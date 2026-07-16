FPV responde tras polémica por lesión de Gianella Chanca: “Desde el primer momento hemos cubierto todos los gastos”

Caso Gianella Chanca: Federación Peruana de Vóley responde a la polémica y garantiza que asumirá toda su recuperación.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) respondió a la polémica generada tras la denuncia del presidente de Rebaza Acosta, Jonel Córdova, quien acusó a la entidad de no contar con un seguro médico para atender a la seleccionada Gianella Chanca luego de la grave lesión que sufrió jugando la Copa Latina con la escuadra sub 19.

A través de su médico, Mauricio Tejada, la FPV rechazó estos cuestionamientos y aseguró que ha asumido la atención de la deportista desde el momento en que ocurrió el accidente, además de garantizar que cubrirá la intervención quirúrgica y todo el proceso de rehabilitación.

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Las declaraciones constituyen la primera respuesta oficial de la Federación luego de que Córdova afirmara que el club tuvo que intervenir para garantizar la atención médica de la voleibolista. En ese sentido, Tejada sostuvo que la institución ha acompañado a Chanca desde el inicio de su recuperación.

“Desde el primer momento la federación ha cubierto todos los gastos que ha recibido la deportista. Obviamente, se hará cargo también del proceso de la operación y la rehabilitación posterior que necesite, en el cual irá progresivamente restableciendo la fuerza muscular y poco a poco incorporándose a los ejercicios”, afirmó.

De esta manera, la FPV aseguró que no solo financiará la cirugía de Gianella Chanca, sino también todas las etapas de su recuperación hasta que pueda reincorporarse progresivamente a los entrenamientos y a la competencia.

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Mauricio Tejada aseguró que la Federación ha asumido la atención de la seleccionada desde que sufrió la lesión durante la Copa Latina. (Video: FPV)

Mauricio Tejada explica la lesión de Gianella Chanca y cuándo será operada

El médico de la FPV confirmó que Gianella Chanca sufrió una lesión de consideración en la rodilla izquierda durante el último torneo disputado con la selección peruana sub 19. Asimismo, explicó que la voleibolista deberá ser sometida a una intervención quirúrgica, aunque esta recién se realizará dentro de algunas semanas para permitir que disminuya la inflamación provocada por el traumatismo.

“Gianella tuvo un accidente deportivo en el último torneo en el que participaron, en el cual tuvo una lesión en la rodilla izquierda. Esta lesión requiere un manejo quirúrgico, el cual se hará probablemente de aquí a un par de semanas”, señaló.

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Tejada precisó que el tiempo de espera forma parte del protocolo médico habitual para este tipo de lesiones ligamentarias, ya que operar una rodilla inflamada podría afectar el procedimiento y el proceso de recuperación.

“Lo ideal en este tipo de lesiones es esperar unas tres a cuatro semanas a que baje un poco la inflamación, el sangrado interno, para entrar y fortalecer la rodilla para entrar en las mejores condiciones a este tipo de operaciones”, detalló.

“La federación se va a hacer cargo de todo el proceso de recuperación”

Tejada también indicó que existe una comunicación permanente con Gianella Chanca y con el equipo médico de Rebaza Acosta. Explicó que, debido a la distancia entre el domicilio de la jugadora y las instalaciones de la Federación, la primera etapa de la terapia física se viene realizando en Rebaza Acosta.

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“Estamos en comunicación con Gianella, viendo el proceso de recuperación y la preparación a la cirugía. Por la lejanía de su domicilio, que estamos a más de una hora de distancia, ella ha preferido hacer la terapia física inicial en su club, quienes han ayudado en todo momento en su proceso. Y estamos en constante comunicación con su fisioterapeuta y con ella”, manifestó.

La joven 'matadorcita' tuvo que ser retirada del campo en camilla tras sentirse muy adolorida. (Video: Latina)

Finalmente, el médico envió un mensaje de tranquilidad y aseguró que la institución asumirá íntegramente la recuperación de la seleccionada.

“Simplemente que estén tranquilos. La federación se va a hacer cargo de todo el proceso de recuperación de la deportista, como lo ha hecho con cualquier otra deportista que se ha lesionado estando en selección”, concluyó.

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Con este pronunciamiento, la FPV fija su posición frente a la controversia surgida tras la lesión de Gianella Chanca y rechaza las versiones que cuestionan el respaldo brindado a la deportista, asegurando que continuará financiando su tratamiento hasta su recuperación.