keiko Fujimori era apenas una adolescente y una gran admiradora del grupo mexicano. La coincidencia permitió que ambos se conocieran en un evento organizado por la disquera que reunía a los artistas.

"Ella era muy fan de Magneto; tendría 15, 16 años; era la hija del presidente del Perú. Llegó Magneto al Perú y coincidió en que Magneto y Hexágono (donde cantaba) estábamos en la misma disquera y José Castillo, que manejaba Discos Independientes, decide juntarnos para que Magneto nos dé la patadita de la suerte. Fue la prensa y llegó Keiko. Ahí nos conocimos“, relató.

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Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.

Así se fortaleció la amistad entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori

El actor contó que tiempo después comenzó a trabajar en América Televisión como auxiliar de cámara dentro del área de prensa.

Fue precisamente durante esa etapa laboral cuando volvió a coincidir con Keiko Fujimori, quien realizaba constantes viajes junto a su padre. En uno de esos vuelos, ambos compartieron varias horas de conversación, fortaleciendo una amistad que, según aseguró, continúa vigente.

"Años después, trabajé en prensa en América Televisión, como auxiliar de cámara, y asignaron un equipo que viajaba seguido con Fujimori y, en un vuelo de Los Ángeles a Lima, coincidí con ella y conversamos varias horas. Somos amigos, tenemos comunicación“, concluyó.

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Gabriel Calvo sorprende al confesar que rechazó candidatura de Fuerza Popular propuesta por Keiko Fujimori. Captura: TikTok.