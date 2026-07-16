Perú Deportes

Luis Advíncula aparece en la agenda de Liga de Quito como potencial refuerzo: ¿habrá negociación oficial con Alianza Lima?

La dirigencia de LDU ha establecido un contacto formal con los aliancistas para conocer la actualidad de ‘Lucho’, quien, a pesar de haber gozado de una amplia regularidad, no ha logrado trascender en Matute

Guardar
Google icon
Luis Advíncula no ha cuajado un buen rendimiento con Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Liga 1
Luis Advíncula no ha cuajado un buen rendimiento con Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Liga 1

Liga Deportiva Universitaria de Quito se ha interesado en Luis Advíncula para la segunda parte del año. De hecho, el club ‘albo’ dio un paso más concreto al establecer una comunicación formal con Alianza Lima para conocer sus valores económicos.

La decisión de las altas esferas de LDU obedece a encontrarle un refuerzo a José ChocloQuintero, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla hace cerca de un mes. La experiencia del ‘Rayo’ encajaría a la perfección en el equipo.

Luis Advíncula con Alianza Lima.
Luis Advíncula ha realizado una campaña irregular con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Eso sí, el contacto no encontró un punto de desarrollo definitivo en La Victoria, porque Advíncula no solo es un futbolista con enorme consideración para Pablo Guede, también es uno de los bastiones del plantel por su veteranía y trayectoria.

PUBLICIDAD

No deja de sorprender que ‘Lucho’, con 36 años sobre sus espaldas, siga siendo una referencia en el mercado sudamericano, pero la realidad decreta que su periplo por el extranjero ha terminado por voluntad propia tras un capítulo final en Boca Juniors.

La lateral peruano se reventó el arco al portero paraguayo y puso el 1-0 en Matute - Crédito: ESPN

Aventura en Alianza Lima

Pasados los momentos de brío en Boca Juniors, Luis Advíncula tomó una decisión tan valiente como dolorosa: concluir su experiencia en La Bombonera con una marcha irrefutable. Eso sí, antes de establecer ese final había acordado su vuelta al fútbol peruano, pero con la camiseta de Alianza Lima.

Resultaba extraño apreciar a ‘Lucho’ con otra indumentaria que no sea la de Sporting Cristal, pero al no recibir una propuesta formal desde el Rímac aceptó la oferta de los ‘blanquiazules’, quienes lo convencieron para que sea uno de los jerarcas no solo del bloque bajo, sino del plantel en general.

PUBLICIDAD

Luis Advíncula le hizo broma a Pablo Guede tras especulaciones sobre su partida a San Lorenzo.
Luis Advíncula es un efectivo sustancial en el esquema de Pablo Guede. - Crédito: Composición Infobae

Sin embargo, su primera etapa con Alianza Lima no está resultando tan agradable para Advíncula. Si bien se ha hecho de un lugar entre los titulares, al día de hoy no ha demostrado aquellas virtudes que lo encumbraron como un lateral de fuste en la región. Aun así, el técnico Pablo Guede confía ciegamente en su presencia dentro de su libreto de juego.

Tendrá el seleccionado peruano un último semestre de la campaña para rehacerse y exhibir una actitud 100% diferente dentro de un equipo que ha sido capaz de mantener el rigor en partidos de alta exigencia en el Apertura 2026, lo que finalmente permitió la coronación.

El plantel completo de Alianza Lima festeja en el campo de juego tras coronarse como los ganadores del Torneo Apertura. Los jugadores celebran junto a su hinchada en una noche de pura alegría blanquiazul.

Liga de Quito en aprietos

El presente ciclo de LDU se encuentra marcado por un desempeño negativo, reflejado en la distancia que separa al equipo del liderato de la Liga Ecuabet. Las diferencias internas dentro del plantel, especialmente entre los jugadores y el técnico Tiago Nunes, han profundizado la crisis deportiva de la institución.

La dinámica negativa del equipo se ha visto agravada por la falta de jugadores determinantes, lo que ha imposibilitado a los alboscompetir de manera efectiva en los primeros puestos del campeonato. Esta escasez de figuras clave ha convertido la cima de la Liga Ecuabet en una meta inalcanzable.

Liga de Quito está firme en Copa Libertadores, aunque empieza a claudicar en la Liga Ecuabet. - Crédito: EFE
Liga de Quito está firme en Copa Libertadores, aunque empieza a claudicar en la Liga Ecuabet. - Crédito: EFE

En medio de este panorama, Tiago Nunes ha denunciado públicamente ser víctima de una campaña de desprestigio. Según sus declaraciones, la prensa ha impulsado acciones para dañar su imagen y reputación.

