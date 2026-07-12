¿Tu hijo desayuna esto antes de ir al colegio? Los alimentos clave para un mejor desempeño en las aulas, según el Minsa

El programa piloto busca corregir deficiencias previas y ofrecer un modelo de alimentación escolar más seguro y cercano. - Crédito: Midis

El desayuno escolar cumple un papel clave en el aprendizaje de niñas y niños, especialmente durante las primeras horas de clases, cuando el organismo necesita recuperar la energía tras varias horas de ayuno. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) recordó la importancia de ofrecer una alimentación balanceada antes de que los escolares salgan de casa, ya que esta influye directamente en la concentración, el desempeño académico y el desarrollo físico.

De acuerdo con especialistas del sector Salud, un desayuno completo no solo ayuda a mantener la atención durante la jornada escolar, sino que también aporta nutrientes esenciales para el crecimiento. En ese sentido, el Minsa recomendó que las familias prioricen alimentos naturales y variados, evitando productos ultraprocesados y bebidas con alto contenido de azúcar que ofrecen poco valor nutricional.

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¿Qué alimentos debe incluir un desayuno escolar saludable, según el Minsa?

Un tazón grande con trozos de naranja, kiwi, toronja, manzana y plátano acompaña a una taza de café humeante sobre una superficie de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licenciada Norma Huaraka, nutricionista de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris Lima Norte), explicó que un desayuno saludable debe combinar distintos grupos de alimentos para cubrir las necesidades nutricionales de los escolares y proporcionar energía de manera sostenida.

Según la especialista, la primera comida del día debe incluir:

Alimentos de origen animal , como huevo, queso o algún tipo de carne, que aportan proteínas de alta calidad.

Carbohidratos naturales , entre ellos choclo, papa, camote o yuca, fundamentales para proporcionar energía.

Frutas de estación , preferentemente enteras o picadas, por su contenido de vitaminas, minerales y fibra.

Bebidas con bajo contenido de azúcar, que complementen la hidratación sin incorporar exceso de azúcares añadidos.

Además, recordó que no basta con incluir varios alimentos, sino que también es importante elegir productos con el menor grado de procesamiento posible. Por ello, recomendó reemplazar los jugos industrializados, las bebidas azucaradas y las golosinas por alternativas naturales.

El Minsa indicó que este tipo de alimentación favorece la concentración, mejora el rendimiento durante las primeras horas de estudio y ayuda a que los estudiantes mantengan niveles adecuados de energía mientras desarrollan sus actividades escolares.

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La entidad también resaltó que fomentar estos hábitos desde la infancia contribuye a formar patrones de alimentación saludables que pueden mantenerse durante la vida adulta.

¿Por qué es importante que los niños no se salten el desayuno?

Un bol de avena remojada se presenta con rodajas de manzana, nueces, almendras y hojas de menta sobre una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), ha advertido anteriormente que muchos escolares empiezan sus clases sin haber desayunado, principalmente por la falta de tiempo en el hogar o por las jornadas laborales de los padres.

Los especialistas explican que, después de permanecer entre 10 y 12 horas sin consumir alimentos, el cuerpo necesita recuperar energía para activar adecuadamente sus funciones físicas y mentales. De hecho, el desayuno aporta entre el 20 % y el 25 % de la energía diaria que requieren los niños para afrontar sus actividades.

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Cuando esta comida se omite, el organismo dispone de menos glucosa para el funcionamiento del cerebro, situación que puede traducirse en:

Dificultades para mantener la concentración.

Mayor sensación de cansancio o fatiga.

Menor capacidad de atención durante las clases.

Disminución del rendimiento escolar.

Además del impacto inmediato en el aprendizaje, el Minsa señala que mantener este hábito de forma constante también contribuye a prevenir problemas de salud a largo plazo. Diversos especialistas advierten que saltarse el desayuno de manera frecuente puede favorecer alteraciones metabólicas relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

En ese contexto, el sector Salud recomienda que las familias conviertan el desayuno en un hábito cotidiano y, cuando sea posible, compartan ese momento antes de iniciar la jornada. Esta práctica no solo facilita que los menores consuman alimentos más saludables, sino que también permite reforzar la educación alimentaria desde edades tempranas.

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Los nutricionistas destacan que un desayuno equilibrado no requiere preparaciones complejas ni productos costosos. La combinación de proteínas, carbohidratos naturales, frutas y bebidas con bajo contenido de azúcar puede cubrir los requerimientos nutricionales de los escolares y brindarles la energía necesaria para afrontar las actividades académicas.

Con estas recomendaciones, el Minsa busca promover una alimentación saludable desde los primeros años de vida, resaltando que una adecuada nutrición durante la mañana constituye uno de los pilares para favorecer el bienestar, el crecimiento y el aprendizaje de niñas y niños durante la etapa escolar.