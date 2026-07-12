Matías Di Benedetto confía en hacer un gran Clausura con Universitario: “Fue nuestra primera práctica oficial bajo este sistema”

El zaguero argentino nacionalizado peruano afirmó que el grupo llega con convicción a la segunda mitad de la Liga 1 2026, luego del triunfo ante 'Millos' que reforzó la confianza interna (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes cerró un nuevo examen de preparación con señales alentadoras. Luego del triunfo por 2-0 ante Millonarios de Colombia en un amistoso internacional, el defensor Matías Di Benedetto destacó el rendimiento colectivo, subrayó el impacto del trabajo de pretemporada y remarcó la adaptación a una propuesta táctica renovada bajo la conducción de Héctor Cúper.

El zaguero argentino nacionalizado peruano señaló que el resultado les sirvió para validar lo hecho en semanas de exigencia física y, al mismo tiempo, para ejecutar por primera vez en un contexto formal el plan que el comando técnico pretende instalar.

En ese marco, remarcó que el grupo afronta con entusiasmo el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y sostuvo que el plantel está convencido de pelear arriba en la segunda mitad del año.

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El triunfo reforzó la confianza y el trabajo de pretemporada

Matías Di Benedetto destacó que el triunfo 2-0 sobre Millonarios confirmó el trabajo realizado en la pretemporada. El defensor aseguró que Universitario llega fortalecido al inicio del Clausura. (Universitario de Deportes)

El cuadro crema se impuso por 2-0 en un duelo de preparación y dejó una imagen que el vestuario interpretó como una confirmación del camino de trabajo. Di Benedetto sostuvo que el partido tuvo un valor especial por la carga acumulada durante la pretemporada y por la necesidad de trasladar esa preparación a un funcionamiento reconocible dentro del campo.

“Este triunfo ha sido importante porque tuvimos semanas muy duras en cuanto a lo físico y hoy se da una nueva idea de juego que el profesor quiere implementar. Este partido amistoso fue muy determinante para llevarla a cabo", comentó el defensor, al explicar por qué el resultado les permitió medir el grado de asimilación de la propuesta.

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El central también insistió en que el objetivo inmediato es comenzar la competencia oficial con el pie derecho. “Estamos contentos con el resultado y ahora queremos empezar de la mejor manera lo que viene”, añadió, al enfocar el mensaje en lo que viene para el equipo en el calendario.

En la misma línea, evaluó que el amistoso funcionó como una primera puesta en escena de ajustes tácticos que el cuerpo técnico viene trabajando. “La verdad es que es muy importante el triunfo porque hemos tenido semanas muy duras en cuanto a lo físico. Hoy se vio también una nueva formación y una nueva idea que el profe busca implementar“, expresó en declaraciones tras el encuentro.

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El duelo también tuvo un dato que alimentó el optimismo en ataque: Universitario encontró los goles a través de José Rivera, autor de un doblete que resolvió el marcador. El defensor remarcó que, más allá del resultado, el plantel necesitaba una actuación que fortaleciera la confianza antes del inicio del torneo.

“Para nosotros fue muy importante el partido de hoy para llevarlo a cabo, considerando que era nuestra primera práctica oficial bajo este sistema. Así que nada, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado y deseamos empezar el torneo de la mejor manera", agregó, al referirse al paso que significó este amistoso dentro del proceso.

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El giro al sistema con cuatro defensores y la adaptación del plantel

El defensor Matías Di Benedetto explicó que Universitario viene asimilando la nueva propuesta táctica de Héctor Cúper. El amistoso frente a Millonarios sirvió para ponerla en práctica. (Universitario de Deportes)

Uno de los puntos que concentró la atención fue la decisión del entrenador de apostar por una defensa con cuatro hombres. Di Benedetto explicó que el plantel viene incorporando los movimientos y automatismos del esquema, tras un período reciente en el que el equipo acostumbró otros dibujos.

“El mismo profesor nos dice que desde chicos hemos jugado con línea de cuatro, salvo en los últimos años. Por ahí se pierden un poco las costumbres y los movimientos, pero lo hemos trabajado y creo que salió bien en este amistoso“, sostuvo el zaguero, al describir el enfoque con el que encaran el cambio.

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El defensor remarcó que el amistoso sirvió como un espacio útil para poner a prueba esa estructura. Para el cuerpo técnico, el partido permitió observar comportamientos defensivos y sincronías de la última línea bajo presión real. Para el plantel, significó un ensayo con el ritmo y la exigencia que no siempre se replican en los entrenamientos.

De cara al Torneo Clausura, el equipo apunta a sostener el rendimiento y a traducirlo en resultados desde el arranque. Dentro del vestuario, el foco se mantiene en llegar con una idea consolidada y con respuestas claras ante distintos escenarios de partido.

El reencuentro con Ureña y la competencia por un lugar en la zaga

El defensor crema recordó el buen vínculo que mantiene con Rodrigo Ureña y afirmó que la pelea por un puesto en la zaga será una motivación para todo el plantel en el Clausura. (Universitario de Deportes)

El amistoso también dejó un cruce particular. Rodrigo Ureña, que ahora integra Millonarios, se midió ante su exequipo, y Di Benedetto se refirió al vínculo con el mediocampista chileno. “Rodrigo Ureña dejó una buena huella acá y siempre existe la mejor relación”, manifestó.

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Más allá del reencuentro, Di Benedetto también abordó un aspecto clave en el armado del equipo: la disputa interna por la titularidad en la defensa. Señaló que el plantel cuenta con alternativas en esa zona y que la decisión final quedará en manos del entrenador cuando llegue el momento de definir el once inicial para el Clausura.

“Hay grandes jugadores en esa posición y será el entrenador quien elija quiénes arrancan. Realmente tenemos mucha ilusión por esta nueva etapa y estamos muy convencidos de que haremos un gran Clausura", afirmó, al sintetizar el clima con el que Universitario se prepara para el inicio de la competencia oficial.

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