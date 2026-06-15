Matías Di Benedetto respondió con firmeza a las confesiones del agente de Miguel Silveira: “Acusación gravísima, disparate total”

El defensa argentino habló de la actualidad de la 'U', de las confesiones del agente de Miguel Silveira y más. (Video: Jax Latin Media)

El plantel de Universitario de Deportes iniciará la pretemporada hoy lunes 15 de junio bajo la conducción de Héctor Cúper, con la mirada puesta en el Torneo Clausura. El equipo buscará dar un giro a lo mostrado durante el primer semestre del año, donde no logró el objetivo de conquistar el Apertura, torneo que quedó en manos de su clásico rival, Alianza Lima.

Matías Di Benedetto, uno de los referentes del equipo, fue contundente al referirse a la responsabilidad que implica este nuevo desafío. “¿Obligación ganar el Torneo Clausura? Sí, obvio. Nosotros siempre convivimos con esa presión en este club, así que lo vamos a tomar como siempre lo hemos tomado. Vamos a trabajar muy serio para poder revertir la situación”, afirmó el defensor argentino.

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La autocrítica no faltó. El defensor argentino reconoció que el desenlace del Apertura fue doloroso y describió el ambiente tras perder el primer torneo del año: “Nos acostumbramos a ganar. La verdad que nos dolió, fue una situación quizás un poco incómoda, pero también es parte de fútbol. No siempre se puede lograr lo que uno quiere, pero ahora a prepararnos de nuevo para revertir la situación”.

El fixture del Torneo Clausura presenta desafíos adicionales para Universitario, especialmente por la seguidilla de partidos en ciudades de altura. Di Benedetto no evitó el tema: “¿El fixture en altura? Sí, es muy difícil con muchos equipos de altura. Pero como siempre, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para sacarlo adelante”.

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Universitario terminó el Torneo Apertura 2026 en el cuarto puesto, a 11 puntos del ganador, Alianza Lima. - créditos: Universitario

Con la mirada puesta en el futuro inmediato, el futbolista de 33 años remarcó la importancia de la consistencia y el enfoque partido a partido. “¿Ganar el Torneo Clausura para repetir la final del 2023 ante Alianza Lima? Falta mucho todavía. Nosotros tenemos que ir partido a partido para poder lograr el objetivo”, advirtió.

Matías Di Benedetto sobre las acusaciones del representante de Miguel Silveira

El ambiente en Universitario se vio alterado recientemente por las declaraciones del representante de Miguel Silveira, quien lanzó una acusación que generó revuelo tanto en la prensa como en la afición. Ante este escenario, Matías Di Benedetto fue categórico: “No sé qué le habrá cruzado por la cabeza para decir eso, la verdad. Qué sé yo. Es una acusación lógicamente gravísima que ensucia y que le da de comer a la prensa y a la gente de poder opinar. Sí, realmente dijo un disparate total”.

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El zaguero ‘gaucho’ dejó en claro que el grupo no se ve afectado internamente por dichos comentarios, aunque reconoció que generan incomodidad hacia fuera: “Nosotros sabemos bien lo que somos como grupo y no entramos en ese juego. Lógicamente que sí nos puede llegar a incomodar porque se genera un malentendido que nada que ver y la gente de afuera no lo sabe, pero nosotros en la interna estamos fuertes y unidos, sabemos bien lo que nos sucede, cómo nos apoyamos, ahí queda nomás”.

Consultado sobre la fortaleza grupal, Di Benedetto insistió en la cohesión interna del plantel y en la decisión de no distraerse con polémicas externas. “Sí, por eso. La verdad no sé qué se le habrá cruzado por la cabeza para decir eso. Pero se entiende quizá desde el lado donde lo está diciendo. Nosotros no entramos en eso y vamos a estar enfocados en nosotros para poder lograr el objetivo”.

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El agente del jugador brasileño aseguró que habían jugadores que armaban el equipo en la 'U'. (Modo Fútbol)

Matías Di Benedetto sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario

En las últimas semanas, uno de los rumores que más eco ha tenido en el entorno ‘crema’ es la llegada de Gianluca Lapadula. Consultado sobre el tema, Matías Di Benedetto reconoció que no maneja información oficial, pero valoró la calidad del delantero: “Nosotros no sabemos nada. Obviamente que sé por rumores, pero todos sabemos la calidad y la jerarquía que tiene, así que seguramente nos va a venir a ayudar y ojalá que le vaya muy bien”.

La incorporación de un jugador de la trayectoria del ‘Bambino’ podría representar un salto de calidad para Universitario en el Torneo Clausura, aunque el plantel mantiene la cautela y el foco en la preparación.

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