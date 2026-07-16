Santos FC presentó a su nueva carta ofensiva para la Liga 2: un delantero con paso por Portugal para el desafío del ascenso

Santos FC de Nazca reforzó su ataque con la incorporación de Jahirsino Baylón, delantero con experiencia en Perú, Portugal y Uruguay, quien llega para afrontar el tramo decisivo de la Liga 2. (Instagram: Chavelines de Pacasmayo)

Santos FC de Nazca activó su planificación para el reinicio de la Fase Regional de la Liga 2 y confirmó tres incorporaciones para el segundo semestre de la temporada 2026. El anuncio incluyó a un atacante con recorrido en el exterior: Jahirsino Baylón, centrodelantero que registró pasos por Sporting Braga y Gil Vicente en Portugal, además de una experiencia en Uruguay con El Tanque Sisley.

El club, conocido como la Máquina Azul, difundió la noticia por sus redes sociales y remarcó el perfil del jugador como una alternativa para reforzar el frente de ataque en un tramo de competencia que resulta decisivo para sus aspiraciones. En paralelo, también fueron presentados el lateral derecho Santiago Torres González y el mediocampista colombiano Julián Muñoz.

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Con estas altas, Santos FC busca ampliar su margen de variantes para lo que resta de la Liga 2, en un Grupo B donde el equipo se ubica en la zona alta de la tabla y afrontará una localía clave en la siguiente fecha.

La incorporación de Baylón y el anuncio oficial del club

El experimentado atacante Jahirsino Baylón fue presentado como nuevo jugador de Santos FC. El club confía en que su trayectoria fortalezca el frente ofensivo durante la segunda parte de la temporada. (Club Social Santos FC)

La institución de Nazca informó que Jahirsino Baylón se sumó al plantel “para la temporada 2026” y lo presentó como centrodelantero con experiencia en el fútbol peruano y con antecedentes en el exterior. En el mensaje publicado, el club expresó: “El Club Social Santos FC le da la más cordial bienvenida a Jahirsino Baylón, centrodelantero que se incorpora a nuestro plantel para la temporada 2026. Con una amplia trayectoria en la Liga 1 y Liga 2, ha destacado en diversos equipos del fútbol peruano, incluyendo Alianza Lima y Universitario, aportando experiencia, jerarquía y olfato goleador”.

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En el mismo comunicado, el equipo añadió otro tramo de la declaración: “¡Estamos seguros de que tus goles y entrega serán fundamentales para alcanzar nuestros objetivos! ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores!”.

De acuerdo con el detalle difundido sobre su recorrido, Baylón acumuló pasos por Sporting Braga y Gil Vicente en Portugal, y por El Tanque Sisley en Uruguay. En el plano local, su itinerario incluyó una larga lista de clubes, entre ellos Alianza Lima y Universitario. En otra referencia incluida en los textos, se indicó que llegó a Universitario a mediados de 2012 y que disputó 13 partidos, sin goles, con tres asistencias, antes de salir en agosto de 2013 hacia Unión Comercio.

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Dos refuerzos más: Torres González y Muñoz para ampliar variantes

La dirigencia de Santos FC completó una triple incorporación para el segundo semestre al anunciar también las llegadas de Santiago Torres González y Julián Muñoz al plantel nazqueño. (Universitario de Deportes)

Además del delantero, Santos FC oficializó otras dos incorporaciones para el mismo tramo del campeonato. Una de ellas fue Santiago Torres González, presentado como lateral derecho. En la información difundida se consignó que tuvo pasos por Atlético Grau, Los Chankas, Universidad César Vallejo y Alvarado de Argentina.

El tercer fichaje anunciado fue el mediocampista colombiano Julián Muñoz. En Perú jugó en FC San Marcos, Los Chankas y Unión Comercio, mientras que en su país defendió la camiseta de CD Semillas. También se mencionó un paso por CD Universitario de Panamá.

Los tres nombres fueron comunicados como refuerzos para encarar lo que resta de la temporada 2026, en una etapa en la que el equipo busca sostener su posición en el grupo y fortalecer su desempeño partido a partido.

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En la Fase Regional de la Liga 2, Santos FC figura en el cuarto puesto del Grupo B con con 11 puntos, a cinco del líder Comerciantes FC, que acumuló 16 unidades.

En la agenda inmediata, el conjunto de Nazca recibirá este domingo 19 de julio a Binacional en el estadio Pedro Huamán Román. Ese encuentro se enmarca en la continuidad del calendario de la Liga 2 y en la necesidad de sostener resultados en casa para mantener vivo el sueño del ascenso.