Luis Advíncula aparece en la agenda de Liga de Quito como potencial refuerzo: ¿habrá negociación oficial con Alianza Lima?

Liga Deportiva Universitaria de Quito se ha interesado en Luis Advíncula para la segunda parte del año. De hecho, el club ‘albo’ dio un paso más concreto al establecer una comunicación formal con Alianza Lima para conocer sus valores económicos.
La decisión de las altas esferas de LDU obedece a encontrarle un refuerzo a José ‘Choclo’ Quintero, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla hace cerca de un mes. La experiencia del ‘Rayo’ encajaría a la perfección en el equipo.
Eso sí, el contacto no encontró un punto de desarrollo definitivo en La Victoria, porque Advíncula no solo es un futbolista con enorme consideración para Pablo Guede, también es uno de los bastiones del plantel por su veteranía y trayectoria.
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No deja de sorprender que ‘Lucho’, con 36 años sobre sus espaldas, siga siendo una referencia en el mercado sudamericano, pero la realidad decreta que su periplo por el extranjero ha terminado por voluntad propia tras un capítulo final en Boca Juniors.
Aventura en Alianza Lima
Pasados los momentos de brío en Boca Juniors, Luis Advíncula tomó una decisión tan valiente como dolorosa: concluir su experiencia en La Bombonera con una marcha irrefutable. Eso sí, antes de establecer ese final había acordado su vuelta al fútbol peruano, pero con la camiseta de Alianza Lima.
Resultaba extraño apreciar a ‘Lucho’ con otra indumentaria que no sea la de Sporting Cristal, pero al no recibir una propuesta formal desde el Rímac aceptó la oferta de los ‘blanquiazules’, quienes lo convencieron para que sea uno de los jerarcas no solo del bloque bajo, sino del plantel en general.
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Sin embargo, su primera etapa con Alianza Lima no está resultando tan agradable para Advíncula. Si bien se ha hecho de un lugar entre los titulares, al día de hoy no ha demostrado aquellas virtudes que lo encumbraron como un lateral de fuste en la región. Aun así, el técnico Pablo Guede confía ciegamente en su presencia dentro de su libreto de juego.
Tendrá el seleccionado peruano un último semestre de la campaña para rehacerse y exhibir una actitud 100% diferente dentro de un equipo que ha sido capaz de mantener el rigor en partidos de alta exigencia en el Apertura 2026, lo que finalmente permitió la coronación.
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Liga de Quito en aprietos
El presente ciclo de LDU se encuentra marcado por un desempeño negativo, reflejado en la distancia que separa al equipo del liderato de la Liga Ecuabet. Las diferencias internas dentro del plantel, especialmente entre los jugadores y el técnico Tiago Nunes, han profundizado la crisis deportiva de la institución.
La dinámica negativa del equipo se ha visto agravada por la falta de jugadores determinantes, lo que ha imposibilitado a los ‘albos’ competir de manera efectiva en los primeros puestos del campeonato. Esta escasez de figuras clave ha convertido la cima de la Liga Ecuabet en una meta inalcanzable.
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En medio de este panorama, Tiago Nunes ha denunciado públicamente ser víctima de una campaña de desprestigio. Según sus declaraciones, la prensa ha impulsado acciones para dañar su imagen y reputación.
Las probabilidades de que Liga de Quito obtenga el título del campeonato se han visto reducidas al mínimo, limitando significativamente las aspiraciones deportivas del club. Bajo este escenario, la única posibilidad concreta de alcanzar un logro durante la temporada reside en la Copa Ecuador, aunque no se desestima lo que se pueda hacer en la Copa Libertadores.
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