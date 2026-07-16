¿Una mujer con VIH puede tener un bebé sano? Especialistas de EsSalud explican cómo reducir el riesgo casi a cero

Una madre reciente mira a su bebé en el moisés, con signos de preocupación y agotamiento en un dormitorio oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso temprano al diagnóstico y el inicio oportuno del tratamiento antirretroviral permiten que las mujeres con VIH puedan llevar un embarazo con un riesgo mínimo de transmitir el virus a sus hijos. Especialistas de EsSalud resaltaron que los avances médicos han cambiado el pronóstico de esta infección y hoy hacen posible que las personas con el virus desarrollen una vida familiar, laboral y social con normalidad, siempre que mantengan un adecuado control de su salud.

La advertencia cobra importancia debido a que el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) continúa siendo la infección de transmisión sexual (ITS) con mayor número de atenciones en el Seguro Social. Solo entre enero y mayo de 2026, EsSalud registró 11.280 atenciones relacionadas con esta enfermedad, mientras que entre 2022 y 2025 se contabilizaron 97.629 casos atendidos, cifras que reflejan la necesidad de reforzar el diagnóstico temprano, el tratamiento y la prevención.

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Diagnóstico temprano y tratamiento permiten reducir al mínimo el riesgo de transmisión del VIH durante el embarazo

Una mano enguantada sujeta un tubo de ensayo para detectar VIH mientras varios lazos rojos y manos de distintas etnias enfatizan la conciencia global sobre la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Marco Antonio Montiel González, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que una mujer con VIH puede convertirse en madre sin transmitir el virus a su bebé si recibe atención médica desde las primeras etapas del embarazo y cumple de manera constante con el tratamiento indicado.

El especialista señaló que la clave está en detectar la infección de forma temprana para iniciar los medicamentos antirretrovirales, los cuales permiten disminuir la cantidad del virus en la sangre hasta niveles indetectables.

“Con un buen tratamiento y un adecuado control de la enfermedad, la posibilidad de transmitir el virus al bebé es prácticamente nula”, precisó el infectólogo.

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Esta afirmación coincide con la evidencia científica disponible. Diversos estudios internacionales han demostrado que cuando una gestante mantiene una carga viral indetectable desde el inicio del embarazo hasta el parto, el riesgo de transmisión vertical puede llegar a ser de 0%.

Las cifras cambian cuando el tratamiento no logra controlar completamente la carga viral. Si la madre presenta entre 50 y 1.000 copias por mililitro, el riesgo estimado es de aproximadamente un caso por cada 77 nacimientos. En cambio, cuando la carga viral supera las 10.000 copias y no existe tratamiento, la probabilidad de transmisión puede alcanzar el 12,7%.

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El especialista indicó que los avances terapéuticos han permitido que muchas personas con VIH estudien, trabajen, practiquen deportes y desarrollen sus actividades cotidianas sin mayores limitaciones, siempre que mantengan una adecuada adherencia a los medicamentos.

Asimismo, explicó que controlar la carga viral no solo protege la salud del paciente, sino que también disminuye significativamente la posibilidad de transmitir el virus.

“Cuando la carga viral está controlada y el sistema inmunológico se ha restablecido, la probabilidad de transmisión es muy baja. Lo más importante es mantener el tratamiento de manera constante”, enfatizó.

Una persona puede vivir años con VIH sin presentar síntomas: especialistas recomiendan realizarse la prueba

FOTO DE ARCHIVO. Una enfermera toma una muestra de sangre a un niño para una prueba de VIH en una clínica en Diepsloot, al norte de Johannesburgo, Sudáfrica. 12 de marzo de 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Uno de los principales desafíos para combatir el VIH es que la infección puede permanecer durante años sin provocar síntomas evidentes. Debido a ello, muchas personas desconocen que viven con el virus y pueden retrasar el inicio del tratamiento.

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El doctor Montiel recordó que sentirse sano no significa necesariamente estar libre de la infección. Por ese motivo, recomendó que quienes hayan tenido relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales o cualquier otra situación de riesgo se sometan a una prueba de detección.

“Tamizarse permite hacer un diagnóstico precoz, iniciar el tratamiento correspondiente y evitar la transmisión una vez identificada la enfermedad”, sostuvo.

El especialista explicó que el diagnóstico oportuno también permite evaluar el estado del sistema inmunológico y determinar el momento adecuado para iniciar la terapia antirretroviral, la cual ha demostrado una alta eficacia para controlar la enfermedad y preservar la calidad de vida de los pacientes.

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En el caso de las gestantes, el seguimiento médico permanente resulta fundamental durante todo el embarazo y después del parto. La evidencia científica indica que incluso durante la lactancia materna existe un riesgo de transmisión, aunque este es considerablemente bajo cuando la madre mantiene una carga viral indetectable.

Los estudios muestran que el riesgo durante la lactancia es de aproximadamente 0,1% por mes cuando la carga viral permanece indetectable. Si supera las 50 copias por mililitro, la probabilidad aumenta hasta 0,3% mensual, mientras que con cargas superiores a 400 copias puede llegar a 0,7% por mes, razón por la cual los especialistas recomiendan un seguimiento clínico permanente y asesoramiento individualizado.

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De acuerdo con la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, entre el 75% y el 78% de las atenciones por VIH registradas cada año corresponden a varones. Sin embargo, los especialistas enfatizan que cualquier persona sexualmente activa puede adquirir la infección si no adopta medidas de prevención.

El Seguro Social recordó que el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento clínico y el control del VIH se ofrecen de manera gratuita para los asegurados, con el objetivo de garantizar una atención integral y favorecer el acceso temprano a los medicamentos, especialmente en pacientes gestantes, donde la intervención médica oportuna puede marcar la diferencia para proteger la salud de la madre y del bebé.

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