Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 ya está definida. Argentina y España, dos selecciones que llegaron con autoridad hasta la última instancia del torneo, protagonizarán el partido más esperado del certamen en busca de levantar el trofeo más importante del fútbol. La ‘albiceleste’ intentará revalidar el título conquistado en Catar 2022, mientras que la ‘roja’ buscará volver a la cima del mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010.
Argentina vs España: día, hora y canal TV para seguir la gran final en Perú
La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, escenario que albergará el encuentro decisivo por el título. El compromiso está programado para las 14:00 horas de Perú.
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Estos son los horarios en distintos países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas
- España: 21:00 horas
- Miami (Estados Unidos): 15:00 horas
- Nueva York/Nueva Jersey (Estados Unidos): 15:00 horas
En territorio peruano, la transmisión del compromiso estará disponible por señal abierta a través de América TV. Asimismo, los aficionados también podrán seguir todas las incidencias mediante DSports en televisión por cable y por la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá la cobertura completa del esperado duelo entre la ‘albiceleste’ y la ‘roja’.
Otra dramática clasificación
Argentina volvió a demostrar por qué es una de las selecciones más competitivas del planeta. En las semifinales disputadas en Atlanta, el vigente campeón del mundo estuvo contra las cuerdas frente a Inglaterra, que llegó a tomar ventaja gracias al tanto de Anthony Gordon y puso en serio riesgo el sueño de defender el título. Sin embargo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantuvo la calma en los momentos más complicados y encontró nuevamente la fortaleza anímica que ha caracterizado su ciclo.
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La reacción de la ‘albiceleste’ llegó en la recta final del encuentro. Luego de igualar el marcador con un notable tanto de Enzo Fernández, Lautaro Martínez apareció para convertir el gol de la remontada y sellar una victoria agónica que desató la celebración argentina. Con este triunfo, el combinado sudamericano disputará su segunda final mundialista consecutiva y tendrá la oportunidad de conquistar la cuarta estrella de su historia, reafirmando una generación que sigue escribiendo páginas doradas para el fútbol de su país.
España y su repaso contra Francia
España protagonizó una de las actuaciones más convincentes de todo el Mundial al superar con autoridad a Francia en las semifinales. El equipo de Luis de la Fuente dominó el encuentro desde el inicio con una propuesta basada en la posesión, la presión alta y la movilidad constante de sus futbolistas, anulando a un rival que había llegado como el máximo goleador del torneo.
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La superioridad española quedó reflejada en el marcador gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, suficientes para asegurar el boleto a la gran final. La ‘roja’ ofreció una auténtica exhibición colectiva frente a una de las selecciones más poderosas del campeonato y ahora buscará levantar su segundo título mundial. Tras conquistar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, los ibéricos afrontarán apenas la segunda final de su historia con la ilusión de volver a la cima del fútbol internacional.
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