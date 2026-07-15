Rebaza Acosta acusa a la FPV de no contar con seguro tras lesión de Gianella Chanca: “La llevaron a una clínica a presión”

Jonel Córdova también señaló que dicha situación influiría en jugadoras que rechazaron la selección peruana de vóley - Crédito: Ovación.

El caso de la lesión de Gianella Chanca continúa generando repercusiones. Jonel Córdova, presidente de Rebaza Acosta, denunció que la Federación Peruana de Vóley (FPV) no cuenta con un seguro médico para las jugadoras de la selección nacional y aseguró que el club tuvo que asumir los gastos de atención de la joven voleibolista sub 19 tras la grave lesión que sufrió durante la Copa Latina.

En una entrevista con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, el dirigente del cuadro chalaco relató que la atacante tuvo que ser trasladada a un centro privado luego de presentar una fuerte molestia en la rodilla durante el partido ante Argentina. Según su versión, la falta de un seguro complicó la atención inicial de la deportista.

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“Yo lo voy a decir abiertamente: la selección no tiene seguro. La llevaron a una clínica a presión, le tuve que decir unas cosas a la mamá para que la puedan atender”, declaró Córdova.

El presidente de Rebaza Acosta explicó que Gianella Chanca fue llevada a la clínica San Gabriel, donde inicialmente le realizaron una placa y posteriormente una resonancia magnética que confirmó la gravedad de la lesión. “A los dos días le sacaron la resonancia, que mostró que tenía un desgarro alto del ligamento cruzado anterior y también los meniscos afectados”, señaló.

Gianella Chanca es una de las grandes figuras de la selección peruana sub 19 de vóley. Crédito: FPV

Gianella Chanca afrontará una larga recuperación

De acuerdo con Córdova, la joven voleibolista tendrá un periodo estimado de recuperación de entre nueve y doce meses. Actualmente, la jugadora se encuentra realizando trabajos de fortalecimiento físico antes de ser sometida a una operación.

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“Ahorita está en la etapa de fortalecimiento, lo estamos haciendo acá en Rebaza, ya que en el club contamos con los implementos y las máquinas para hacerlo, aparte de que contamos con tres fisioterapeutas. En dos semanas y media se tendría que operar”, indicó.

La lesión dejó a Chanca fuera de los próximos compromisos de la selección peruana Sub 19 y representa un duro golpe para una generación en la que la atacante era considerada una de las principales figuras ofensivas.

Cuestionamientos por la falta de seguro deportivo

Córdova también cuestionó que las integrantes de la selección nacional no cuenten con una cobertura médica similar a la que tienen los clubes de la Liga Nacional. El dirigente afirmó que contratar un seguro deportivo anual representa un costo accesible y consideró que debería ser una obligación para las deportistas convocadas al equipo nacional.

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“Un seguro deportivo anual no cuesta mucho. A los equipos de la Liga Nacional, cuando comenzamos un torneo, nos obligan a contratar un seguro de accidentes y médicos para las deportistas. Obviamente que las deportistas que están en selección deberían también de contar con ello”, manifestó.

Además, relató cómo fue el momento posterior a la lesión y la preocupación de la familia de la jugadora.

“A la chica la mandaron al camerino y a la madre le dicen: ‘espera un ratito, porque de verdad no tenemos seguro’. A la mamá le tuve que decir que la lleven a una clínica que el club lo costea”, afirmó.

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La joven 'matadorcita' tuvo que ser retirada del campo en camilla tras sentirse muy adolorida. (Video: Latina)

Una situación que afecta a las seleccionadas

Finalmente, el presidente de Rebaza Acosta sostuvo que la falta de garantías médicas podría influir en la decisión de algunas voleibolistas experimentadas al momento de aceptar convocatorias a la selección peruana absoluta.

“Puede ser una de las razones por las cuales muchas de las deportistas mayores no quieren estar en una selección, sabiendo que pueden correr riesgo su trabajo con sus clubes o una lesión. Sea algo leve o grave, y que la puede descartar del trabajo con sus clubes”, comentó.

Hasta el momento, las declaraciones de Córdova representan la posición del club Rebaza Acosta. La Federación Peruana de Vóley no ha emitido una respuesta oficial respecto a los cuestionamientos sobre la existencia de un seguro médico para las integrantes de sus selecciones.

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