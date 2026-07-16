Tiene 13 años, ingresó primera a la UNALM y ya acumula cinco ingresos a universidades públicas antes de terminar secundaria

Luhana Ríos, estudiante de 13 años del colegio Juventud Científica, sonríe tras ingresar en primer puesto a la carrera de Pesquería en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Perú. (Composición: Infobae Perú)

A pocos meses de terminar el año escolar, Luhana Ríos ya tiene una meta universitaria definida. La estudiante de 13 años consiguió el primer puesto en la carrera de Pesquería durante el último examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), un resultado que la ubicó entre los mejores puntajes de la convocatoria.

El logro llegó en medio de un momento difícil para su familia. Semanas antes de rendir la evaluación, la adolescente perdió a su padre, Belino Ríos Armas, a quien decidió dedicar este resultado. Según declaró a La República, este ingreso representa un homenaje a su memoria y también una forma de continuar con la promesa que le hizo desde pequeña de convertirse en profesional.

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La historia de Luhana forma parte de una destacada participación de estudiantes del colegio Juventud Científica, ubicado en El Agustino. La institución informó que 30 de sus escolares consiguieron una vacante en la UNALM, incluidos alumnos de secundaria e incluso de primaria que lograron ingresar antes de culminar su etapa escolar.

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Una promesa familiar detrás del ingreso a la Universidad Agraria

El primer puesto obtenido en la carrera de Pesquería tiene un significado especial para Luhana por el contexto en el que se preparó para el examen. La adolescente afrontó la pérdida de su padre poco antes de conocer los resultados de la convocatoria, pero continuó con el objetivo académico que se había trazado.

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De acuerdo con lo informado por La República, la estudiante dedicó este triunfo a Belino Ríos Armas, quien fue una figura importante en su motivación para seguir una carrera profesional. Su madre, Giovana Yucra Pacheco, expresó su orgullo por el esfuerzo y la perseverancia de su hija durante este proceso.

El caso de Luhana llamó la atención no solo por su edad, sino también por haber alcanzado el primer lugar en una carrera universitaria mientras todavía cursa el tercer año de secundaria.

Acumula cinco ingresos a universidades públicas a los 13 años

El resultado obtenido en la Universidad Nacional Agraria La Molina se suma a una trayectoria académica que comenzó antes de culminar la educación básica. Con 13 años, la estudiante ya cuenta con cinco ingresos a universidades públicas.

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Antes de alcanzar el primer puesto en Pesquería, logró ingresar a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), la Universidad Nacional Federico Villarreal y obtuvo dos vacantes en la Universidad Nacional del Callao.

Además, la escolar ha participado en concursos de matemáticas, donde consiguió reconocimientos por su desempeño. Estos antecedentes forman parte de una preparación académica que le permitió competir en procesos de admisión universitaria pese a encontrarse todavía en secundaria.

Treinta escolares de un mismo colegio ingresaron a la Agraria de La Molina

El ingreso de Luhana ocurrió dentro de un resultado colectivo alcanzado por el colegio Juventud Científica. Según informó la institución educativa, 30 de sus alumnos lograron una vacante durante el último examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina, cifra que representa el 11 % del total de plazas ofrecidas en las 12 carreras profesionales convocadas.

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Entre los escolares que destacaron en esta evaluación figuran Megan Palomino, quien obtuvo el primer puesto en Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos; Jeremías Ramírez, primer lugar en Zootecnia; y Javier Reyes, quien alcanzó el mayor puntaje en Biología.

Universidad Nacional Agraria La Molina ofrece más de 700 vacantes: todo sobre el examen de admisión 2026-I. (Foto: Andina)

La convocatoria también incluyó los casos de Joaquín Chura y Lian Vilcapoma, ambos de 11 años y estudiantes de sexto grado de primaria, quienes lograron ingresar a la universidad. Según la información difundida por el colegio, Joaquín cuenta con otros ingresos universitarios, mientras que Lian obtuvo el tercer puesto nacional en el Concurso Nacional de Matemática (Conamat).

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La dirección del colegio destacó que estos resultados responden al trabajo conjunto entre estudiantes y docentes, y resaltó el desempeño de alumnos de distintos niveles educativos que consiguieron alcanzar una vacante en la universidad antes de finalizar su etapa escolar.