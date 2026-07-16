Así es la búsqueda de los montañistas en el Huascarán: guía caminó casi un día hasta los 6.500 metros y revisó grietas del glaciar

El guía Rolando Morales informó que la brigada llegó hasta los 6.500 metros, cerca de las coordenadas de los montañistas desaparecidos. FacebooK: Lenin Ramirez

La búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán continúa con el despliegue de brigadas especializadas que enfrentan las dificultades propias de una de las zonas de mayor altitud del país. Los equipos concentran sus esfuerzos en distintos sectores del macizo, mientras las instituciones involucradas coordinan recursos para ampliar el alcance de las operaciones.

El operativo reúne a rescatistas de alta montaña, efectivos policiales y guías con experiencia en este tipo de intervenciones. La prioridad consiste en acceder a los puntos donde se presume que podrían encontrarse los excursionistas, una tarea que exige desplazamientos sobre glaciares, pendientes pronunciadas y áreas con grietas.

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En medio de este escenario, uno de los integrantes de la misión de búsqueda relató las condiciones que enfrentó durante una reciente expedición. Su testimonio expone las limitaciones logísticas que afrontan las brigadas y la necesidad de reforzar el trabajo en los campamentos instalados sobre la montaña.

La emergencia también registró un nuevo incidente. Una avalancha dejó tres integrantes de otra expedición con lesiones, situación que motivó un operativo adicional de rescate mientras las autoridades mantienen activos los trabajos destinados a localizar a los tres montañistas reportados como desaparecidos.

Guía relata las dificultades de la búsqueda cerca de los 6.700 metros

Las autoridades mantienen la coordinación interinstitucional y aseguran que continuarán destinando recursos para ubicar a los tres desaparecidos.

El guía especializado Rolando Morales, integrante de la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña (AGOEMA), explicó las condiciones que enfrentó durante una misión de búsqueda en el nevado Huascarán. Según su testimonio, el equipo alcanzó los 6.500 metros de altitud, muy cerca del punto donde se ubican las coordenadas de los desaparecidos, localizadas a casi 6.700 metros.

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Morales indicó que el grupo inspeccionó grietas y sectores del glaciar en busca de cualquier indicio. Pese al recorrido efectuado, la expedición no obtuvo respuestas ni señales de auxilio.

El guía también describió el esfuerzo físico que implicó la operación. El equipo partió desde Huaraz el viernes a las 9:40 de la noche, descansó únicamente una hora durante el recorrido y retornó al refugio alrededor de las cinco de la tarde del día siguiente.

La misión concluyó antes de lo previsto debido a la falta de recursos en Campo 2. Según explicó, el grupo no disponía de carpas, alimentos ni equipamiento suficiente para permanecer más tiempo en la zona donde concentraba la búsqueda.

Solicitan mayor logística para mantener las operaciones

El Cnel. FAP Fabrizio Tesei, Comandante del Grupo Aéreo N3, informa sobre los avances y desafíos en la operación de búsqueda y rescate de los montañistas desaparecidos en el Nevado Huascarán, destacando el despliegue de personal y aeronaves.| Video: Canal N

Rolando Morales pidió reforzar los recursos destinados a las brigadas que trabajan sobre el Huascarán. En su declaración señaló: “Necesitamos con urgencia logística: 10 porteadores que suban carpas, víveres y más equipo, además de guías y profesionales expertos en esta montaña. Todo debe llegar hasta Campo 2 para continuar la búsqueda de forma organizada. Abajo sus familias esperan entre lágrimas”.

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De acuerdo con la información difundida, el guía permanece en recuperación, con descanso e hidratación, a la espera de reincorporarse a las labores cuando las condiciones lo permitan.

El pedido coincide con el desarrollo de un operativo que requiere abastecimiento permanente para sostener la presencia de especialistas en sectores de difícil acceso, donde las condiciones climáticas y la altitud limitan el tiempo de permanencia.

Operativo mantiene movilizados a cerca de veinte especialistas

Tres montañistas peruanos permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán desde que perdieron contacto tras una tormenta.Composición: Infobae

Las labores para ubicar a los tres montañistas desaparecidos continúan con la participación de cerca de 20 especialistas, entre integrantes de la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía Nacional, guías de montaña y personal de otras instituciones.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash identificó a los desaparecidos como Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán. Según la información oficial, el último contacto con ellos ocurrió el martes 14 de julio, cuando se encontraban entre Campo 1 y Campo 2, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Información proporcionada por allegados a medios locales señala que los montañistas comunicaron que se encontraban perdidos antes de que se interrumpiera toda comunicación.

Un primer grupo de rescatistas inició el ascenso durante la noche del martes hacia la zona donde se presume que permanecen los excursionistas. Las tareas continúan pese a las bajas temperaturas, la altitud y la complejidad del terreno.

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Ministerio del Interior refuerza el despliegue aéreo

Como parte de las acciones de apoyo, el Ministerio del Interior dispuso el envío de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú al departamento de Áncash para fortalecer las operaciones de búsqueda y rescate.

El recurso aéreo busca ampliar la capacidad de respuesta en una operación que requiere coordinación entre diversas instituciones especializadas en rescate de alta montaña. Las brigadas permanecen distribuidas en distintos sectores del nevado, mientras las autoridades mantienen activo el seguimiento de la emergencia y la coordinación de nuevos recursos para sostener el operativo.