Restricción vehícular en la Carretera Central desde el viernes 24 de julio: horarios, excepciones y controles

(Foto: MTC)

A partir del viernes 24 de julio, la Carretera Central limitará el tránsito vehicular. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso que los vehículos de carga mayores a 3.5 toneladas tendrán restringida la circulación entre los kilómetros 19 (Ñaña) y 145 (centro poblado Pucará) en ambos sentidos, en horarios específicos que coinciden con el mayor flujo de viajeros por el feriado largo de Fiestas Patrias 2026.

Según detalló la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la prohibición se aplicará del viernes 24 de julio a las 20:00 hasta el sábado 25 a las 08:00, nuevamente desde el sábado 25 a las 20:00 hasta el domingo 26 a las 08:00, y finalmente el miércoles 29 de julio de 12:00 a 22:00. Estas franjas horarias buscan despejar la vía nacional en momentos de máxima demanda.

PUBLICIDAD

La Sutran y la Policía Nacional del Perú (PNP) instalarán puntos de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la medida. Los camiones en tránsito deberán abandonar el tramo restringido en un máximo de cinco horas a partir del inicio de la restricción; fuera de ese lapso, no podrán reingresar mientras la norma se mantenga vigente. El estacionamiento en los márgenes de la carretera, dentro del tramo afectado, también queda prohibido.

No todos los vehículos están incluidos en la restricción. Permanecerán exentos los vehículos de emergencia como ambulancias, unidades policiales, bomberos y grúas, así como los destinados al transporte de ayuda humanitaria, medicamentos, donaciones y maquinaria para la rehabilitación de vías. La medida fue establecida mediante la Resolución Directoral N.° 008-2026-MTC/18.

PUBLICIDAD

La intención oficial es ordenar el tránsito, reducir el riesgo de accidentes y optimizar el desplazamiento de usuarios en un periodo crítico para la movilidad nacional.

Según el MTC, esta estrategia responde a la necesidad de prevenir siniestros y mejorar la fluidez vehicular en una arteria clave para la conexión entre la costa y la sierra del país.

Carretera Central

Fenómeno El Niño pone en jaque la ruta

La Carretera Central enfrenta, además, una amenaza adicional por el avance del Fenómeno El Niño. Autoridades de Lurigancho-Chosica y Huarochirí alertaron sobre el peligro que representa la erosión del río Rímac, cuyo cauce compromete la estabilidad de la vía en sectores como Yanacoto, a la altura del kilómetro 29,5.

PUBLICIDAD

“El río Rímac está horadando la parte inferior de todo ese talud, que está prácticamente entre dos y cuatro metros de distancia de la Carretera Central. Con un crecimiento del caudal esto puede afectar y provocar el colapso de la vía”, advirtió el alcalde de Lurigancho-Chosica y presidente de la Mancomunidad Municipal de Lima Este, Oswaldo Vargas.

El riesgo se incrementa si el caudal alcanza los 120 metros cúbicos por segundo durante la temporada de lluvias, señaló el alcalde.

La municipalidad identificó 32 puntos críticos a lo largo de la ruta, información ya remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Ministerio de Vivienda.

PUBLICIDAD

Vargas destacó que las 21 quebradas del distrito suman más de cien zonas vulnerables y pidió mayores recursos para ejecutar obras preventivas antes de la temporada de lluvias.

Desde la zona norte de Huarochirí, el alcalde de Santa Eulalia, Luis Ñahui, también manifestó su preocupación por la infraestructura vial.

“Si no hacemos los trabajos de prevención que le corresponde al ANIN y al ANA, vamos a terminar en más desgracia”, advirtió el burgomaestre, quien también solicitó restablecer competencias para intervenir en los ríos y ejecutar acciones preventivas.