Las probabilidades de que Liga de Quito obtenga el título del campeonato se han visto reducidas al mínimo, limitando significativamente las aspiraciones deportivas del club. Bajo este escenario, la única posibilidad concreta de alcanzar un logro durante la temporada reside en la Copa Ecuador, aunque no se desestima lo que se pueda hacer en la Copa Libertadores.

Temas Relacionados

Lius AdvínculaLiga de QuitoAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

DT de Universitario define la postura de su equipo para la segunda final ante Sporting Cristal: “Con el cuchillo entre los dientes”

Carlos Véliz atendió a los medios de comunicación en Campo Mar a dos días del juego definitivo ante las dirigidas por Vivian Ayres en el Estadio Monumental

DT de Universitario define la postura de su equipo para la segunda final ante Sporting Cristal: “Con el cuchillo entre los dientes”

El itinerario de Universitario antes de su debut en el Torneo Clausura 2026: vuelo a Jauja, traslado a Tarma y partido ante ADT

Con entrenamientos programados en Campo Mar y un vuelo hacia Jauja, el equipo crema ajustó su logística para afrontar el exigente debut frente a ADT en la altura de Tarma por la primera fecha del último torneo del año

El itinerario de Universitario antes de su debut en el Torneo Clausura 2026: vuelo a Jauja, traslado a Tarma y partido ante ADT

Roberto Mosquera pone en valor su retorno a Sporting Cristal: “Tengo la fuerza para voltear esta historia inmerecida para un club distinguido”

Frente al preocupante contexto en Liga 1, las autoridades del club ‘celeste’ apostaron por el retorno del profesional peruano, quien no ha visto con malos ojos la medida ejecutada. “Al parecer la fortuna me llega en momentos difíciles”, ironizó

Roberto Mosquera pone en valor su retorno a Sporting Cristal: “Tengo la fuerza para voltear esta historia inmerecida para un club distinguido”

De jugar en México, Colombia y Brasil a la Liga 1 2026: este es el nuevo refuerzo del Sport Huancayo para el Torneo Clausura

El ‘Rojo Matador’ incorporó a un experimentado delantero para el segundo torneo del año para que lo ayude a salir del fondo de la tabla acumulada

De jugar en México, Colombia y Brasil a la Liga 1 2026: este es el nuevo refuerzo del Sport Huancayo para el Torneo Clausura

Lucciana Pérez arranca con autoridad la defensa de su título de ‘singles’ en el W35 de São Paulo tras vencer a Chiara Di Génova

La tenista limeña de 21 años le endosó un doble 6-4 a la argentina sobre la arcilla del Esporte Clube Pinheiros. La cuarta preclasificada ya conoce a su rival en octavos de final

Lucciana Pérez arranca con autoridad la defensa de su título de ‘singles’ en el W35 de São Paulo tras vencer a Chiara Di Génova
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori recibió del JNE las credenciales como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031

Keiko Fujimori recibió del JNE las credenciales como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031

Fotos y videos de Keiko Fujimori recibiendo las credenciales como presidenta del Perú: así se vivió la ceremonia y las celebraciones

Keiko Fujimori llama a la reconciliación nacional: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

Keiko Fujimori: JNE califica de “hecho histórico” la entrega de credenciales a la hija de Alberto Fujimori

José Jerí recibe la medalla de honor en el Congreso durante ceremonia privada

ENTRETENIMIENTO

¿Entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo molestó a Edson Dávila y Janet Barboza?: Los post e indirectas que publicaron en redes sociales

¿Entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo molestó a Edson Dávila y Janet Barboza?: Los post e indirectas que publicaron en redes sociales

Cristorata golpeó a un joven en Miraflores durante su transmisión en Kick

Este es el rating que logró la entrevista de Magaly Medina a Ethel Pozo: ¿Venció a la novela ‘Señora del Destino’?

‘Melcochita’ sorprende con grito y desata risas en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori: “Siempre estaré contigo”

¿Quién es Paola Chiappina, la influencer y repostera que busca desesperadamente a su pareja desaparecida en el nevado Huascarán?

DEPORTES

DT de Universitario define la postura de su equipo para la segunda final ante Sporting Cristal: “Con el cuchillo entre los dientes”

DT de Universitario define la postura de su equipo para la segunda final ante Sporting Cristal: “Con el cuchillo entre los dientes”

El itinerario de Universitario antes de su debut en el Torneo Clausura 2026: vuelo a Jauja, traslado a Tarma y partido ante ADT

Roberto Mosquera pone en valor su retorno a Sporting Cristal: “Tengo la fuerza para voltear esta historia inmerecida para un club distinguido”

De jugar en México, Colombia y Brasil a la Liga 1 2026: este es el nuevo refuerzo del Sport Huancayo para el Torneo Clausura

Lucciana Pérez arranca con autoridad la defensa de su título de ‘singles’ en el W35 de São Paulo tras vencer a Chiara Di Génova